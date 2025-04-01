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日本鳥取美食｜Shuvi du Bar（シュビドゥバー）鳥取隱藏版美食 碳火燒烤和牛漢堡 肉汁滿溢讓人一試成主顧

2025-04-01 12:15:12 文字：小企鵝生活趣
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小企鵝生活趣

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鳥取美食｜Shuvi du Bar（シュビドゥバー）鳥取隱藏版美食 碳火燒烤和牛漢堡 肉汁滿溢讓人一試成主顧

日本鳥取美食｜Shuvi du Bar（シュビドゥバー）鳥取隱藏版美食 碳火燒烤和牛漢堡 肉汁滿溢讓人一試成主顧

來到鳥取一定要吃和牛!!距離鳥取車站步行約5分鐘有一間手工漢堡店，漢堡排使用炭火烤，有鳥取和牛、日本國產牛豬肉混合、素肉三種可以選擇，另外也有酒精飲料無限暢飲方案，很適合晚上來小酌一番唷!!

～SHUVI-DU-BAR(シュビドゥバー）～
店家地址：2 Chome-41 Tomiyasu, Tottori, 680-0845日本
連絡電話：+81 857-30-3313
營業時間:中午11:30～15:00 晚上17:30～21:00（週一公休）
交通方式：鳥取車站步行約5分鐘

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Shuvi du Bar｜地理位置

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Shuvi du Bar位於距離鳥取車站步行約5分鐘，對面就是鳥取Toyota租車，租車前或是還車後想要吃個午餐或晚餐非常適合！！附近還有唐吉軻德，用完餐後可以步行前往購物～～

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營業時間可以注意一下，我們差點就要休息日來吃，還好路過時被陣陣的香氣給吸引，馬上就入內享用啦!!

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附近有付費停車場可以停車，若是自駕也很方便!!

Shuvi du Bar｜店內環境

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Shuvi du Bar的環境以木質元素為主，裝潢簡約而溫馨，很有日式居酒屋的FU~~座位區有吧檯的個人座位，後方也有方桌適合朋友聚餐~

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廚房料理區域在門口旁，可以看到老闆在炭烤漢堡排的狀況~

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直火炭烤和牛肉排，難怪在外面大老遠就能聞到陣陣的香氣!!坐在吧檯區相對油煙味就會重一點~

Shuvi du Bar｜菜單MENU

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Shuvi du Bar有紙本菜單，提供葷&素的美式炭烤漢堡、沙拉、湯品、飲品、酒類，然後掃描QR CODE就能點餐~看不懂日文沒關係，會有中文及圖片，看著圖片點餐就對了!!另外還有90分鐘1500円的飲品無限暢飲，真的很划算呢~

酪梨和牛漢堡

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酪梨和牛漢堡套餐好彭湃啊!!除了有酪梨和牛漢堡之外還有沙拉、薯泥、馬鈴薯，一整份營養又豐富!!

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這酪梨放的超豪邁的，加上番茄及新鮮蔬菜，口感相當豐富，麵包烤過後也很酥脆，吃起來很清爽呢~

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炭烤和牛的香氣也超棒的，和牛豐富的油脂經過炭烤香氣十足，搭其他新鮮蔬果，彼此相得益彰!!

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薯泥中還加了鯷魚及墨魚丁，口感豐富且多層次，好吃!!

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吃漢堡沒有薯條怎麼可以，雖然不是美式薯條，但整塊帶皮的馬鈴薯也是非常好吃的!!

小漢堡

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看到杯裝的小漢堡就覺得很可愛!!小漢堡可以自行選擇要1個2個還是3個，杯子下方還是有帶皮薯塊，小鳥味的朋友也可以吃得很滿足!!

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漢堡還用旗子竹籤串起來，可愛的讓人有點捨不得吃

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小漢堡真的很迷你，兩三口就可以吃完了，適合小小朋友或是想嘗鮮的朋友

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小漢堡內的醬汁讓和牛肉排的味道更加濃郁且提升了風味，搭配酥脆的麵包及蔬菜，吃起來美味卻不膩口，讓人印象深刻的漢堡美食~

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Shuvi du Bar以碳火燒烤和牛漢堡聞名，所有的漢堡都是現點現做，​使用備長炭進行燒烤，​新嫩多汁的肉質讓人回味無窮，沒有太多的醬料，保持原汁原味更增添了獨特的風味，更可以享用漢堡的同時搭配一杯調酒或是酒精飲品暢飲，非常推薦的鳥取美食唷!

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