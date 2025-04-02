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到日本犬山市的觀光景點，安排犬山城一日遊，絕對不能錯過犬山城下町美食「肉兵衛」，這家日本飛驒牛燒肉店有立食外帶區，專賣A5飛驒牛握壽司、鹽烤牛肉串！

肉兵衛犬山店交通方式

地址： Higashikoken-675 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)

(地圖) 營業時間：10:00-17:00

交通方式：犬山站下，步行約15分鐘

犬山城一日遊攻略

搭乘名鐵電車到犬山市，先選擇用計程車直接抵達犬山城，計程車費也不貴

逛完犬山城，再順道參訪犬山城三大神社，再從城下町一路逛一路走下來到犬山車站

這樣不但順路，也節省了不少體力，買的東西不用背太久 到犬山城大約11點了，沿路逛到下午再搭車回家，都還沒逛的很仔細呢!

該逛的該吃的也至少有個八、九成了，算是很充實的一日遊 如果時間不夠的朋友，建議逛完犬山城，或是犬山城三大神社即可

👉 犬山城下町

全山車站附近最熱鬧的商圈，有老街和必吃美食

👉 犬山城



值得參觀日本最原始的城堡之一，離最近的火車站步行約10來分鐘

👉 犬山城神社（三光稻荷神社、針綱神社）

這幾座神社，主要有祈求良緣的戀愛神社，也有可以合法洗錢，把錢錢”加倍奉還”的錢洗神社

肉兵衛空間環境

門口右側立食外帶區賣壽司；左側則是排串燒區

若在假日造訪，排隊人潮多，餐點現點現做，為了吃到A5飛驒牛握壽司，要有點耐心

可愛的飛驒牛布偶

肉兵衛菜單價位

不愧是網路上打卡名店！外帶區以三貫1000円販售A5飛驒牛握壽司盤

點了套餐組合，可以到店內坐著享用

Ａ餐炙燒口味、B餐松露炙燒口味、C餐加了海膽口味

肉兵衛心得評價

選了A餐，壽司三貫一組，還附一雙筷子

肉片微微炙燒過，油花分布豐富，入口即化，牛肉味道濃郁，最後吃掉仙貝是趣味！

想拍美照、打個卡留作紀念很可以，但相對以這樣的價格來說CP值就低！

建議馬喰一代餐廳裡吃飛驒牛更超值～

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