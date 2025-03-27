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日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

2025-03-27 15:45:16 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

位於長崎的魚◯亜紗(うおまるあさ) ，是屬於Asa集團旗下的美食天堂
魚◯亜紗的貼心服務從點餐開始。無論你是本地人還是外國遊客，這裡的
平板電腦提供多國語言選擇，讓你在選餐時毫無壓力。無論是桌席還是
吧台席，都能讓你輕鬆享受美食。

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

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日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

當你從JR長崎站出站後，只需步行約1分鐘，便能抵達這家隱藏在
かもめ市場（長崎）中的美食 魚◯亜紗。這家店以木頭為基調的外觀
，不僅吸引來往的民眾目光，更預示著一場味覺的盛宴即將展開。

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

考究的當地食材，每一口都是新鮮與美味的結合

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

魚◯亜紗的菜單上，每一道菜都大量使用亞紗的考究當地食材。從海鮮
、肉品到蔬菜，每一種食材都經過精心挑選，確保供應的魚類新鮮美味。
這裡的海鮮丼飯，魚片厚實，吃起來爽感十足，絕對是海鮮愛好者的天堂。

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

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多樣吃法，讓美味印象更加深厚

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

你不僅可以享受傳統的吃法（醬油和芥末混合在一起吃），還可以嘗試多種
創新的吃法。例如，加入山藥調味，或者淋上高湯，和茶泡飯一起享用。
這些多樣的吃法，讓每一口都充滿驚喜，讓美味印象更加深厚。

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

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套餐選擇，滿足你的多樣需求

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魚◯亜紗的套餐中，你可以選擇茶碗蒸或味噌湯，搭配你的主餐。無論是
海鮮丼飯還是其他菜餚，這些配菜都能讓你的用餐體驗更加完美。

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貼心服務，營造居酒屋的溫馨氛圍

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

這裡的服務人員不僅主動幫忙換盤子，服務態度也非常好。晚上的魚◯亜紗
，更是充滿了居酒屋的溫馨氛圍，讓你在享受美食的同時，也能感受到家的溫暖。

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

魚◯亜紗，你不僅能品嚐到新鮮的生魚片，還能享受到多樣的吃法和貼心
的服務。無論是海鮮丼飯、茶碗蒸還是味噌湯，每一道菜都讓人回味無窮。
店裡的工作人員也非常友善和有禮貌，讓你在這裡的每一刻都感到愉快。
如果有機會來長崎，推薦你來魚◯亜紗，體驗這場味蕾的極致饗宴！

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

 

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

日本[食]長崎 美食探秘！魚◯亜紗(うおまるあさ) 從新鮮海鮮到多樣吃法，一場味蕾的極致饗宴！

JR長崎駅「長崎街道かもめ市場」 ［かもめ横丁］
魚◯亜紗(うおまるあさ)
長崎市尾上町1−67
營業時間:11:00～23:00

 

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