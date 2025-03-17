對於熱愛海鮮的人來說，這間位於東京澀谷的「海鮮バイキング＆浜焼きBBQ 玉手箱」放題餐廳絕對是天堂！無論是螃蟹、生魚片、炸物、關東煮，還是奢華的海鮮丼，通通可以無限任食！這裡還提供北海道根室限定的「花咲蟹」，以及冬季螃蟹之王「松葉蟹」，並且是一整隻原隻上桌，滿滿蟹膏超級奢華🦀️！每張餐桌還配有烤爐，讓你可以親自燒烤現場直送的高級海鮮，如牡蠣、帆立貝、蛤蜊、鮑魚、龍蝦等，享受現烤現吃的極致美味。

此外，店內提供超過60款以上的料理，全部任你吃到飽！

北海道根室限定「花咲蟹」：紅豔如花的夢幻之蟹

如果說松葉蟹是冬天的代表，那麼夏季的夢幻螃蟹，非「花咲蟹」莫屬。這種螃蟹僅棲息於北海道根室一帶，因為捕撈期短、產量少，知名度相對較低，但其鮮美程度絕不輸給松葉蟹。花咲蟹的特色在於其堅硬的外殼，顏色鮮紅如花朵綻放，因此得名。

其蟹肉富有彈性，且擁有爆多肥美蟹膏，濃郁鮮甜！

松葉蟹：冬季螃蟹之王

說到日本冬季最受歡迎的螃蟹，松葉蟹絕對榜上有名。因為肉質鮮甜、口感細膩，被譽為螃蟹界的極品。每年從11月到3月是松葉蟹的最佳品嚐時期。

極上螃蟹吃到飽！「海鮮バイキング＆浜焼きBBQ 玉手箱」 吃到飽餐廳

如果您一次想要品嚐多種螃蟹，那麼海鮮吃到飽餐廳絕對是最划算的選擇。這家「海鮮バイキング＆浜焼きBBQ 玉手箱」，位於澀谷站附近，步行只需3到5分鐘，交通非常方便。約1萬日圓，提供60款以上美食任食&無酒精飲料任喝！餐廳的環境雖然不算太大，卻充滿了居酒屋的氛圍，適合小家庭聚餐或與朋友一起享用。

牡蠣、鮭魚卵、生魚片、海膽、鱈白子、螃蟹、龍蝦全都吃到飽，CP值爆表！

一進門，店員會來帶位&解說食物的種類等注意事項。不得不說這裡的海鮮種類繁多，光是螃蟹就有多種選擇，包括松葉蟹和花咲蟹，還有龍蝦、鮑魚等各式海鮮。除了海鮮，還提供如鮪魚、鮭魚和海膽等，超過60種的料理選擇。

「海鮮バイキング＆浜焼きBBQ 玉手箱」 還提供燒烤爐，讓客人可以自己動手燒烤各種海鮮。燒烤的過程中，我們還可以隨意添加奶油等各種調料，這樣的互動讓用餐變得更加有趣。

這裡的生魚片也是一大亮點。餐廳提供了鮪魚、鮭魚和油甘魚等生魚片，種類繁多。而且是厚切的耶！每一片都非常新鮮，口感滑嫩，讓人一口接一口。這裡的鮭魚卵也很不錯，顆粒大，風味濃郁😌





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