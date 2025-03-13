The DINER是高CP值的義大利料理，無論是精選的套餐還是創意十足的單點菜品，都能感受到義大利料理的美味，到了沖繩想來點浪漫的儀式感，可以選擇這精緻且令人驚豔的義式餐廳~

~The DINER~

餐廳地址：沖縄県那覇市おもろまち４丁目１７−２４ T&C 新都心ヒルズ 1階

聯絡電話：080-4286-4284

營業時間：17:00〜0:00（週日休息）

官方網站：官網

The DINER融入了簡約風格和優雅的氣氛，充滿現代且舒適感，柔和的燈光營造出輕鬆愉快的用餐氛圍，舒適的座位配置讓用餐的空間不覺擁擠，非常適合朋友聚會、家庭聚餐或浪漫的約會

The DINER｜菜單MENU

The DINER的菜單以套餐和單點為主，套餐價格從5500円~8000円，每個價位的套餐都包含了多道色香味俱佳的菜肴。其中5500円的套餐被譽為餐廳的招牌，套餐共包含8道精選菜品，細膩的擺盤和豐富的口感，讓每一位食客都留下深刻的印象~

馬卡龍

這道小甜點作為開胃小品，內餡是雞肝醬，吃起來甜鹹甜鹹的，不僅是口感的享受，更為整個用餐體驗開了一個美好的序章!!

紅蝦起司球佐甜菜根醬

鮮美的紅蝦與濃郁的起司球相得益彰，上面還有鮭魚卵點綴，搭配甜菜根醬，口感豐富多層次

煙燻豬肉

煙燻過的豬肉帶有獨特的香氣，肉質鮮嫩多汁，搭配精心調製的醬汁，風味十足，擺盤呈現花環狀，精緻且別緻~

鵝肝蘿蔔佐法式sauce Madere

沒想到可以吃到這麼肥美的鵝肝，下方是多汁的燉白蘿蔔，可綜合鵝肝的油膩，讓口感變得清爽且美味~

狩獵風味山原地雞義大利麵

這道義大利麵選用了沖繩當地的山原地雞，搭配特色的醬料，麵條彈性十足，雞肉鮮美，整體搭配起來超好吃

法式煎紅鯛魚

煎至金黃的紅鯛魚外脆內嫩，魚肉鮮美，搭配輕盈的法式醬汁，口感相當細緻

烤和牛菲力佐松露球

選用優質的和牛菲力肉，經過精心烤制，肉質鮮嫩，配上松露球，提升了整道菜的奢華感

覆盆莓和巧克力口味的法式慕斯

這道甜點由覆盆莓與巧克力巧妙融合，口感濃郁、層次分明，為餐點作為完美的收尾

The DINER的飲品選擇同樣豐富，提供了各種葡萄酒、雞尾酒及無酒精飲品等，無論是搭配正餐還是享受餐後小憩，都能找到完美的飲品搭配~ The DINER可說是沖繩高CP值的義大利餐廳，無論是選擇招牌的套餐，還是品嚐餐廳創意十足的單點菜品，每一口都是對味蕾的極致享受，若在沖繩旅遊想品嚐一頓質感十足的義大利餐，不妨來到The DINER，感受這裡的美味與魅力

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