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日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

2025-03-25 16:15:15 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

Ivan Sha

名古屋的早餐自成一格

有的店家只要點咖啡就有免費吐司

但這家Bucyo Coffee大多為本地人到訪

而且開店前就有人候位

唯一比較需要注意的就是只能使用現金喔!

本篇依次介紹交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

交通位置=>

Bucyo Coffee在近鐵名古屋附近

走路過來約十五分鐘


檢視較大的地圖

也因為步行需要時間

也就會少掉一部分的觀光客

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

門口非常的有特色

走過路過是不可能錯過的

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

除了有人偶之外

還有這樣的旋轉燈以及貓頭鷹

初來乍到會有種很鬧的感覺

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

到店後可以先看用餐規則

並且寫下名字跟時間

我是寫英文性的拼音也OK

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

入店後可以看到位置比較多樣

無論是兩人座或四人座的沙發位

窗邊位或著是這樣的單人位

整體來說有點擁擠

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

廚房這可以看到店主人不斷的在加咖啡

對了~這裡的咖啡是可以續杯的喔

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

桌上則有些許的調味料

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

另外也有冰咖啡要用的糖漿

以及熱咖啡用的糖

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

現在就來看看菜單吧!

比較可惜的是這裡只有日文菜單

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

不過因為圖片多

所以比手畫腳也OK

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

除了甜食之外還有鹹食

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

還有各樣的套餐

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

無論是想淺嚐的早餐

還是要吃到飽的早午餐都有許多選擇

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

甚至還有義大利麵

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

炎炎夏日更有許多冰品聖代

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

最大的重點當然就是要來吃奶油吐司

這裡的奶油吐司除了紅豆之外還有花生醬

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

一開始當然是美式咖啡先上

味道不會酸酸的

是我個人喜歡有香氣的咖啡

咖啡豆也有單獨販賣的部分

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

接下來綜合口味奶油吐司就上桌啦!

可以看到紅豆粒粒分明但又非常稠密

加上奶油的濃郁會覺得非常完美

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

花生醬反而是意外驚喜

相對的不會那麼甜卻是感覺到香氣

裡面還有些許的顆粒感，會覺得超級推薦

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

店家招牌河童吐司

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

內容物其實非常簡單

就是吐司加上起司以及海苔

但是看到這樣的拉絲到底誰能抵抗的住?

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

把流出來的起司再放回吐司

就可以看到量到底有多大

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

最後再來一份加上黃豆粉的霜淇淋

簡單的組合就有簡單又協調的口味

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

要下結論了喔!

Bucyo Coffee有多樣化的餐點提供

早餐咖啡又可以續杯

加上各樣味道彼此不衝突又協調

雖然環境比較擁擠

但是來這一個小時享受早晨時光還是很不錯的

日本2024名古屋自由行-好吃早餐小倉紅豆吐司-Bucyo Coffee

店家基本資料=>

地址 : 日本〒450-0003 Aichi, Nagoya, Nakamura Ward, Meiekiminami, 1 Chome−10−9 山善ビル 1F

電話 :+81-5258-23780

營業時間 : 7:15~17:00(每天)

店家官方網站連結請點我

 

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