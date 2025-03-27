金城パーラー(官方IG)2023年大晦日特別篇:沖縄県中頭郡読谷村字宇座(残波岬灯台前)，電話: +81 90-1139-4743營業時間:10:00-17:00(下雨休)

隨著孤獨美食家電影將在2025年3月14日在台上映，這幾天「孤獨的美食家」的關鍵字不斷被熱搜，於是打鐵趁熱多寫幾篇這一系列的實訪文。熱播了11年11季(不含十來個特別篇)，據電視台表示五郎一共吃了500家左右的店，而我只跟了其中的90家，還真的需要多努力。如果你有追這個節目就會發現，這個節目多半的店家都在東京、關東，其他縣市最多一季出現一個，2023大晦日特別篇是第一次登陸沖繩，還比台灣兩次還少(笑)。繼上一篇宜野灣的「My House」牛排館後，今天再分享該集中五郎吃的另一家店。這家店非常特別，是一輛五十年老公車改裝的行動甜點店「金城パーラー」，位於沖繩唯一能登上燈的殘波燈塔前方廣場。

孤獨的美食家除了平均每年一季的正常播出外，還會穿插一些五郎出差特別篇，更於2017年開始連續8年於除夕播出「大晦日特別篇」，金城パーラー登場於2023年12月31日晚上的「孤独のグルメ2023大晦日スペシャル 井之頭五郎、南へ逃避行『探さないでください」該集登場的除了三家沖繩的店家外，後半段五郎也一路吃到台灣，分別品嚐了早前分享過的「長白小館」，還有我還沒攻略的饒河夜市的「幸福米粉湯」。

金城パーラー位於中沖繩著名的殘波岬，風景區入口有一隻紅色的殘波大獅子。

殘波岬有一座建於1974年，塔高30.61的燈塔，是沖繩目前唯一可以進入登高賞境的一座燈塔。登塔的費用為大人200円、小孩50円，容然天氣好，個人非常推薦上去。

360度的海景，包含有30m高之斷崖絶壁，綿延2公里長，許多熱愛海釣的釣客攀登黑色岩石上釣魚也是奇景，另一端是類似老梅的綠藻海岸，兩種顏色兩種風情。天氣晴朗的話，可以望見遠處的粟國島、渡名喜村、久米島等之島嶼。

這一端可以看到整個残波岬甚至是中沖繩，近處的廣場前有一輛巴士，正是當初五郎在那吃紅豆挫冰的金城パーラー。

如果有看這一集的朋友，應該都記得五郎為了每一年都有奇怪事情無法好好放年假，所以把手機鎖在東京的寄物櫃，一個人逃到沖繩，卻又撞見一起突發事件，意外成了一群唱沖繩歌謠女子團的臨時團長兼司機。該集的特別賓是国仲凉子(右)。

金城パーラー最特別在於它是一輛行動老巴士，白天在殘波岬營業，晚上則開回家。對，它能動、能開。一開始，我以為是一輛廢棄的巴士，沒想到居然還能動。

沒看到五郎的簽名板倒是有五郎拍戲時的照片。

五郎SET:黑糖牛奶紅豆挫冰，裡面還有白玉糰子、咖啡。

一開始我以為只有賣霜淇淋，沒想到東西還蠻多的，除了挫冰、霜淇淋外，也有冰淇淋、各式飲料，甚至有漢堡、潛艇堡、炸熱狗等鹹食。

巴士前的太陽傘木桌椅，在沒有遮蔽物的殘波岬無疑是景觀雅座，坐了可以看到海景外，還可以欣賞到殘波燈塔。

虎郎SET:霜淇淋咖啡、紫芋/香草霜淇淋、紅豆挫冰。其實前者的冰咖啡還蠻好喝的，不知道是不是太熱太解渴之故(笑)，柴芋霜淇淋好吃是好吃，但真的有夠甜.......所以紅豆挫冰就沒放煉乳解解膩，紅豆真的蠻好吃的。

金城パーラー(官方IG)2023年大晦日特別篇:沖縄県中頭郡読谷村字宇座(残波岬灯台前)，電話: +81 90-1139-4743營業時間:10:00-17:00(下雨休)

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