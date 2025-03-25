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「澳門上葡京綜合度假村」是2021年7月30日開幕的綜合度假村，裡頭有三間飯店「上葡京酒店」、「澳門范思哲奢華酒店Palazzo Versace Macau」、「澳門卡爾拉格斐奢華酒店THE KARL LAGERFELD」各有與眾不同的特色。這裏集休閒娛樂、餐飲購物、酒店住宿於一身，非常精采，適合全家大小一同遊玩。我們這次將這裏做為此次澳門旅遊的根據地，同時利用酒店的免費巴士穿梭來往路氹與澳門半島之間，非常方便。來看看這次我們怎麼玩吧！

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澳門上葡京綜合度假村 資訊

澳門上葡京綜合度假村 如何去

澳門機場 : 免費穿梭巴士，10分鐘可到

澳門本島 : 新葡京搭乘免費穿梭巴士大約20分可到上葡京，新葡京也可以轉往其他熱門旅遊景點 : 如澳門旅遊塔等

輕軌 : 到東亞運站下車後，步行約10分鐘左右即可到達

巴士 : 公車35都能到上葡京綜合度假村

澳門上葡京綜合度假村 特色

「澳門上葡京綜合度假村」是2021年才開幕不久的，也是澳門近年最新的大型度假村，裏面共包含了3座酒店，除了「上葡京酒店」。其中「上葡京酒店」、「澳門范思哲奢華酒店Palazzo Versace Macau」、「澳門卡爾拉格斐奢華酒店THE KARL LAGERFELD」更像是精品級的酒店!

參考於17至18世纪在歐洲盛行的中國風藝術風格，所以在西方建築設計的基礎上，融入寓意吉祥的中國文化圖案，像是上葡京酒店的標誌設計模擬中國古代器皿「鼎」，鼎在古時被視為權力和尊貴顯赫的象徵，在於中國歷史文化中佔有重要地位

「上葡京綜合度假村」的建築就相當有歐洲建築的感覺，除了3間酒店外(共約2,000 間客房和套房)，共有16間餐廳、酒吧，3座水療中心、游泳池、健身中心、新八佰伴百貨(有超市)、cdf 澳門免稅店(上葡京店)、打卡聖地的歐洲空中花園還有親子設施的武術天地及AI 樂園。不論是親子設施、購物樂園、美食天地，真的一進來就不想出去。就在飯店裏好好享受也是一種很棒的旅遊方式

度假村近永利皇宮，坐纜車也是5分鐘左右的步行路程，或者去美獅美高梅觀賞天幕廣場，也是5-10分鐘步行路程。這些活動都很有代表性，而且是免費的，一定要去看

「上葡京酒店」的房價也是很多人會關心的吧，平日一晚約三千元台幣就有了，至少有大約18坪的華麗住宿空間

「澳門范思哲奢華酒店Palazzo Versace Macau」相信大家都知道這品牌吧

來自義大利的精品名牌。打造出來的酒店華麗又不失典雅，下次再來好好介紹!

