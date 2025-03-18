近期吃到最喜歡的北方麵食

大推推+1❤️❤️❤️

餐點真的很驚豔 這次點的都無雷

本次餐點｜

豬肉餡餅 $65

甜烙餅 $90

豬肉捲餅/鍋貼 $115

蒸餃 $100

牛肉拌麵 $170

榨菜肉絲拌麵 $115

酸辣湯 $70

玉米湯 $65

炸西施 $145

地址｜

屏東縣屏東市自由路315號

11:30-13:45、17:30-20:30

甜烙餅

真的必吃!!目前為止吃過最愛的🤩很驚艷

甜烙餅不但表面烙的金黃香酥

入口帶有奶酥香甜又有脆酥口感

相當有層次!!真的好好吃啊

鍋貼

煎的金黃焦酥且不油

咬下底層微脆皮Q 餡也不騷

餡餅

雙面金黃酥脆

裡面滿滿精華湯汁 肉餡鮮美

也很好吃!!!

豬肉捲餅

除了甜麵醬的甜感

還有蕃茄醬的酸感 搭起來還蠻不錯

蒸餃

皮Q厚薄度拿捏的很剛好

肉餡也不騷帶有些許湯汁

牛肉拌麵

大碗份量非常多 2-3人合吃剛剛好

拉麵條又Q又有咬勁

榨菜口味吃起來很普 可以pass

炸西施

是豆腐包上腐皮再炸製

沾上很古早味的蕃茄醬

蠻好吃的!!（建議上桌就要吃）

酸辣湯

小菜自取

免費的麥茶可取用

冰涼解膩

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