台中週末活動，假期就決定是你了！新社花海採果趣!!橘子紅了橘子王果園椪柑開採，親子共遊賞花兼採果!!

新社花海在這周末登場，

除了來花海賞花，

隨著秋天的到來，

台中新社的橘子也進入了成熟期，

結石累累的「橘子紅了」觀光果園也於11月9日正式開放讓遊客採果。

假日來新社花海採橘兩相宜！

親子一日遊行程趕快安排起來~

*台中旅遊優惠票券:*





、

、

、



*台中住宿優惠分享:*



接收更多有趣的生活資訊也可以 喔~~

台中新社 橘子紅了觀光果園 位置

橘子紅了觀光果園位於新社中興街，

距離2024新社花海車程約11分鐘，

導航定位「橘子紅了觀光果園」就能到達。

果園的入口處是一間鐵皮小屋，

我們到訪這一天還沒有正式開放，

所以入口處沒有營業。

橘子紅了11/9跟著新社花海一起開放，

屆時這邊可以購票入場，

也有販售餐點跟飲料。

台中新社 橘子紅了觀光果園 票價

橘子紅了觀光果園入場門票費$100，

入場採橘後秤斤計費，

門票可折抵$50。

也可以參加橘子小學堂的免費課程，

一天兩堂，

時間為10:30、14:30。

還可以加購DIY活動，

可以體驗布袋捶染DIY+水苔球DIY喔!!

台中新社 橘子紅了觀光果園 採果樂

順著旁邊的小路上去，

就是橘子紅了觀光果園的

果園面積頗大，

園方會指引可以採果的地方，

讓大家享受在自由中的採果樂趣。

現場會解說要怎樣採摘椪柑，

如果沒有要馬上吃，

可以採一些顏色偏綠的，

馬上就想吃的朋友就可以採顏色黃一點、橘一點的。

園方人員也會提供試吃，(請勿自行邊採邊吃)

讓大家現場品嘗一下椪柑的滋味。

果樹上結實累累，

每一顆都很飽滿。



我們到訪的時候剛好是康芮颱風剛過，

地上落果非常的多，

看了都替果農們感到心痛阿!!!

這黃澄澄的色澤看了就很誘人，

這樣的椪柑熟度剛好，

我們也採了一些，

等等採完果，

秤完種馬上就可以吃~

果樹的高度對於八歲的兒童來說還算蠻OK的，

不過果園環境過於自然，

所以一定要做好防蚊、防蟲的措施，

就可以不受蚊蟲干擾的採果囉!!

採完只要將椪柑交給園方人員秤重，

就可以豐收回家嚕!!



我自己特愛的金獅牌，

用來裝水果真的剛剛好啊!!

目前是椪柑的盛產時期，

1月份是砂糖橘、2月是茂谷柑，

看到在樹上等待熟成的砂糖橘，

我們一月份一定要再來衝一趟!!

台中新社 橘子紅了觀光果園 店家資訊

營業時間:11:00–17:00

公休日:一至五

地址:台中市新社區中興街219號

粉絲團:橘子紅了-橘子王

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

如果您喜歡我的文章，歡迎來信(blacklena7@gmail.com)洽談合作或私訊Leona fun life -利歐娜。樂生活



-

延伸閱讀



台中新社美食景點懶人包|花海活動、彩繪村美食、親子景點一日遊行程推薦|新社花海



台中北屯一日遊|十大在地親子景點美食推薦懶人包-大坑步道、沙發馬鈴薯、丁香豆花、一畝石鍋

​

台中輕食|波奇走走太平店-夏威夷人氣生魚飯，多種配料自由選，自配增肌減醣餐盒超easy

​

​台中美食!日銷700碗古早味肉羹-王爺王肉羹太平分店登場!!辦桌米糕、魚翅肉羹，太平馬卡龍公園必吃美食

​

​太平小吃推薦|巷弄中來找總煎吃酥皮蚵仔煎，必點料多滿滿味噌湯|三一八總煎|太平NISSAN 旁



-

民宿飯店住宿懶人包>

小琉球親子自由行推薦懶人包>

台中親子旅遊景點餐廳懶人包>

台中大甲鎮瀾宮週邊美食懶人包>

嘉義美食景點住宿懶人包>



我們家的貓老大們有粉絲團啦~

歡迎貓友們加入喔~~^^ 另外，小妹我也有粉絲團了，請各位有空讚一下吧!XD

---