這是入住房間內看到的景色，非常賞心悅目，很有歐洲宮庭風吧

從酒店外觀就可以看到著名的希臘神話人物美杜莎的頭像，很有酒店特別的風格

「澳門卡爾拉格斐奢華酒店THE KARL LAGERFELD」，則是2022年才新開幕的哦

這是全球唯一由已故時尚傳奇大師Karl Lagerfeld（老佛爺）親自設計的酒店

酒店主要使用黑紅金三種顏色來設計，質感真的超棒的

剛開幕的下午茶，可謂轟動一時呢

澳門上葡京綜合度假村 大廳

「澳門上葡京綜合度假村」大廳非常非常大，此為上葡京酒店的櫃台

吸引人的是櫃台後方的畫作，裏面融入了澳門的重要地標、以及葡京酒店及新葡京哦，非常值得一看！

飯店客房分為東西兩側，辦理入住時，櫃檯人員會告知房間所在位置，為了安全起見，電梯及房間需感應房卡才能按下樓層

大理石走廊，兩側擺放的是精緻的古董，這裏也是澳娛綜合創辦人何鴻燊博士的部分藝術珍藏

真的貴氣十足啊

有兩幅畫非常的特別，色彩非常鮮豔明亮，分別是西境東探以及東境西探

意思是東方人看西方、西方人看東方的景色，其實畫作中有很多小重點，我們可是看的津津有味

這幾幅畫作則是名為澳門榮耀，將數百年來的澳門發展融入畫作中，同樣非常精采啊

光是大廳中的藝術畫作就讓人入迷了

唐老鴨90紀念特展

大家熟悉的Disney 已經滿100週年了，而其中的經典人物唐老鴨也是90歲高齡了XD

「澳門上葡京」特別推出了「Donald Duck 90 奇妙藝術館」，讓大家一睹他們的風采

唐老鴨是以藍、黃、白為主題色，唐老鴨帶同黛絲及3個可愛姪仔登場

這段時間又有期間限定店，出售多款澳門限定精品，唐老鴨迷一定要來收藏啦

這裏分別是1.4米高的鴨屁股、加上水手帽及煲呔的愛奧尼柱、歷代造型牆、扮唐老鴨的膠版及唐老鴨簽名，非常可愛吧

戶外打卡區也很有趣，只到4月7日哦，要來要快啊

澳門上葡京綜合度假村 綠茵勝境花園

很難想像位於三樓的綠茵勝境花園，根本像是歐洲宮廷花園，超浮誇的但也超級好拍的，是非常熱門的打卡聖地哦

這個空中花園位於度假村建築群中間，佔地約三百多坪大，不但有綠意盎然的草坪、也兼具典雅風情的庭園和浪漫綺麗的圓坊

在這裏拍照真的有一秒到歐洲的錯覺呢

四周都是歐洲宮廷風格的建築圍繞

巴洛克風格樹籬迷宮( 非常適合小朋友玩)、高雅秀麗的亭台，到歐式石柱走廊等西方園林設計，每一個都是打卡拍照的絕佳地點

傍晚時分，花園中央的巨大穹頂會閃爍著絢麗的燈光，白天與夜晚呈現不同的迷人風情，真的會讓人拍不停啊

澳門上葡京綜合度假村 飯店設施

游泳池 健身房

三樓的游泳池也很有特色，但沒換泳裝就不能進來哦



(照片來源 : 澳門上葡京綜合度假村)

澳門上葡京綜合度假村 親子設施

AI樂園 武術天下

「澳門上葡京綜合度假村」特別設立了AI 樂園及武術天下，如果帶小孩也不怕沒地方玩，親子也可以玩的開心

這裏大多是數位類的遊戲，其中有好幾款遊戲要戴上先進的VR 頭盔，就可以進入遊戲中的虛擬世界

透過現代先進的3D運動傳感器等互動裝置，來一步步學習傳統各式武術動作，從基本功夫、木人樁到拳術對戰~真有趣

親子同樂也很好玩哦

遊戲要通過不同的關卡，才能成為武林高手，非常有趣

AI樂園透過趣味課堂和互動遊戲，結合各式先進的人工智能裝置，走進AI 創造出來的未來世界

嘿嘿，來挑戰和機器人下棋吧!! 大人可以玩圍棋，小朋友玩五子棋也很有趣。可以弄一台在家中，不怕找不到對手

利用數位彈琴的方式來破關

來看一場機器人舞蹈也很有趣呢，柯博文真的會從卡車變機器人哦

「武術天下」及 「AI 樂園」門票套票

地點：澳門上葡京二樓

開放時間：上午11時至晚上8時（最後入場時間：晚上7時）

「武術天下」及「AI 樂園」最長遊玩時間是各60分鐘

一張門票可供一位成人及隨行的5至8歲小童入場

門票需指定日期使用

時間｜上午11時至晚上8時（晚上7時後停止入場）

地點｜上葡京2樓

票價｜MOP130起（票務詳情請參閱官網）

網址

澳門上葡京度假村 早餐介紹

來到澳門上葡京綜合度假村裏的「上葡京自助山」自助百匯，真的有相見恨晚的感覺啊，中、西、港澳、亞洲美食幾乎全包了，用像” 山”一樣的多的美食來形容真的太貼切了，豐富多元的早餐又再一次讓我們大開眼界了，不愧是全澳門最大的自助餐百匯。多樣化的餐點，真的目不暇給、一眼看不完!! 一起來看看這麼浮誇的自助早餐吧

