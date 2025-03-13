到沖繩旅遊想吃居酒屋一定要到國際通屋台村!!ちょこっと寿し 蝦夷前壽司以獨具特色的鮭魚卵蓋飯而聞名，滿滿晶瑩剔透的鮭魚卵也太誘人，夜晚想來一杯屋台村絕對是首選!!

~蝦夷前壽司 鮭魚卵蓋飯 (ちょこっと寿し)~

餐廳地址：沖繩県那覇市牧志3-11-17 國際通屋台村

連絡電話：+81-98-866-8177

營業時間：11:00～24:00 (週一公休)

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蝦夷前壽司 鮭魚卵蓋飯｜地理位置

ちょこっと寿し 蝦夷前壽司位於沖繩那霸市的國際通屋台村，國際通屋台村聚集了各式各樣的居酒屋，充滿了濃厚的沖繩當地氛圍，非常有沖繩地方特色~

屋台村有店家位置圖，ちょこっと寿し 蝦夷前壽司位於中山通的15號店面，位置相當好找~

蝦夷前壽司 鮭魚卵蓋飯｜店內環境

ちょこっと寿し 蝦夷前壽司小巧而溫馨，裝潢簡單的日式風格，營造出一種輕鬆舒適的用餐氛圍，門口滿滿的菜單圖案，看起來都好好吃啊!!

店內的吧台設計讓客人能夠近距離觀賞廚師精心製作每一個壽司的過程，這樣的設計不僅增加了與廚師的互動感，也讓人對每道菜充滿期待

戶外也有小桌子，坐在戶外用餐感覺也超特別~

蝦夷前壽司 鮭魚卵蓋飯｜菜單MENU

ちょこっと寿し 蝦夷前壽司菜單種類不算多，鮭魚卵蓋飯是蝦夷前壽司的招牌菜，許多食客也是衝著鮭魚卵蓋飯而來~店內還提供了生魚片、炸物和當地特色的海鮮料理，每道菜都突顯了沖繩海鮮的鮮美~

ちょこっと寿し 蝦夷前壽司以新鮮的魚料為特色，每一片生魚片都處於最佳狀態，細緻的切割技術和製作手法使得生魚片更加美味。無論是鮪魚、鮭魚、還是其他當地特有的魚類，鮮美的甜味簡單卻充滿海洋的鮮甜~很好吃呢!!

鮭魚卵蓋飯送上來時是一碗滿滿的白飯，主廚會帶動氣氛加入鮭魚卵，氣氛熱絡時主廚可能會再多給一點唷，所以當主廚來加鮭魚卵時要勇敢地大聲喊再加再加!!

中的米飯被鮮紅的鮭魚卵給覆蓋，彷彿一座火山爆發般，鮭魚卵每一顆都飽滿圓潤，閃著誘人的光澤!!鮭魚卵的細膩口感在嘴裡爆開，與米飯的清香和鹹鮮的調味交織在一起，帶來一種無與倫比的視覺與味覺饗宴!!

美味的握壽司也是不能錯過的美食，鮮嫩的口感與醋飯的香氣相得益彰，來自當地新鮮的食材，保證了食材的鮮美和品質，讓人一試成主顧

來到居酒屋當然要來一杯，各式酒類可以選擇~~來到國際通屋台村一定要到ちょこっと寿し 蝦夷前壽司來品嚐鮭魚卵蓋飯，從午餐時段直到深夜，你無論是白天還是晚上都能前來品嚐，不能錯過的沖繩美食!

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