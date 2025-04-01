沖繩街頭美食不只豬肉蛋飯糰，還有這款讓人驚艷的超厚玉子燒！現點現做，口感細膩又帶有柴魚香，玉子燒厚達 7 公分，外層金黃蓬鬆，內裡濕潤細緻，蛋香濃郁，每一口都是滿滿幸福感！！無論搭配午餐肉、起司還是單吃，都讓人回味無窮~

~福助の玉子焼き~

店家地址：沖繩縣那覇市松尾2-9-11

聯絡電話：098-869-6244

營業時間：7:30~19:00 (全年無休)

市場本通り店 | 官網



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福助玉子燒｜地理位置

福助の玉子焼き位於沖繩那霸市，坐落在熱鬧的國際通市場本通り商圈內，裡面有各式傳統商店、餐飲攤位和特色小吃，鄰近第一牧志公設市場，位置非常好找唷!!

福助玉子燒｜店內環境

福助玉子燒是主打外帶，半開放式的廚房可以看到製作過程，外觀有大大的黃色「福助の玉子焼き」招牌十分醒目，讓人一眼就能找到

雖然沒有正式的內用區域，但店門口設有長椅，供顧客現場享用美食

福助玉子燒可說半自助的製作方式，使用自動化的設備可以讓玉子燒製作快速又品質一致!!玉子燒的蛋液加入了柴魚高湯，吃起來鮮甜味十足，好吃耶~

一旁有很可愛的福助，超厚的玉子燒讓人看了好想品嚐~

福助玉子燒是用自助機檯點餐，上面都有圖片及中文，不用擔心看不懂或是語言不通，點餐後付現金，拿到票券等待叫號~

一旁有紙巾及醬油可以使用

福助玉子燒｜菜單MENU

福助の玉子焼き賣有飯糰、玉子燒及飲料，還有日本「節分」吃的惠方捲，價格已漲價以官網的價格為主唷~

福助玉子燒以其超厚實的玉子燒聞名，厚度高達7公分，口感鬆軟綿密，蛋香濃郁，喜愛吃玉子燒的朋友千萬不能錯過!!結合厚實的玉子燒與午餐肉，搭配米飯製成的飯糰，就成了沖繩知名的飯糰，超厚實的份量飽足感十足

扶助玉子燒餐點現點現做，若沒有訂飯店早餐非常適合點份來當早餐享用，福助の玉子焼き以其獨特的超厚玉子燒和多樣化的創新口味，成為沖繩國際通不可錯過的美食之一~~無論是作為旅途中能量的補給，還是品味當地特色風味，別忘了將福助玉子燒列入美食清單，親自體驗這份厚實的美味！

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