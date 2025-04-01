舞木ドライブイン(第九季第9話):福島県郡山市舞木宮ノ前42-1，電話:+81 24-956-2127，營業時間:11:00-19:30(星期三休)

我沒細數但攤開來算，這種日本老食堂應該是孤獨美食家中最常出現的餐廳;以區域來說日本東北，這篇是繼仙台後第二個五郎踏上的縣市，也是第一次來到福島，挑的JR東日本磐越東線郡上的下一站「舞木」90年的老字號(前身是和菓子舖)老食堂，附近還有著名的稱荷神社「高屋敷稻荷神社」。結論:跟很多鄉下的食堂一樣，這裡的餐點以大份量聞名，名物是以味噌調出的祕汁燒肉飯，還有元祖草鞋餅乾。

記得該集節目的開場，五郎是站在郡山車站旁的制高點「ビッグアイ」，該建物地上有24層，地下有1層，最高部分高133公尺，是福島縣最高的人工建築，郡山車站西口有共用的電梯可以直上屋頂(上屋頂不用門票)，喜歡看高空景色的朋友，如果在郡山車站轉車有時間不妨可以上去欣賞欣賞郡山的風景。ps:頂樓是「郡山市ふれあい科学館」(需門票)，郡山觀光局的說法是，這裡是全日本最高的科學館。

好的， 接下來我們要跟著五郎去搭「磐越東線」(磐城站至郡山市的郡山站)，是說我來福島超過十次，好像只搭過一次，而且是直接到いわき才下車....。這是第一次好好認真的搭這條線，雖然只有一站...附帶一提的是舞木站的下一站就是名滿福島的一本櫻「三春瀧櫻」的所在地，也是個人福島最想去的地方之一。另一個藍色的大圈則是福島境內最大最有名的稻荷神社「高屋敷稻荷神社」，有關這座300多年歷史的神社，我們文末再聊。順便一提的是從舞木ドライブイン到神社的步行距離是半小時，能走的朋友不妨像我一樣，吃完飯當聊步運動一下。

磐越東線共有16站，正式開通的時間是1914年7月21日，五郎肚子餓的這一部是離開郡山後的第一站「舞木」，兩站間的距離大概是5.8公里。

開站於1914年7月21日的舞木車站，於1993年正於為無人車站，2009後有ic卡的刷卡機可以使用，車站內有一個可以回收車票的回收機器，同樣具有開收據的功能，每年在此上下車的人數為500人左右，基本上都是附近年紀大一點的住戶。

像這種小車站、無人車站最好出站後先確認下一班的車次和時間......。車站門口會有排班的計程車司機，據說都是為了去「高屋敷稻荷神社」的旅客，所以後來我也利用這計程車上去(1500日幣左右)，然後再散步回車站。

查了一下「舞木町一帶」是以前奧州街道上的宿場郡山場的起店，是以車站門口有一個有關「開驛」的紀念碑。附近除了高屋敷稻荷神社外，就像五郎說的:「何もない」。

因為到的早，離食堂開店還有半小時，於是在附近閒晃，但附近還真是沒有什麼地方可以逛，只有一間郵局和一家不知道還有沒有在營業的「柑仔店」，本想買一瓶牛乳來喝看看的，結果沒開。

沿著車站前的路往前，就會看到288線道的T型路口，旁邊就是舞木ドライブイン，講真如果看不種日文，還真不知道這建築物是幹嘛的，幸好有看到霜淇淋(笑)。順便說一下日文「ドライブイン」的中文意思是路邊休息站的意思。

舞木ドライブイン11點開門，我10點40到餐廳門口沒人，大約到10:50就開始有附近的居民，開車來的吃飯的，12點左右出門，整個停車場都是車子....查了一下這鄉下鳥不生蛋的餐廳，TABELOG居然有3.46，可見是附近的名店來著。難怪，聽說我要來這時，郡山觀光局的友人瞪大眼睛，一臉我為什麼會知道這家餐廳的樣子，他說小時候他爺爺常常帶他來吃，到這吃飯是他們家的假日活動之一，或是去高屋敷稻荷神社拜拜後也會全家來這吃飯，俗又大碗，當然也美味。

