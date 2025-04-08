到名古屋吃鰻魚飯幾乎是每個人都會排的行程

喜歡吃多樣當然可以參考大家的分享

不過這次來推薦鰻魚吃爽爽的 Unagi Hirudake

只在中午時間營業三個小時，而且各樣的份量也適合每個人的不同食量喔!

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

昼だけうなぎ屋 栄本店 就在榮附近

要逛的話還有榮這邊的商店街可以去逛

只是要特別注意這家店是位於二樓

但是要錯過也很困難

首先就是一樓有各種食物模型

以及各種菜單的價格

可以吃丼飯也可以吃其他的單點餐點

排隊的人潮也是不少

這次是平日約11:50到店

就已經必須要排隊了

最後還看到排隊的人都排到一樓了

在外面候位的時候就可以看菜單

可以在店內吃也可以外帶

還有期間限定的菜單

除了有鰻魚之外還會加入鰻魚肝

點完後還要再多一點不同口味或是飲料

都可以再加點

入桌前須要先在櫃台點餐

不過必須要注意的是除了一些日本數位支付外

並沒有刷信用卡的服務

更可以從都是日文可以看出這家店完全是以日本本地人為客群

入座後的位置比較簡單

會送上熱茶

如果需要額外加點其他喝的可以按桌上的服務鈴

另外也有這樣的四人位

就整個店的配置會覺得午餐是賣鰻魚飯

晚餐好像是賣燒肉的

等候約15分鐘後

鰻魚飯就上桌了喔!

這次直接點了期間限定菜單，除了鰻魚之外還有鰻魚肝

份量則為"富士"4900日圓/份

就價格說當然不算便宜

但份量絕對超值

除了鰻魚入味，香味撲鼻之外，也沒吃到任何卡喉嚨的鰻魚刺

鰻魚肝也越嚼越有味

還非常的有彈性

雖然上面有些許的焦感

不過就我個人來說是十分喜歡的喔

如果直上到6000日圓的

真的就會撲滿滿

但是吃到最後真的會覺得超飽

還是每個人依照自己的份量來做選擇

要下結論了喔!

昼だけうなぎ屋有很多值得稱讚的地方

鰻魚好吃，份量又多

平日中午只營業三個小時也就是用商業午餐的價格做提供

是喜歡吃鰻魚飯本身的不二選擇

店家基本資料=>

地址:日本〒460-0008 Aichi, Nagoya, Naka Ward, Sakae, 3 Chome−13−6 オー・ド・ヴィー 栄 ２Ｆ TATE-GAMI栄店

電話:+81-5268-48242

營業時間:11:00~14:30(最後點餐時間14:00，每天)

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