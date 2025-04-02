為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

2025-04-02 15:05:24 文字：紫色微笑
share
紫色微笑

紫色微笑

給個讚

到日本犬山市的觀光景點，安排犬山城一日遊，絕對不能錯過犬山城下町美食「肉兵衛，這家日本飛驒牛燒肉店有立食外帶區，專賣A5飛驒牛握壽司、鹽烤牛肉串！

日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

本文重點｜快速連結

Toggle

肉兵衛犬山店交通方式

  • 地址：Higashikoken-675 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)
  • 營業時間：10:00-17:00
  • 交通方式：犬山站下，步行約15分鐘

犬山城一日遊攻略

日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

  1. 搭乘名鐵電車犬山市，先選擇用計程車直接抵達犬山城，計程車費也不貴
    逛完犬山城，再順道參訪犬山城三大神社，再從城下町一路逛一路走下來到犬山車站
    這樣不但順路，也節省了不少體力，買的東西不用背太久
  2. 到犬山城大約11點了，沿路逛到下午再搭車回家，都還沒逛的很仔細呢!
    該逛的該吃的也至少有個八、九成了，算是很充實的一日遊
  3. 如果時間不夠的朋友，建議逛完犬山城，或是犬山城三大神社即可

👉 犬山城下町

全山車站附近最熱鬧的商圈，有老街和必吃美食
👉 犬山城

值得參觀日本最原始的城堡之一，離最近的火車站步行約10來分鐘

👉 犬山城神社（三光稻荷神社、針綱神社）

這幾座神社，主要有祈求良緣的戀愛神社，也有可以合法洗錢，把錢錢”加倍奉還”的錢洗神社

肉兵衛空間環境

日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

門口右側立食外帶區賣壽司；左側則是排串燒區

日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

若在假日造訪，排隊人潮多，餐點現點現做，為了吃到A5飛驒牛握壽司，要有點耐心

日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

可愛的飛驒牛布偶

肉兵衛菜單價位

日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

不愧是網路上打卡名店！外帶區以三貫1000円販售A5飛驒牛握壽司盤
點了套餐組合，可以到店內坐著享用
Ａ餐炙燒口味、B餐松露炙燒口味、C餐加了海膽口味

肉兵衛心得評價

日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

選了A餐，壽司三貫一組，還附一雙筷子

日本【肉兵衛】犬山城下町A5飛驒牛握壽司必吃！立食鹽烤牛肉串

肉片微微炙燒過，油花分布豐富，入口即化，牛肉味道濃郁，最後吃掉仙貝是趣味！
想拍美照、打個卡留作紀念很可以，但相對以這樣的價格來說CP值就低！
建議馬喰一代餐廳裡吃飛驒牛更超值～

肉兵衛附近景點美食

名古屋景點美食推薦

以上日本愛知縣的肉兵衛文章推薦給你知道。

延伸閱讀

宜蘭景點  花蓮景點  台東景點  台北景點
基隆景點  桃園景點  新竹景點  苗栗景點 
台中景點  彰化景點  南投景點   雲林景點
嘉義景點  台南景點  高雄景點  屏東景點
澎湖景點  金門景點  馬祖景點 

▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼
[平均評分: 5]

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃
 紫色微笑
中山站平價日本料理！魚兵衛太春和食處 生魚片丼飯180元，味噌湯免費續。
 記者 蕭芷琳
日本山形美食必吃炸豬排！平田牧場とん七牧場直營，不用400元爽吃。
 mika
【宜蘭羅東火鍋吃到飽】鬼椒麻辣王羅東旗艦店--免千元日本宮崎縣A5和牛吃到飽，再加88元，升級「火鍋+烤串」食べ放題，
 elephant
基隆仁愛市場美食 加園壽司 香魚甘露煮、生魚片丼飯必吃！市場內超人氣日本料理。
 記者 蕭芷琳
推薦商品
keyboard_arrow_up