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日本有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2025-03-14 16:10:12 文字：neru.foodie
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日本有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🥚這家生雞蛋拌飯真的超級厲害🥹來這裡一定要吃吃看

日本有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🔸有鄰庵 @yuurin_an
🔸2-15 Honmachi, Kurashiki, Okayama 710-0054日本
🔸11:00–17:00(一-五)、9:00-17:00(六日)
🔸Google評論分數4.2顆星(653評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 日本有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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在網路上被這家燒到🔥超厲害的生雞蛋拌飯一吃下去就馬上驚艷🥰

 

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日本有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

生雞蛋拌飯/岡山嚴選食材套餐3種 1600円｜生雞蛋拌飯/甜點&飲料套餐 1850円
🔸不收服務費

🔸雞蛋品質極好+白飯軟硬適中好好吃(還可以無限續蛋&飯🥺)套餐岡山食材包含蒜山奶油+和牛味噌肉燥+熟成起司🧀我覺得是錦上添花！桃子汁很可愛🍑還有吃了會幸福的布丁🍮❤️

 

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這次日本有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦日本有鄰庵｜岡山旅遊美食景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食分享就到這裡啦！

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