友人說「舞木ドライブイン」前身是近百年的舞木ドライブイン老舖「橋本屋」，招牌是當地的名物ぞうりぱん草鞋麵包。對，就是節目最後五郎買，在店門口吃的那個餅乾。

餐廳內比外觀看起來乾淨舒適許多，四五十個位子，不到一小時居然全坐滿....。就郡山友人的說法，這裡以前是很多大型車司機的食堂，後來因為不少節目來拍開始除了郡山的人會來吃外，慢慢也有觀光客，前年因為孤獨美食家播出後，甚至有台灣、中國、韓國的客人遠到而來，尤其是假日經常大排長龍。

按照慣例拍一下五郎的簽名板，店裡還有第九季的宣傳海報。

五郎SET:

焼肉定食(味噌醬汁燒肉套餐)

和風オイル焼肉(和風醬汁燒肉)

ぞうりぱん(草鞋麵包)

桌上有鹽、醬油、辣椒粉、辣油，還有這個像是自製的辣油，有一點像我們牛肉麵裡加的牛油，吃起來有一點像混了味噌的辣醬，有一點像是燒肉用的醬汁，如果覺得味道不夠可以自行加量。

好的虎郎SET，我把五郎點的燒肉定食改成特製燒肉定食，再把風オイル焼肉改成我看很多人點，節目中也有帶到的厚豬排。

特製燒肉定食1350日幣，比燒肉定食貴150日幣，就節目中奶奶的說法，特製的肉是五花肉。我問了服務生大姐，說法是用福島的豬，吃起來口感軟嫩並不會有過於油膩的問題，調味方面像是微帶辣味的味噌醬，有一點日韓混風，應該加了不少糖，所以吃起來又甜又辣又鹹.....，整體來說一開始覺得很好吃，吃到後來真的有越來越鹹的問題....。

定食附的是福島的鄉土名物とん汁，但這裡相對淡又或者應該說清爽許多，跟五郎一樣第一個聯想到的是旭川的自由軒，裡面有很多洋蔥和蔬菜，對於有一點過鹹的燒肉而言，這一碗真如即時雨般的美味。

炸豬排單點，這炸豬排真有一點大，也有附沙拉和馬玲薯泥，淋上的豬排醬和一般炸豬排店的也差不多，就是沒芝麻而已。

炸豬排大而且厚切，肥瘦的比例大約是2:8,，吃在嘴裡飽嘴、軟嫩、又同時有油化，外衣也炸的算是酥脆，但略為油了一些，除了豬排醬也可以沾附上的黃芥末。

除了高麗菜絲和馬鈴薯沙拉外，還附檸檬，而且居然有壓汁的器具，真心鄉下難得的貼心。

ぞうりぱん(草鞋麵包)因為五郎買了，所以我也買了一個來嚐嚐，節目播出時是130日幣，我買時是140日幣。

五郎在店門口吃，我本來也想學，但剛好有人坐著，於是帶到高屋敷稻荷神社吃。外層有一點像最中，口感偏酥，中間的餡是紅豆，但外層好像還有舖一層黃豆粉，咬時掉得滿地，幸好是在戶外，紅豆偏乾而且蠻甜的，要配茶不然真的又乾又甜XD。不過，整體來說算是特別，最少我在其他地方沒吃過。後來就郡山友人的說法，以前很多人會買這個，拿來當高屋敷稻荷神社當祭品。

高屋敷稻荷神社創建於1713年，算吧算吧有300年的歷史，供奉的神明是從京都伏見稻荷大社的御分靈，以數以百計的紅色鳥居聞名，雖然以數量來說跟京都及其他的稻荷神社相比不算多。

除了很好拍照的百本鳥居外，這裡還有兩個特色，其中是據說非常有能量，撫摸可以保佑身體健康的「御神石」，另一個功用說是可以心想事成。好吧，即然來了就摸一下、這個願吧!

最後一個特色是這裡的白孤神社，護符是可愛的白孤，如果有來記得買一個寫上心願祈福哦!

最後是3+1的特色．神社有雞圈養的是烏骨雞，但純白的羽毛很漂亮，本來以為「要」錢的飼料扭蛋，後來才發現無料….，裡面是玄米（吃真好）。

回程因為巴士的時間也對不上，只好散步回舞木車站，邊走邊拍約莫近1小時，途中發現這戶人家，居然把舞木車站連外型都COPY了(笑)。其實，偶著悠閒的在日本鄉下散步也挺不錯的，幾乎每個看到你的人都會跟你點頭打招呼。

舞木ドライブイン:福島県郡山市舞木宮ノ前42-1，電話:+81 24-956-2127，營業時間:11:00-19:30(星期三休)

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