位於沖繩港景飯店（Okinawa Harborview Hotel）內的桃翠 (TOSUI Chinese Restaurant)，是當地廣受好評的高端中式餐廳，提供正宗的中華美食，結合現代餐飲元素，帶來極具特色的美味享受~

~桃翠 TOSUI Chinese Restaurant ~

餐廳地址：沖縄県那覇市泉崎２丁目４６ B1F Google Map>

聯絡電話：（098）853-2119 （預約時間10：00~18：00）

營業時間：午餐 11：30~14：45（最後點餐時間14：30）、晚餐 17：30~22：00（最後點餐時間21：30）*休息日：週三

官方網站：官網

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桃翠｜地理位置

桃翠 (TOSUI Chinese Restaurant) 坐落於沖繩那霸市的沖繩海港酒店內，距離那霸市中心不遠，距離單軌電車壺川站僅步行７分鐘即可到達，交通十分便利

桃翠的飯店裝潢富有現代感且具傳統中式風情，深受日本內閣總理大臣喜愛，飯店內還有泳池，非常適合前來度假~~

桃翠｜店內環境

餐廳餐廳的設計融合了精緻的中式元素與現代簡約風格，營造出優雅且放鬆的氛圍，無論是商務聚餐還是家庭聚會，都能在這裡享受愉快的用餐時光

桃翠｜菜單MENU

桃翠的商業午餐套餐堪稱中式料理中的精華，這次品嚐的是3500円套餐，包括了各式精緻的中式料理，涵蓋了開胃菜、主菜、湯品、麵食及甜點，口味多樣且能感受到豐富的味覺層次

彩虹蔬食盆開胃菜拼盤

色彩繽紛的蔬食拼盤，配以清新爽口的調味，開胃又輕盈

香芒乾燒鮮蝦球

新鮮的蝦球搭配香濃的芒果醬，味道獨特且極具層次感，是一款受人喜愛的開胃菜

雙味蒸餃

這道菜包含兩種不同風味的蒸餃，皮薄餡多，餡料鮮嫩多汁，香氣四溢

冬茸海鮮羹

使用冬瓜與蝦仁及花枝等新鮮海鮮熬製的湯品，湯汁鮮美濃郁，湯底清爽又不失深度，是一款令人滿足的湯品

擔擔麵

經典的四川麻辣擔擔麵，帶有香濃的花生醬和微辣的口感，配上彈牙的麵條，風味十足

八珍炒麵

炒麵中加入了多種精選食材，味道均衡，搭配多樣的配料，口感豐富，令人一試成主顧

鎮江黑醋燉排骨

選用上等的排骨，經過鎮江黑醋慢燉，醋香濃郁，肉質鮮嫩入味，極具中國江南風味

杏仁豆腐

清爽的杏仁豆腐，口感細膩滑順，帶有淡淡的杏仁香氣，為整餐畫上完美句點

桃翠 (TOSUI Chinese Restaurant) 提供的商業午餐套餐無論是在口味還是菜品搭配上，都展現了精緻的中式料理藝術，從開胃菜到主菜，再到甜點，每一道菜都是精心製作，無論是色、香、味，都能滿足挑剔的味蕾~

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