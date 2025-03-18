近期吃到最喜歡的北方麵食
大推推+1❤️❤️❤️
餐點真的很驚豔 這次點的都無雷
本次餐點｜
豬肉餡餅 $65
甜烙餅 $90
豬肉捲餅/鍋貼 $115
蒸餃 $100
牛肉拌麵 $170
榨菜肉絲拌麵 $115
酸辣湯 $70
玉米湯 $65
炸西施 $145
地址｜
屏東縣屏東市自由路315號
11:30-13:45、17:30-20:30
甜烙餅
真的必吃!!目前為止吃過最愛的🤩很驚艷
甜烙餅不但表面烙的金黃香酥
入口帶有奶酥香甜又有脆酥口感
相當有層次!!真的好好吃啊
鍋貼
煎的金黃焦酥且不油
咬下底層微脆皮Q 餡也不騷
餡餅
雙面金黃酥脆
裡面滿滿精華湯汁 肉餡鮮美
也很好吃!!!
豬肉捲餅
除了甜麵醬的甜感
還有蕃茄醬的酸感 搭起來還蠻不錯
蒸餃
皮Q厚薄度拿捏的很剛好
肉餡也不騷帶有些許湯汁
牛肉拌麵
大碗份量非常多 2-3人合吃剛剛好
拉麵條又Q又有咬勁
榨菜口味吃起來很普 可以pass
炸西施
是豆腐包上腐皮再炸製
沾上很古早味的蕃茄醬
蠻好吃的!!（建議上桌就要吃）
酸辣湯
小菜自取
免費的麥茶可取用
冰涼解膩
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