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日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

2025-04-02 15:05:26 文字：紫色微笑
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紫色微笑

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五平餅是日本中部地區必吃的小點心，一種用糯米製成的年糕！犬山城下町山田五平餅店也是在地有名老店，五平餅三串1000円，外層酥脆有鍋巴感，鹹甜很好吃！

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

本文重點｜快速連結

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山田五平餅店交通資訊

  • 地址：Higashikoken-776 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)
  • 營業時間：11:00-16:30 周一公休

犬山城一日遊攻略

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

  1. 我們搭乘名鐵電車犬山市，先選擇用計程車直接抵達犬山城，計程車費也不貴。
    逛完犬山城，再順道參訪犬山城三大神社，再從城下町一路逛一路走下來到犬山車站
    這樣不但順路，也節省了不少體力，買的東西不用背太久
  2. 我們到犬山城大約11點了，沿路逛到下午再搭車回家，都還沒逛的很仔細呢!
    該逛的該吃的也至少有個八、九成了，算是很充實的一日遊
  3. 如果時間不夠的朋友，建議逛完犬山城，或是犬山城三大神社即可

👉 犬山城下町

全山車站附近最熱鬧的商圈，有老街和必吃美食
👉 犬山城

值得參觀日本最原始的城堡之一，離最近的火車站步行約10來分鐘

👉 犬山城神社（三光稻荷神社、針綱神社）

這幾座神社，主要有祈求良緣的戀愛神社，也有可以合法洗錢，把錢錢”加倍奉還”的錢洗神社

山田五平餅店菜單價位

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

犬山城下町套票的話，這家有配合折扣，原價100円折扣後70円

📍 ｜Trip

山田五平餅店空間環境

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

在犬山車站前往犬山城必經路上，有很多類似這樣店舖，各家醬汁口味不同，都可以可慮吃看看！

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

店舖很醒目，點好餐老店家請我們內用

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

可以內用休息一下，真佛心！

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

天氣太熱順便吃個冰淇淋，店家還有洗手間、小洗手台可洗手

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

老闆人很客氣、也很用心的烤糰子、細心的塗上醬汁

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

利用這裏盛產的味噌調味，鹹鹹甜甜的很好吃，外層酥脆有鍋巴感

山田五平餅店心得評價

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

用木盒裝的五平餅，瞬間高級許多，拜託～木盒子不能帶走的啦！

外層微酥脆的烤糰子抹上鹹醬油+花生粉，味道像極了重鹹版的台灣豬血糕～很香、很好吃！

日本【山田五平餅店】犬山城下町必吃！鍋巴烤糰子好香好吃

順店買了冰淇淋消暑，也很不錯呢！

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