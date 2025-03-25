如果想要品嚐融合沖繩風味和創意料理的美食，沖繩沖の茶屋（Oki no Chaya）是一個值得光顧的餐廳，一旁就是琉球八社之一的沖宮，以及小朋友最愛的奧武山公園，非常適合逛完後好好的休息補充熱量~

~沖の茶屋 ~

店家地址：沖繩縣那霸市小野山町 44 Google Map>

聯絡電話： 080-6368-6009

營業時間：11:00-16:30 (週末9:00-16:30)

官方網站：官網

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沖の茶屋｜地理位置

沖の茶屋（Oki no Chaya）位於沖宮旁，參拜完後可以到沖の茶屋好好地享用帶有沖繩特色的美食，或是來杯消暑解渴的聖代，坐在環境優美的戶外，感受奧武山公園的美~

沖の茶屋｜店內環境

沖繩沖の茶屋的店內設計別具一格，融合了沖繩傳統元素打造出簡約而溫馨的用餐環境，店內的裝潢以木質元素為主，搭配綠意盎然的植物和柔和的燈光，讓整體氛圍顯得既輕鬆又具有日式禪意，讓人一進來便感到放鬆~

餐廳內有舒適的座位區，大窗戶讓陽光灑入店內，帶來明亮的感覺，也讓整個用餐空間顯得格外寬敞，另還有戶外傘椅座位區，看著外面綠意盎然的自然景觀，真的讓人超放鬆~~

沖の茶屋｜菜單MENU

沖繩沖の茶屋有中文菜單，以主餐、冰沙、甜點及飲品為主，每一道餐點都精心準備，保證新鮮且富有沖繩特色

沖繩風味豬玫瑰蕎麥麵

這道菜有著沖繩獨特的食材，結合了豬肉的嫩滑和蕎麥麵的口感，豬玫瑰肉（即為豬的肩膀部位）經過精心調味，肉質鮮嫩多汁，與帶有輕微鹹香的湯底融合，搭配爽口的蕎麥麵，吃上一口便能感受到沖繩料理的精緻與美味

兩大片三層肉看起來好豐富啊!!蕎麥麵搭配美味的湯頭，適合喜歡清爽風味又不失豐富口感的食客~上面還有可以帶來金運的金箔唷~趕緊來感受滿滿的財運能量吧!!

還可搭配辣醬及七位粉一起食用，更能提升風味唷!!

炸肉排咖哩飯

沖繩風味的炸豬排與濃郁的咖哩完美結合，咖哩醬的香氣四溢，微微的辛辣感正好調和了肉排的鮮美，搭配一碗香噴噴的白米飯，還做成象徵沖宮的LOGO，真的超特別~

咖哩以番茄醬汁為基底，煮出暗紅色的咖哩，看著挺有食慾的!!

炸豬排外酥內嫩，咬上一口彈嫩的豬肉與濃厚的咖哩醬相得益彰，超厚的豬排吃起來好滿足啊!!這道料理又稱作”沖宮勝利豬排”，吃了會開運唷!!

賺很大水果百匯聖代

這款聖代是沖の茶屋的招牌甜點之一，選用當季新鮮水果、日本蕨餅、小湯圓，搭配香滑的冰淇淋，創造出一個口感豐富的甜品~~新鮮水果與冰淇淋的結合，清爽又不膩口，讓人在享用的同時也能感受到沖繩的自然風味，更酷的是裡面還有金箔唷!!這款聖代絕對是炎熱夏季裡的解暑完美甜點~~

沖繩綠茶

沖繩的綠茶也是餐單中不可錯過的一項選擇。清香的綠茶帶有淡淡的苦味，能夠很好地調和主菜的口感，並且有助於清新口腔，提升用餐體驗

無論是沖繩風味豬玫瑰蕎麥麵、炸肉排咖哩飯，還是清爽的水果百匯聖代，沖繩沖の茶屋都提供了富有沖繩特色的美味餐點，下次來到沖繩，別忘了來沖の茶屋享受一頓美味的午餐或甜點，將會是一段值得回味的美好經歷~

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