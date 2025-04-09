BAR Daisy (バー デイジー)
Okinawa, Naha, Makishi, 2 Chome−18−7 (資)共伸産業ビル 3F
(美榮橋站步行1分鐘 / 國際通步行5分鐘)
週一~週日 22:00-04:00
消費日期:2024/1/1(一)
新年第一天晚上來到BAR Daisy (バー デイジー)小酌，
可以搭乘單軌列車至美榮橋站，約步行1分鐘即可抵達，
就算是從國際通站步行過來，也只要5分鐘，交通蠻方便的～
BAR Daisy，位於一棟大樓的3樓，
酒吧的裝潢和氛圍有一點復古感，有水晶燈及鋼琴～
在台灣的時候是在BAR Daisy的FB和IG私訊訂位，英文也OK呦！
當日店家為我們安排在吧檯位置，是晚上的第一組客人，
入座後店家先提供熱毛巾擦擦手，服務其實還不錯～
上面是店家招待的下酒點心盤，
有甜有鹹，包含洋芋片、軟糖、巧克力及豆豆；
這是我第一次體驗日本的酒吧，
中間問了一下店家是否有「低消」，回復說¥ 500/每人，
其實這比較像是入席費，是不能夠折抵任何消費的基本收費，
不過BAR Daisy還不錯，還有招待提供小點心～
BAR Daisy的酒單主要分成幾種系列，
包含液態氮、煙燻及特色調酒，少量無酒精飲品也有提供～
大葉と柚子の和風液体窒素カクテル
￥1,300（税込￥1,430）
第一杯選擇液態氮(液体窒素)的調酒，紫蘇柚子調酒，
是用-196度的液態氮機器來變化調酒的質地，
製作過程汽化降溫煙霧繚繞的視覺效果，非常酷，
因為急速降溫，酒體已變成類似冰沙的質地，
調酒的擺盤真的也很像甜品，超優雅，
紫蘇及柚子的清香在嘴裡化開，像是吃冰一樣，沒什麼酒感。
～あごだし薫る～ スモーク･ブラッディー･だしーザー
￥1,200（税込￥1,320）
第二杯選擇了煙燻系列的調酒，煙燻版的血腥凱薩，
這杯是以伏特加為基底，還有加入各種高湯，
喝起像是番茄冷湯或說是鹹的番茄汁，帶有煙燻的木質香氣，
第一次喝血腥凱薩，覺得好神奇，不過友人接受度不高，這杯挑人喝。
ポテトフライ ￥600（税込￥660)
BAR Daisy也有提供一些輕食，當日點了炸薯條，
不過可能是該時段上班調酒師僅有兩名，人手較不足，
聽到我們點了食物，男調酒師稍微楞一下，
和另一名女調酒師交換了加油的眼神，便進廚房炸我們的薯條～
薯條的部分是細薯，不過稍微比較油也沒那麼酥脆，
這時候覺得台灣有些酒吧有專門的餐飲廚房部門，能出各種餐點好厲害！
煎茶のジントニック ￥850（税込￥935）
最後一杯記得選擇的有茶的調酒，綠茶琴通寧，
上桌後除了調酒還附了一個豆沙餅的點心，
真的是非常＂日式風格＂的調酒，有喝又有吃，好賺XD
整體體驗都還不錯，不過缺點是酒吧沒有禁菸，
後來有人開始吸菸，菸味超重，剛好喝到尾聲就趕緊結帳離開了～
結帳完調酒師還親自送到門口，鞠躬到我們搭電梯離開為止，
分享沖繩這間BAR Daisy的酒吧體驗給大家～
延伸閱讀：沖繩吃喝住
[沖繩那霸]國際通屋台村（国際通り屋台村）|享受沖繩喝酒文化！
[沖繩那霸]お食事処 えん｜沖繩名物：海葡萄、苦瓜、沖繩炒麵及ORION生啤酒！
[沖繩那霸]Kunchiそば処くんち|首里駅出口，沖繩蕎麥麵，還有三味線演奏！
[沖繩那霸]那霸阿扎特酒店Hotel Azat Naha|沖繩單軌列車安里站旁，對面還有24小時超市！