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孔家小館｜屏東美食｜北方手作麵食麵點｜甜烙餅必吃｜餐點驚艷無雷很美味

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2025-03-18 11:00:00 文字：李太陽日嚐
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李太陽日嚐

李太陽日嚐

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近期吃到最喜歡的北方麵食

大推推+1❤️❤️❤️

餐點真的很驚豔 這次點的都無雷

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本次餐點｜

豬肉餡餅 $65
甜烙餅 $90
豬肉捲餅/鍋貼 $115
蒸餃 $100
牛肉拌麵 $170
榨菜肉絲拌麵 $115
酸辣湯 $70
玉米湯 $65
炸西施 $145

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地址｜

屏東縣屏東市自由路315號

11:30-13:45、17:30-20:30

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甜烙餅

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真的必吃!!目前為止吃過最愛的🤩很驚艷

甜烙餅不但表面烙的金黃香酥

入口帶有奶酥香甜又有脆酥口感

相當有層次!!真的好好吃啊

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鍋貼

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煎的金黃焦酥且不油

咬下底層微脆皮Q 餡也不騷

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餡餅

雙面金黃酥脆

裡面滿滿精華湯汁 肉餡鮮美

也很好吃!!!

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豬肉捲餅

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除了甜麵醬的甜感

還有蕃茄醬的酸感 搭起來還蠻不錯

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蒸餃

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皮Q厚薄度拿捏的很剛好

肉餡也不騷帶有些許湯汁

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牛肉拌麵

大碗份量非常多 2-3人合吃剛剛好

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拉麵條又Q又有咬勁

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榨菜口味吃起來很普 可以pass

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炸西施

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是豆腐包上腐皮再炸製

沾上很古早味的蕃茄醬

蠻好吃的!!（建議上桌就要吃）

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酸辣湯

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小菜自取

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免費的麥茶可取用

冰涼解膩

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屏東美食 屏東探店 探店美食 屏東麵食 北方麵點 烙餅 鍋貼 捲餅 麵食
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北平孔家小館 (屏東店)

phone08-7383900
place屏東縣屏東市自由路315號
4.45 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.33
裝潢氣氛
3.83
CP值
4.67
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