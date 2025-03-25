台中週末活動，假期就決定是你了！新社花海採果趣!!橘子紅了橘子王果園椪柑開採，親子共遊賞花兼採果!!
新社花海在這周末登場，
除了來花海賞花，
隨著秋天的到來，
台中新社的橘子也進入了成熟期，
結石累累的「橘子紅了」觀光果園也於11月9日正式開放讓遊客採果。
假日來新社花海採橘兩相宜！
親子一日遊行程趕快安排起來~
|台中新社景點 橘子紅了果園 位置
|台中新社景點 橘子紅了果園 採果門票/價格
|台中新社景點 橘子紅了果園 採果樂
|台中新社景點 橘子紅了果園 店家資訊
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台中新社 橘子紅了觀光果園 位置
橘子紅了觀光果園位於新社中興街，
距離2024新社花海車程約11分鐘，
導航定位「橘子紅了觀光果園」就能到達。
果園的入口處是一間鐵皮小屋，
我們到訪這一天還沒有正式開放，
所以入口處沒有營業。
橘子紅了11/9跟著新社花海一起開放，
屆時這邊可以購票入場，
也有販售餐點跟飲料。
台中新社 橘子紅了觀光果園 票價
橘子紅了觀光果園入場門票費$100，
入場採橘後秤斤計費，
門票可折抵$50。
也可以參加橘子小學堂的免費課程，
一天兩堂，
時間為10:30、14:30。
還可以加購DIY活動，
可以體驗布袋捶染DIY+水苔球DIY喔!!
台中新社 橘子紅了觀光果園 採果樂
順著旁邊的小路上去，
就是橘子紅了觀光果園的
果園面積頗大，
園方會指引可以採果的地方，
讓大家享受在自由中的採果樂趣。
現場會解說要怎樣採摘椪柑，
如果沒有要馬上吃，
可以採一些顏色偏綠的，
馬上就想吃的朋友就可以採顏色黃一點、橘一點的。
園方人員也會提供試吃，(請勿自行邊採邊吃)
讓大家現場品嘗一下椪柑的滋味。
果樹上結實累累，
每一顆都很飽滿。
我們到訪的時候剛好是康芮颱風剛過，
地上落果非常的多，
看了都替果農們感到心痛阿!!!
這黃澄澄的色澤看了就很誘人，
這樣的椪柑熟度剛好，
我們也採了一些，
等等採完果，
秤完種馬上就可以吃~
果樹的高度對於八歲的兒童來說還算蠻OK的，
不過果園環境過於自然，
所以一定要做好防蚊、防蟲的措施，
就可以不受蚊蟲干擾的採果囉!!
採完只要將椪柑交給園方人員秤重，
就可以豐收回家嚕!!
我自己特愛的金獅牌，
用來裝水果真的剛剛好啊!!
目前是椪柑的盛產時期，
1月份是砂糖橘、2月是茂谷柑，
看到在樹上等待熟成的砂糖橘，
我們一月份一定要再來衝一趟!!
台中新社 橘子紅了觀光果園 店家資訊
營業時間:11:00–17:00
公休日:一至五
地址:台中市新社區中興街219號
粉絲團:橘子紅了-橘子王
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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