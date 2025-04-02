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五平餅是日本中部地區必吃的小點心，一種用糯米製成的年糕！犬山城下町「山田五平餅店」也是在地有名老店，五平餅三串1000円，外層酥脆有鍋巴感，鹹甜很好吃！
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山田五平餅店交通資訊
- 地址：Higashikoken-776 Inuyama, Aichi 484-0083日本 (地圖)
- 營業時間：11:00-16:30 周一公休
犬山城一日遊攻略
- 我們搭乘名鐵電車到犬山市，先選擇用計程車直接抵達犬山城，計程車費也不貴。
逛完犬山城，再順道參訪犬山城三大神社，再從城下町一路逛一路走下來到犬山車站
這樣不但順路，也節省了不少體力，買的東西不用背太久
- 我們到犬山城大約11點了，沿路逛到下午再搭車回家，都還沒逛的很仔細呢!
該逛的該吃的也至少有個八、九成了，算是很充實的一日遊
- 如果時間不夠的朋友，建議逛完犬山城，或是犬山城三大神社即可
👉 犬山城下町
全山車站附近最熱鬧的商圈，有老街和必吃美食
👉 犬山城
值得參觀日本最原始的城堡之一，離最近的火車站步行約10來分鐘
👉 犬山城神社（三光稻荷神社、針綱神社）
這幾座神社，主要有祈求良緣的戀愛神社，也有可以合法洗錢，把錢錢”加倍奉還”的錢洗神社
山田五平餅店菜單價位
買犬山城下町套票的話，這家有配合折扣，原價100円折扣後70円
山田五平餅店空間環境
在犬山車站前往犬山城必經路上，有很多類似這樣店舖，各家醬汁口味不同，都可以可慮吃看看！
店舖很醒目，點好餐老店家請我們內用
可以內用休息一下，真佛心！
天氣太熱順便吃個冰淇淋，店家還有洗手間、小洗手台可洗手
老闆人很客氣、也很用心的烤糰子、細心的塗上醬汁
利用這裏盛產的味噌調味，鹹鹹甜甜的很好吃，外層酥脆有鍋巴感
山田五平餅店心得評價
用木盒裝的五平餅，瞬間高級許多，拜託～木盒子不能帶走的啦！
外層微酥脆的烤糰子抹上鹹醬油+花生粉，味道像極了重鹹版的台灣豬血糕～很香、很好吃！
順店買了冰淇淋消暑，也很不錯呢！
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