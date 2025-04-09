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日本石川能登半島美食！相撲鍋「ちゃんこ鍋一品料理 力」孤獨的美食家也愛。

2025-04-09 13:00:00 文字：小虎食夢網
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ちゃんこ鍋一品料理 力(官網)(孤獨的美食家2024大晦日篇):石川県鳳珠郡穴水町川島イ-58，電話: +81 768-52-2164，營業時間:11:30-14:00、17:00-21:00(星期三休)

日本石川能登半島美食！相撲鍋「ちゃんこ鍋一品料理 力」孤獨的美食家也愛。

 

不知道各位五郎粉看了孤獨的美食家電影版了沒?基本上電影中出現的三家餐廳應該都不是那麼好follow(日本五島、韓國巨濟島、法國巴黎)，於是把目標轉向2024年大晦日的特別篇， 順便幫自己安排了第一次的石川能登半島之旅。這一篇除了主要介紹五郎初訪石川的餐廳(能登半島穴水)外，也順便帶了一下能登鐵道地震重建後的限定寶可夢列車，以及一家穴水的老喫茶店和一家tabelog冰淇淋百名店。最後，還是要謝謝五郎又帶我去了幾個比較少人會去的車站及地方。結論:這家的相撲鍋真的料多味美，能登牡蠣更有完全不輸北海道厚岸的實力，真心希望有年輕人願意接手這家四十多年的老店，讓奶奶爺爺可以安心退休。

 

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ちゃんこ鍋一品料理 力登場於2024年大晦日(日本除夕)，日文名字叫「太平洋から日本海五郎、北へあの人たちの所まで」，五郎中東京開車那輛特別篇固定登場(電影版也有登場)的老mini(車牌號碼是563(日文五郎桑)，一路從千葉、長野、石川一直開車能登半島的穴水，這篇要分享的是該集最後登場的穴水四十年老店「ちゃんこ鍋一品料理 力」。

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石川能登半島只要對日本地理略有概念的應該都知道，是在石川線靠近日本海的最上緣突出的半島，但相信去過的人應該不多，尤其是像我這種以大眾交通工具為主的日本旅人。這次我是在「小虎吃貨團」高山北陸米其林團後，獨自留在北陸，按理說應該是住在金澤比較適合，一來是回程到小松機場近，二來是到能登半島也略近一些，但最終我選擇了住在比較不熟的富山，但也因此多搭了一段以前沒搭過的「愛之風富山鐵道」+「七尾線」+「能登鐵道七尾線」單程便要3個半小時，來回整整花了近十個小時，才完全這趟孤獨的美食家之旅。

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七尾站算是能登鐵道的入口，本來以為很荒涼，但意外還有一點小熱鬧，查詢tabelog還意外發現這裡居然有兩家，一家是在七尾車站步行只有三分鐘的冰淇淋店「チェルキオ」(tabelog3.59)，但這篇暫宜不表，因為我們得趕火車去找五郎囉!

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這次很幸運的剛好搭到石川地震後，寶可夢為能登半島打氣的全新能登寶可夢彩繪列車(星期三除外，每天運行兩趟往返)。 

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能登鐵道的沿線風光，冬天雪景、回著的夕陽都好美。順便一提的是能登鐵道七尾線，還有深入能登半島的「穴水 - 輪島間」和「穴水 - 蛸島」但已經於2001、2005年相繼廢線。也就是說現在的能登七尾線，僅有七尾站到穴水八站(33.1公里)，車輛也從全盛時期的28輛，縮減為7輛。

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能登七尾線沿線的車站都是滿滿的寶可寶，希望可以在為能登半島打氣的同時，為能登半島帶來旅客，也因此穴水站可以看到好幾新的寶可夢列車。

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車站內也是滿滿的寶可夢身影，還有2024年能登半島地震的受災照片。

 

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五郎載著泉谷茂 到能登放完影片後，便在離車站步行約10分鐘左右的「ちゃんこ鍋一品料理 力」用餐。

 

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車站旁有一間拌手禮店，這裡可以賣到能登的名物時口地酒，比相像中來得大且多。

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穴水的街景寧靜中透著悠閒的風情，這也是我愛在日本鄉下散步的氛圍。

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節目中五郎經過倒塌的房子雖然已經沒有了，但還是有不少正在重新修建的房子。

 

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ちゃんこ鍋一品料理 力是穴水相當有名，是家已經有40多年的老店，據車站的工作人員表示，節目播出後有不少五郎粉專程來這朝聖，一聽我從台灣來的嚇一跳，直說是第一個。

