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到日本犬山市的觀光景點，安排犬山城一日遊，絕對不能錯過犬山城下町美食「肉兵衛」，這家日本飛驒牛燒肉店有立食外帶區，專賣A5飛驒牛握壽司、鹽烤牛肉串！
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肉兵衛犬山店交通方式
- 地址：Higashikoken-675 Inuyama, Aichi 484-0083日本(地圖)
- 營業時間：10:00-17:00
- 交通方式：犬山站下，步行約15分鐘
犬山城一日遊攻略
- 搭乘名鐵電車到犬山市，先選擇用計程車直接抵達犬山城，計程車費也不貴
逛完犬山城，再順道參訪犬山城三大神社，再從城下町一路逛一路走下來到犬山車站
這樣不但順路，也節省了不少體力，買的東西不用背太久
- 到犬山城大約11點了，沿路逛到下午再搭車回家，都還沒逛的很仔細呢!
該逛的該吃的也至少有個八、九成了，算是很充實的一日遊
- 如果時間不夠的朋友，建議逛完犬山城，或是犬山城三大神社即可
👉 犬山城下町
全山車站附近最熱鬧的商圈，有老街和必吃美食
👉 犬山城
值得參觀日本最原始的城堡之一，離最近的火車站步行約10來分鐘
👉 犬山城神社（三光稻荷神社、針綱神社）
這幾座神社，主要有祈求良緣的戀愛神社，也有可以合法洗錢，把錢錢”加倍奉還”的錢洗神社
肉兵衛空間環境
門口右側立食外帶區賣壽司；左側則是排串燒區
若在假日造訪，排隊人潮多，餐點現點現做，為了吃到A5飛驒牛握壽司，要有點耐心
可愛的飛驒牛布偶
肉兵衛菜單價位
不愧是網路上打卡名店！外帶區以三貫1000円販售A5飛驒牛握壽司盤
點了套餐組合，可以到店內坐著享用
Ａ餐炙燒口味、B餐松露炙燒口味、C餐加了海膽口味
肉兵衛心得評價
選了A餐，壽司三貫一組，還附一雙筷子
肉片微微炙燒過，油花分布豐富，入口即化，牛肉味道濃郁，最後吃掉仙貝是趣味！
想拍美照、打個卡留作紀念很可以，但相對以這樣的價格來說CP值就低！
建議馬喰一代餐廳裡吃飛驒牛更超值～
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