名古屋的早餐自成一格
有的店家只要點咖啡就有免費吐司
但這家Bucyo Coffee大多為本地人到訪
而且開店前就有人候位
唯一比較需要注意的就是只能使用現金喔!
(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)
Bucyo Coffee在近鐵名古屋附近
走路過來約十五分鐘
也因為步行需要時間
也就會少掉一部分的觀光客
門口非常的有特色
走過路過是不可能錯過的
除了有人偶之外
還有這樣的旋轉燈以及貓頭鷹
初來乍到會有種很鬧的感覺
到店後可以先看用餐規則
並且寫下名字跟時間
入店後可以看到位置比較多樣
無論是兩人座或四人座的沙發位
窗邊位或著是這樣的單人位
整體來說有點擁擠
廚房這可以看到店主人不斷的在加咖啡
對了~這裡的咖啡是可以續杯的喔
桌上則有些許的調味料
另外也有冰咖啡要用的糖漿
以及熱咖啡用的糖
現在就來看看菜單吧!
比較可惜的是這裡只有日文菜單
不過因為圖片多
所以比手畫腳也OK
除了甜食之外還有鹹食
還有各樣的套餐
無論是想淺嚐的早餐
還是要吃到飽的早午餐都有許多選擇
甚至還有義大利麵
炎炎夏日更有許多冰品聖代
最大的重點當然就是要來吃奶油吐司
一開始當然是美式咖啡先上
味道不會酸酸的
是我個人喜歡有香氣的咖啡
咖啡豆也有單獨販賣的部分
接下來綜合口味奶油吐司就上桌啦!
可以看到紅豆粒粒分明但又非常稠密
加上奶油的濃郁會覺得非常完美
花生醬反而是意外驚喜
相對的不會那麼甜卻是感覺到香氣
裡面還有些許的顆粒感，會覺得超級推薦
店家招牌河童吐司
內容物其實非常簡單
就是吐司加上起司以及海苔
但是看到這樣的拉絲到底誰能抵抗的住?
把流出來的起司再放回吐司
就可以看到量到底有多大
最後再來一份加上黃豆粉的霜淇淋
簡單的組合就有簡單又協調的口味
Bucyo Coffee有多樣化的餐點提供
早餐咖啡又可以續杯
加上各樣味道彼此不衝突又協調
雖然環境比較擁擠
但是來這一個小時享受早晨時光還是很不錯的
店家基本資料=>
地址 : 日本〒450-0003 Aichi, Nagoya, Nakamura Ward, Meiekiminami, 1 Chome−10−9 山善ビル 1F
電話 :+81-5258-23780
營業時間 : 7:15~17:00(每天)
店家官方網站連結請點我