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ちゃんこ鍋一品料理 力和一般的日料店沒啥不同，有著同樣的日式氛圍，據節目所說，大將原來是個相撲力士，所以取名叫「力」，自然主打的料理就是以相撲鍋為主的鍋類料理。每次到五郎去過的餐廳，只要許可我都會盡量挑五郎坐的位子，下面這一張是我用完餐時拍的。

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除此之外，側面還有一個可以坐十來人的小包廂，心想也許有一天我們小虎吃貨團可以在裡面用餐(笑)。

 

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五郎的簽名板和爺爺奶奶的合照，上面寫著2024年12月04，也就是節目播出的前25天來拍的。

 

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若然你是這個節目的粉絲就會知道，節目中的店家通常是演員扮演的(除非是國外)，但這集很意外是由大將夫妻自己登場，節目的片尾爺爺奶奶說本來要退休了，但穴水的町長和居民希望他們能繼續溫暖居民的心，所以倆老決定再繼續營業直到作不動為止.....。

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結帳時奶奶知道我是五郎粉，而且從台灣來的，硬要我跟五郎的照片合照(笑)，於是留下91家來第一家和五郎照片的合照(笑)。

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前想說過店裡主打的是鍋類相撲鍋、味噌鍋、涮涮鍋、壽喜燒、激幸過、豚鳥肉鍋，還有湯豆腐鍋，另外也有一些日本料理常見的料理，及居酒屋般的一品鄉土料理，選擇性意外還蠻多的。

 

 

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五郎set:ちゃんこ鍋(相撲鍋)、 牡蠣のバター焼き(牡蠣奶油燒)、カキフライ(炸牡蠣)

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虎郎set:因為節目中的鍋看起來蠻大的，而且根據我follow90多家的經驗，我的戰力遠遠不及五郎，所以不敢造次的只先點了ちゃんこ鍋(相撲鍋)，果然這一鍋上來除了迷人的香氣外，還有滿滿的肉肉...就奶奶的說法以前爺爺當力士時喜歡吃肉，所以店裡的相撲鍋就以肉片為主，雞肉也不做成丸子，直接帶片切大丁入鍋，連同能登的蔬菜、豆皮一起煮。

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首先是湯頭意外的清爽，隱隱肉的雞骨和蔬菜甜和一般的相撲鍋開始就不太一樣。不過，隨著越煮這湯會變得越發濃厚，甚至有一點味覺的鹹，但之後大蔥熬煮出來的香氣及肉甜卻也讓這一鍋變得更豐富有層次。

 

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豬肉用的是能登豬，切得比一般涮涮鍋來得厚些，肉軟油甜兼有，纏上滿滿的湯鮮，真是涮嘴暖心又暖骨，尤其是冬天超過癮。

 

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相對來說鍋中的帶皮雞肉更加迷人，比起正常版相撲鍋的雞肉丸子更加美味，可惜數量上沒豬肉那麼多，吃得有一點那麼的意猶未盡xd

 

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當中最好吃的可能是這吸滿湯頭、各種食材的豆皮絲，雖然有一點燙口但越吃越涮嘴。

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蒟蒻有兩種，一種像麻吉微Q，一種成絲帶爽脆，各有滋有味。

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鍋裡還有大量的白菜、豆芽、牛蒂等，吃完這一鍋本來學五郎來個炊粥，但轉念只剩一點的胃空間，也許該趁難得來此，嚐嚐不一樣的料理。

 

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這時看到桌上能登牡蠣祭的DM和料理，於是點了和五郎一樣的「牡蠣のバター焼き(牡蠣奶油燒)」

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這能登牡蠣相當大，大概有七八個之多，奶油的氣息比一般來的輕，多一點點若有似無的鹹香，入口是預期的爆汁鮮甜，厚實的牡蠣軟糯口感相當飽嘴，滴上一點檸檬更加美味。

 

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最後的炸物我決定跟五郎選不一樣的，於是魚フライ，當天的魚是竹莢，麵衣略厚非常的酥脆，魚肉鮮甜油質豐厚，沾的醬油有一點鹹就是XD，如果是塔塔醬不知該多好(是吧，五郎)。

 

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這裡是奶奶介紹的穴水最老的喫茶店(近50年)プランタン(下一篇再介紹)，個人也非常非常非常喜歡，如果有到穴水的朋友可以順便去坐坐哦!

プランタン：石川県鳳珠郡穴水町川島レ29

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ちゃんこ鍋一品料理 力(官網)(孤獨的美食家2024大晦日篇):石川県鳳珠郡穴水町川島イ-58，電話: +81 768-52-2164，營業時間:11:30-14:00、17:00-21:00(星期三休)

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