講到沖繩燒肉吃到飽，大家都會推薦燒肉乃我那霸，我那霸有兩間燒肉店，一間位於名護的總店是和牛吃到飽，另一間則是在美榮橋站附近是阿古豬吃到飽，同時也有和牛吃到飽方案！！

~我那霸燒肉店~

店家地址：沖繩縣那霸市久茂地2-11-16 花大廈2F

連絡電話：098-861-2990

營業時間：週一~四 17:00 至 23:00（最後點餐時間 22:00)/週五~日17:00 至 23:30（最後點餐時間 22:30)

官方網站：我那霸燒肉店

交通資訊：從單軌電車美榮橋站步行6分鐘 / 松山十字路口轉彎、久茂地川沿岸

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我那霸燒肉店 ｜地理位置

我那霸燒肉店鄰近國際通，從單軌電車美榮橋站步行6分鐘 ，位於松山十字路口轉彎、久茂地川沿岸，不需自駕走路即可到達!!若擔心沒有位子可以在官網上事先訂位！！

我那霸燒肉店 ｜店內環境

我那霸燒肉店的店內裝潢簡潔、舒適，營造出輕鬆愉快的用餐氛圍，無論是家庭聚會或是情侶想要用餐，都能在這裡找到理想的用餐氛圍~

我那霸燒肉店使用瓦斯爐上面放上烤網，每個瓦斯爐上方都有抽風管，烤完後不會覺得整身都是烤肉的油膩味~

我那霸燒肉店 ｜菜單MENU

我那霸燒肉吃到飽+酒精飲料無限暢飲100分鐘，價格相當親民，若要更換網子要加80円~~

吃到飽有和牛及阿古豬方案，但因同行親友有人不吃牛，所以就選擇阿古豬吃到飽方案啦！！加格差了1000円左右~

桌邊有多種醬料可以沾著肉一起享用~

肉品主要是阿古豬肉、豬內臟、還有一些配菜及飯菜，雖然種類不多但還是可以吃很飽!!

店內的最大亮點便是提供阿古豬吃到飽，阿古豬是沖繩最具代表性的豬肉之一，肉質鮮美且柔嫩，經過燒烤後，豬肉的脂肪在高溫下融化，肉質變得更加滑嫩，每一口都散發著濃郁的香氣~

阿古豬燒肉拼盤會先上一盤，內含各種阿古豬的部位，可以讓你品嚐到不同風味的肉質~

另外還有各種豬內臟，台灣人雖然對於豬內臟不陌生，常吃的就是豬舌、豬心、豬肝、豬腸及豬頰肉，其他部位還真比較少見!!

最開心的是酒精飲品喝到飽，但紅白酒只會上一次，之後就只能點其他酒類囉，所以點了梅酒、啤酒及雞尾酒~~

除了阿古豬，店內還提供各式各樣的燒肉選擇，若是想吃和牛可以加點~~搭配著新鮮蔬菜及沖繩特色小菜，一起享用更是滋味無窮

我那霸燒肉店無論是阿古豬吃到飽的特色，還是店內舒適的氛圍，都讓人印象深刻，如果是燒肉愛好者，又想嘗試沖繩在地的美味，一定要到我那霸燒肉店享受阿古豬的鮮美滋味!!想吃和牛吃到飽也可以要到燒肉乃我那霸名護總店唷~~

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