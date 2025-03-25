函館晚上有7點魔咒

今日的晚餐我們決定就近解決

就在飯店走路不用5分鐘的

ジンギスカン 羊羊亭

餐廳提供2款用餐方式

一個是吃到飽、一個單點

我們思來想去~晚上還是不要吃的太飽

單點就好

用餐時間是有限制的

用平板點餐，入座開始算時間

平板上會告知你所剩的用餐時間，還有語言可選

只是翻出來的中文你可能會滿臉問號就是了!

菜單上也會用日文告訴你怎麼樣能烤出好吃的肉？!

有的人看的懂、有的人是有看沒有懂

座位原則上分成兩種

一種是沙發區、一種是人較多的挖洞式餐桌(要脫鞋)

入座會送上的一盤鹽味毛豆

真的就是水煮毛豆灑上鹽巴

沒有其它任何的添加，吃的就是食物的原味

不喝酒的我們點了3杯軟性飲料

左邊的是北海道特有的乳酸菌飲料

中間的是烏龍茶

右邊的是可爾必思

烤肉第一招

就是熱鍋、把油塊均勻的塗抹在整個銅盤上

這「盆」豆芽菜就是讓你放在銅盤旁烤的

還沒有烤肉之前先把蔬菜放在鍋子邊

圍繞成一個圈圈

用烤肉逼出的肉汁和油脂，這豆芽菜我們還點了2輪

肉品部份

第一次來不知道什麼好吃？

薄切3種不同肉片的綜合拼盤

(牛/豬/羊)

吃肉很好但蔬菜量也要足

所以菇菇安排上

羊羊亭真的是完成貼近它的名字

牛、羊、豬

最好吃的真的就是羊肉

羊騷味不能說沒有但很少、很少

一樣的羊肉還有分薄切和厚切

薄切適合懶人，咬合力不用那麼費勁

厚切則是更能吃羊肉的香甜多汁

小孩才做選擇，大人就是通通都來一盤

愛吃薄的、愛吃厚的

都安排上

肉吃多了容易膩口

配上一盤韓式泡菜

堪稱絕配!

三姐妹原本想說單點吃的能比較控制不會超量

結果因為羊肉太好吃了...就一盤接著一盤叫

三個人吃了9850日幣(約台幣2460)

這量真的吃到我們飽到額頭!

單點每份量約1000日幣左右，價格算是挺平民的

看看我們家姐姐就知道

飽到一個撐住

想說吃太飽走走散步再回飯步

此刻又想起~函館的7點魔咒

店家早早就休息了...

我們的飯店就在隔壁？!

看來就是一個增加肥肉的夜晚...

店址：函館市豊川町12-8

電話：+81-0138-24-8070

PS：用餐時間90分鐘，吃到飽會因價格不同提供90分鐘、120分鐘不同的方案

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