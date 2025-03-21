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名古屋眾多名物之一「小雞布丁蛋糕 Café gentiane」，也是名古屋車站人氣很旺的排隊甜點，【Piyorin小雞布丁蛋糕】使用愛知縣特產「名古屋交趾雞」的雞蛋，蛋糕外型可愛、口感也很美味，深受大人小孩喜愛，是名古屋的超人氣伴手禮，還曾一度造成「＃ぴよりんチャレンジ」風潮，就是比誰帶回家後可以保持完整無損呢，非常有趣吧，這裏附上完整的店家地址、營業時間、電話，如果有到名古屋一遊的朋友參考一下哦

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Cafe Gentiane 店家資訊

ぴよりんSTATION カフェジャンシアーヌ

地址：日本愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋駅 名古屋中央通り

地址：日本愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JR名古屋駅 名古屋中央通り 營業時間：週一至日07：00～22：00

電話：+81 52-533-6001

官網

現在也多了網路預約哦

Cafe Gentiane 空間環境

【Piyorin小雞布丁蛋糕】現在已經是名古屋名物之一了，店址就在熱鬧非凡、人來人往的JR名古屋車站

目前有二家，也可以網路預約

內用店 : Cafe Gentiane (ぴよりんSTATION カフェジャンシアーヌ)

位置 : 名古屋車站西口和東口之間的通道(金時鐘與銀時鐘之間)，比較接近西口（太閤通口）銀時鐘處 這裏結合了咖啡廳，可以內用的店舖，可以直接在店裡享用，外帶的話有固定時段 外帶店 : ぴよりんshop

位置在在JR名古屋高島屋金之時計廣場南側，靠近東口的廣小路口

每天只有三個販售時段，10點、14點、17點

這間店內的氛圍非常復古(其實就滿一般的)，店裡的空間不大，大約有40個座位

Cafe Gentiane 小雞蛋糕販售時間及價位

外帶店與內用店兩家的販售時間是一樣的，10點、14點、17點

這樣一隻＄450日元

內用店有賣小雞的週邊商品

排了滿滿的小雞蛋糕，真的還滿可愛的，當天有原味、巧克力。聽說也有季節限定的草莓口味。

其他的蛋糕感覺也滿不錯的



購買的時候店家會貼心的問要多久後才會吃，一小時間內有無料保冷劑，二小時左右的就多付點小錢囉

談到這裏，順便說一下，這裏曾造成的小雞旋風!!!

因為小雞布丁蛋糕非常的軟嫩，很容易破相

所以日本人還會比說誰帶小雞蛋糕當伴手禮的保持完整度時間比較長呢!!

後來網上查了一下，特別是搭新幹線往來南北的旅客，日本人稱它為「＃ぴよりんチャレンジ」，就是小雞蛋糕挑戰

看看能不能把蛋糕完好無缺的帶回家

Cafe Gentiane 小雞布丁蛋糕口味分享

包裝紙袋非常可愛

（JR東海）發行的TOICA交通卡就是小雞造型的哦

【小雞布丁蛋糕】造型非常可愛，包裝也很貼心，我們買了三個

結果方形的盒中出現了四個圓形紙盒，用來保護它的形狀

靠近一近來看的很可愛，有點捨不得不挖開來吃呢

他們的眼睛、雞冠、嘴巴和翅膀都是用巧克力來裝飾的，聽說有的會有不同的表情哦

小雞布丁蛋糕，拿在手上搖一搖還會抖來抖去的，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的非常軟Q。

小雞本體比較像是慕斯，裡面藏有海綿蛋糕，外層細碎的巧克力片吃起來脆脆硬硬的

內餡吃起來的口感非常Ｑ彈滑順、軟嫩香甜，口感十分綿密。布丁，蛋香、奶香和焦糖香、巧克力香在口中交融，非常好吃

(網上有人說是這層其實是巴巴露亞，英式蛋奶醬+果泥+吉利丁+鮮奶油，也有點像奶凍的口感）

巧克力口味的小雞布丁蛋糕，則是多了濃郁的巧克力風味的，利用名古屋交趾雞的雞蛋做的，加上卡哇依的外觀，裏外兼具，賣相非常好，難怪2011上市後就爆紅至今

真的還滿好吃的!! 如果經過的朋友，記得排好時間去買哦

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