名古屋的早餐自成一格

有的店家只要點咖啡就有免費吐司

但這家Bucyo Coffee大多為本地人到訪

而且開店前就有人候位

唯一比較需要注意的就是只能使用現金喔!

本篇依次介紹交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

Bucyo Coffee在近鐵名古屋附近

走路過來約十五分鐘



檢視較大的地圖

也因為步行需要時間

也就會少掉一部分的觀光客

門口非常的有特色

走過路過是不可能錯過的

除了有人偶之外

還有這樣的旋轉燈以及貓頭鷹

初來乍到會有種很鬧的感覺

到店後可以先看用餐規則

並且寫下名字跟時間

我是寫英文性的拼音也OK

入店後可以看到位置比較多樣

無論是兩人座或四人座的沙發位

窗邊位或著是這樣的單人位

整體來說有點擁擠

廚房這可以看到店主人不斷的在加咖啡

對了~這裡的咖啡是可以續杯的喔

桌上則有些許的調味料

另外也有冰咖啡要用的糖漿

以及熱咖啡用的糖

現在就來看看菜單吧!

比較可惜的是這裡只有日文菜單

不過因為圖片多

所以比手畫腳也OK

除了甜食之外還有鹹食

還有各樣的套餐

無論是想淺嚐的早餐

還是要吃到飽的早午餐都有許多選擇

甚至還有義大利麵

炎炎夏日更有許多冰品聖代

最大的重點當然就是要來吃奶油吐司

這裡的奶油吐司除了紅豆之外還有花生醬

一開始當然是美式咖啡先上

味道不會酸酸的

是我個人喜歡有香氣的咖啡

咖啡豆也有單獨販賣的部分

接下來綜合口味奶油吐司就上桌啦!

可以看到紅豆粒粒分明但又非常稠密

加上奶油的濃郁會覺得非常完美

花生醬反而是意外驚喜

相對的不會那麼甜卻是感覺到香氣

裡面還有些許的顆粒感，會覺得超級推薦

店家招牌河童吐司

內容物其實非常簡單

就是吐司加上起司以及海苔

但是看到這樣的拉絲到底誰能抵抗的住?

把流出來的起司再放回吐司

就可以看到量到底有多大

最後再來一份加上黃豆粉的霜淇淋

簡單的組合就有簡單又協調的口味

要下結論了喔!

Bucyo Coffee有多樣化的餐點提供

早餐咖啡又可以續杯

加上各樣味道彼此不衝突又協調

雖然環境比較擁擠

但是來這一個小時享受早晨時光還是很不錯的

店家基本資料=>

地址 : 日本〒450-0003 Aichi, Nagoya, Nakamura Ward, Meiekiminami, 1 Chome−10−9 山善ビル 1F

電話 :+81-5258-23780

營業時間 : 7:15~17:00(每天)

店家官方網站連結請點我