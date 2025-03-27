位於長崎的魚◯亜紗(うおまるあさ) ，是屬於Asa集團旗下的美食天堂

魚◯亜紗的貼心服務從點餐開始。無論你是本地人還是外國遊客，這裡的

平板電腦提供多國語言選擇，讓你在選餐時毫無壓力。無論是桌席還是

吧台席，都能讓你輕鬆享受美食。

當你從JR長崎站出站後，只需步行約1分鐘，便能抵達這家隱藏在

かもめ市場（長崎）中的美食 魚◯亜紗。這家店以木頭為基調的外觀

，不僅吸引來往的民眾目光，更預示著一場味覺的盛宴即將展開。

考究的當地食材，每一口都是新鮮與美味的結合

魚◯亜紗的菜單上，每一道菜都大量使用亞紗的考究當地食材。從海鮮

、肉品到蔬菜，每一種食材都經過精心挑選，確保供應的魚類新鮮美味。

這裡的海鮮丼飯，魚片厚實，吃起來爽感十足，絕對是海鮮愛好者的天堂。

多樣吃法，讓美味印象更加深厚

你不僅可以享受傳統的吃法（醬油和芥末混合在一起吃），還可以嘗試多種

創新的吃法。例如，加入山藥調味，或者淋上高湯，和茶泡飯一起享用。

這些多樣的吃法，讓每一口都充滿驚喜，讓美味印象更加深厚。

套餐選擇，滿足你的多樣需求

在魚◯亜紗的套餐中，你可以選擇茶碗蒸或味噌湯，搭配你的主餐。無論是

海鮮丼飯還是其他菜餚，這些配菜都能讓你的用餐體驗更加完美。

貼心服務，營造居酒屋的溫馨氛圍

這裡的服務人員不僅主動幫忙換盤子，服務態度也非常好。晚上的魚◯亜紗

，更是充滿了居酒屋的溫馨氛圍，讓你在享受美食的同時，也能感受到家的溫暖。

在魚◯亜紗，你不僅能品嚐到新鮮的生魚片，還能享受到多樣的吃法和貼心

的服務。無論是海鮮丼飯、茶碗蒸還是味噌湯，每一道菜都讓人回味無窮。

店裡的工作人員也非常友善和有禮貌，讓你在這裡的每一刻都感到愉快。

如果有機會來長崎，推薦你來魚◯亜紗，體驗這場味蕾的極致饗宴！

JR長崎駅「長崎街道かもめ市場」 ［かもめ横丁］

魚◯亜紗(うおまるあさ)

長崎市尾上町1−67

營業時間:11:00～23:00

感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章

歡迎追蹤 ✅ 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌

✅追蹤 ✅分享 ✅按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采

https://www.ccs.idv.tw/

【FB粉絲團】

寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門

Vita&美樂妝玩美 傳送門

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門

熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心

旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭

讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog】觀看

痞客邦 請點此

窩客島 請點此