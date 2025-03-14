🥚這家生雞蛋拌飯真的超級厲害🥹來這裡一定要吃吃看

店家資訊

🔸有鄰庵 @yuurin_an

🔸2-15 Honmachi, Kurashiki, Okayama 710-0054日本

🔸11:00–17:00(一-五)、9:00-17:00(六日)

🔸Google評論分數4.2顆星(653評論)

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在網路上被這家燒到🔥超厲害的生雞蛋拌飯一吃下去就馬上驚艷🥰

生雞蛋拌飯/岡山嚴選食材套餐3種 1600円｜生雞蛋拌飯/甜點&飲料套餐 1850円

🔸不收服務費

🔸雞蛋品質極好+白飯軟硬適中好好吃(還可以無限續蛋&飯🥺)套餐岡山食材包含蒜山奶油+和牛味噌肉燥+熟成起司🧀我覺得是錦上添花！桃子汁很可愛🍑還有吃了會幸福的布丁🍮❤️

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