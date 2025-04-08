到名古屋吃鰻魚飯幾乎是每個人都會排的行程
喜歡吃多樣當然可以參考大家的分享
不過這次來推薦鰻魚吃爽爽的 Unagi Hirudake
只在中午時間營業三個小時，而且各樣的份量也適合每個人的不同食量喔!
(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)
昼だけうなぎ屋 栄本店 就在榮附近
要逛的話還有榮這邊的商店街可以去逛
只是要特別注意這家店是位於二樓
但是要錯過也很困難
以及各種菜單的價格
可以吃丼飯也可以吃其他的單點餐點
排隊的人潮也是不少
這次是平日約11:50到店
就已經必須要排隊了
最後還看到排隊的人都排到一樓了
在外面候位的時候就可以看菜單
可以在店內吃也可以外帶
還有期間限定的菜單
除了有鰻魚之外還會加入鰻魚肝
點完後還要再多一點不同口味或是飲料
都可以再加點
入桌前須要先在櫃台點餐
不過必須要注意的是除了一些日本數位支付外
並沒有刷信用卡的服務
更可以從都是日文可以看出這家店完全是以日本本地人為客群
入座後的位置比較簡單
會送上熱茶
如果需要額外加點其他喝的可以按桌上的服務鈴
另外也有這樣的四人位
就整個店的配置會覺得午餐是賣鰻魚飯
等候約15分鐘後
鰻魚飯就上桌了喔!
這次直接點了期間限定菜單，除了鰻魚之外還有鰻魚肝
份量則為"富士"4900日圓/份
就價格說當然不算便宜
但份量絕對超值
除了鰻魚入味，香味撲鼻之外，也沒吃到任何卡喉嚨的鰻魚刺
鰻魚肝也越嚼越有味
還非常的有彈性
雖然上面有些許的焦感
不過就我個人來說是十分喜歡的喔
如果直上到6000日圓的
真的就會撲滿滿
但是吃到最後真的會覺得超飽
還是每個人依照自己的份量來做選擇
昼だけうなぎ屋有很多值得稱讚的地方
鰻魚好吃，份量又多
平日中午只營業三個小時也就是用商業午餐的價格做提供
是喜歡吃鰻魚飯本身的不二選擇
店家基本資料=>
地址:日本〒460-0008 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Sakae, 3 Chome−13−6 オー・ド・ヴィー 栄 ２Ｆ TATE-GAMI栄店
電話:+81-5268-48242
營業時間:11:00~14:30(最後點餐時間14:00，每天)
店家官方IG請點我