▼澳門自助山》上葡京綜合度假村早餐Buffet，中西式豪華自助早餐百匯

澳門上葡京度假村 購物設施

尚品匯購物中心、NY8新八佰伴、CDF免稅店

澳門上葡京度假村特別設立了尚品匯購物中心

裏面有NY8新八佰伴(含超市)、CDF免稅店，從精品到庶民用品，這裏通通有

三樓的新八佰伴百貨分店，設有四大主題購物區域，是路氹的綜合度假村中唯一設有國際級美食及西式精品超級市場的百貨公司。

裏面除了百貨服飾、玩具與伴手禮外，還有超市也很吸引人哦！

特別是這裏也買的到熱門葡京酒店的樂宮曲奇餅，價格也是一樣

同時也有兒童世界 Kid’s Cavern，裏面的玩具，兒童用品真的超級多

「澳門原創」主題購物區包含了多項澳門特色商品，真的超好逛的

特別是裏面的超市價位也跟外面的一般超市差不多

氹仔這一帶都是大型酒店，除了住宅區那裏幾乎沒有一般超市或便利商店，所以酒店裡就有一般的平民超市，真的很棒啊

從這裏的樓梯上去，二樓是新八佰伴百貨分店，一樓是中免集團CDF的澳門旗艦免稅店

面積超過75,000平方米的超大購物空間，保證買到不要不要的

另外，不管是天氣冷熱，刮風下雨，萬一不想出門，這裏也可以開心又舒服的逛街，當成雨天備案景點準沒錯

澳門上葡京度假村 美食餐廳推薦

「澳門上葡京綜合度假村」內共有16間餐廳與酒吧，還有台灣的無老鍋呢，從西式、中式到港澳餐飲，通通都有

而且非常厲害，這次我們享用了幾家餐廳，先來簡單介紹一下吧

茶樓

由香港設計師打造的「茶樓」，這裏提供各式茗茶和點心

特別是餐廳內部融入舊日情懷與現代創意，進而展現出中西兼備的茶樓新貌

同時也有推車師傅推着點心車，道地粵式叫賣各種點心哦！

用菜名打造出來的牆面，很有特色吧

內部有百鳥飛鳴的畫面

上葡京景點「茶樓」餐廳資訊： • 位置：澳門上葡京一樓

• 時間：逢一休息｜二至五：11:30-15:00｜六日&PH：10:00-17:00

• 電話：(853) 8881 1320

• 菜單：單點、點心

華亭

華亭則是提供中菜、上海菜及淮揚菜

店裏的設計也很經典

餐廳以中式月洞門為設計靈感，在流麗線條與連綿曲線的交織之間，翠綠與燦金相間的色調渲染出摩登復古韻味

展現精緻與前衛時尚的巧妙調和

上葡京井店「華亭」餐廳資訊： • 位置：澳門上葡京二樓

• 時間：16:00–22:00 週三公休

• 電話：(853) 8881 1800

• 菜單：精緻淮揚菜、上海名菜

自助山

澳門有著各種五星級酒店美食佳餚，而上葡京酒店的「自助山」自助晚餐也非常厲害

「自助山」源於澳門新葡京，曾是澳門最受歡迎的自助餐餐廳，後來紅遍香港，現在又重回上葡京了

這裏提供多款環球美食及生猛海鮮讓你選擇，來自世界各地的食材，共分有 18 個不同主題的美食區，超過 600 款環球美食及生猛海鮮，猶如置身於亞洲美食市集之中，像是壽司卷、正宗台灣美食，以及滋補燉湯、蒙古烤全羊、秘製豉油鮑魚、黑松露意大利土豆團子配帕馬森芝士，環球滋味種類繁多

特別是「海鮮市場」一定不能錯過，從魚缸中即時挑選生猛海鮮：波士頓龍蝦、肉蟹、新鮮鮑魚、沙白等，然後用不同的料理手法（新加坡胡椒炒、麥片黃油炒、澳葡咖哩、避風塘風味或蒜蓉爆炒等），保證拍手叫好

這裡還有澳門自助餐餐廳之中唯一的戶外燒烤區，週末及假日期間，有專人以荔枝木烤製時令海鮮和煙燻烤牛小排等頂級肉類

自助山與打卡勝地綠茵勝境花園都在同一層，透過與餐廳的玻璃窗，欣賞度假村的恢弘建築和翠綠花園景致滋味時刻更添格調。

上葡京酒店「自助山」資訊： • 位置：澳門上葡京三樓

• 時間：逢二休息｜午餐：12:00-15:00｜晚餐：18:00-22:00

• 電話：(853) 8881 1800

• 菜單：即煮海鮮、戶外燒烤

•➤

上葡京酒店 免費穿梭巴士玩澳門

我們這篇文章的重點在於入住「澳門上葡京綜合度假村」後，如果利用度假村的免費穿梭巴士好好暢遊澳門!!

所以先來介紹一下便捷的交通吧

我們這幾天幾乎都是搭免費接駁車出來玩

入住酒店後，可以在北門看到這個大指示牌，想去澳門機場、各大港口、關閘或澳門本島的新葡京酒店等處，來這邊排隊等免費接駁車就好

如果要到澳門半島上，直接搭北門旁的巴士就好了，幾乎20分左右一班車 如果要到香港、廣州，則是到地下一樓搭車 另外，澳門也是演唱會聖地，來自世界各國的表演，精采又多元，所以 「澳門上葡京綜合度假村」 有興趣的朋友可以直接點開網頁規畫一下時間：

這裏是澳門半島的澳門葡京酒店，我們就是搭車來此，再步行前往本島上的旅遊景點，像是大三巴、議事亭前地等~~

如果想轉往其他地點，像是澳門旅遊塔~~等，也可以在此搭車。

澳門景點推薦



其實澳門非常適合親子旅遊，雖然澳門雖然面積不大，但這裏豐富的歷史文化，特別是世界遺產的人文景點與各式美食，玩個四天三夜也不為過，接下來和大家分享我們這次去的幾個景點吧

議事亭前地

這是議事亭前地旁的玫瑰堂!!

澳門歷史城區是一片以澳門舊城區為核心的歷史街區，包括20多座歷史建築，並由相鄰的廣場和街道連接而成，於2005年獲列入世界文化遺產名錄。

詳情請點 : 澳門世界遺產 – 澳門特別行政區政府旅遊局

我們從葡京酒店步行至議事亭前地約15分左右就到了

大三巴教堂

當然來到這裏一定要來大三巴朝聖的啊，大三巴除了是澳門的地標性建築之一外，更是「澳門八景」之一，

大三巴牌坊是中西合璧的風格，歐洲文藝複興時期的巴洛克式建築以及東方色彩雕刻的混合，所以在全世界天主教教堂中有著獨一無二特色的建築，當然也是澳門必遊景點，看看這人山人海的現況就知這裏有多熱門了

澳門大熊貓館

可是這次的遺珠之憾啊，這裏是是個自然公園，園內有著各種動物，包括大猩猩、火烈鳥、猴子、以及大熊貓。非常值得帶小朋友一同前往的景點

澳門大熊貓館

地址：澳門路環石排灣郊野公園

時間：10:00-13:00；14:00-17:00 (逢星期一休館)

電話：(853) 2888 0087／(853) 2833 7676

照片來源 : 澳門大熊貓館官方網站

澳門美食推薦

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