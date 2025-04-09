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[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴，-196度的液態氮調酒！近單軌電車美榮橋站，國際通步行約5分鐘。

2025-04-09 23:38:00 文字：三重菜菜子
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三重菜菜子

三重菜菜子

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

 

BAR Daisy (バー デイジー)

Okinawa, Naha, Makishi, 2 Chome−18−7 (資)共伸産業ビル 3F

(美榮橋站步行1分鐘 / 國際通步行5分鐘)

週一~週日 22:00-04:00

 

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

 

消費日期:2024/1/1(一)

新年第一天晚上來到BAR Daisy (バー デイジー)小酌，

可以搭乘單軌列車至美榮橋站，約步行1分鐘即可抵達

就算是從國際通站步行過來，也只要5分鐘，交通蠻方便的～

 

BAR Daisy，位於一棟大樓的3樓，

酒吧的裝潢和氛圍有一點復古感，有水晶燈及鋼琴～

在台灣的時候是在BAR DaisyFBIG私訊訂位，英文也OK呦！

 

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

 

當日店家為我們安排在吧檯位置，是晚上的第一組客人，

入座後店家先提供熱毛巾擦擦手，服務其實還不錯～

 

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

 

上面是店家招待的下酒點心盤，

有甜有鹹，包含洋芋片、軟糖、巧克力及豆豆；

這是我第一次體驗日本的酒吧，

中間問了一下店家是否有「低消」，回復說¥ 500/每人

其實這比較像是入席費，是不能夠折抵任何消費的基本收費，

不過BAR Daisy還不錯，還有招待提供小點心～

 

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

 

BAR Daisy的酒單主要分成幾種系列，

包含液態氮、煙燻及特色調酒，少量無酒精飲品也有提供～

 

大葉と柚子の和風液体窒素カクテル　

￥1,300（税込￥1,430

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

 

第一杯選擇液態氮(液体窒素)的調酒，紫蘇柚子調酒，

是用-196度的液態氮機器來變化調酒的質地，

製作過程汽化降溫煙霧繚繞的視覺效果，非常酷，

因為急速降溫，酒體已變成類似冰沙的質地，

調酒的擺盤真的也很像甜品，超優雅，

紫蘇及柚子的清香在嘴裡化開，像是吃冰一樣，沒什麼酒感。

 

～あごだし薫る～　スモーク･ブラッディー･だしーザー

￥1,200（税込￥1,320

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

 

第二杯選擇了煙燻系列的調酒，煙燻版的血腥凱薩，

這杯是以伏特加為基底，還有加入各種高湯，

喝起像是番茄冷湯或說是鹹的番茄汁，帶有煙燻的木質香氣，

第一次喝血腥凱薩，覺得好神奇，不過友人接受度不高，這杯挑人喝。

 

ポテトフライ  ￥600（税込￥660)

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

 

BAR Daisy也有提供一些輕食，當日點了炸薯條，

不過可能是該時段上班調酒師僅有兩名，人手較不足，

聽到我們點了食物，男調酒師稍微楞一下，

和另一名女調酒師交換了加油的眼神，便進廚房炸我們的薯條～

薯條的部分是細薯，不過稍微比較油也沒那麼酥脆，

這時候覺得台灣有些酒吧有專門的餐飲廚房部門，能出各種餐點好厲害！

 

煎茶のジントニック ￥850（税込￥935

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴

 

最後一杯記得選擇的有茶的調酒，綠茶琴通寧，

上桌後除了調酒還附了一個豆沙餅的點心，

真的是非常＂日式風格＂的調酒，有喝又有吃，好賺XD

 

整體體驗都還不錯，不過缺點是酒吧沒有禁菸，

後來有人開始吸菸，菸味超重，剛好喝到尾聲就趕緊結帳離開了～

結帳完調酒師還親自送到門口，鞠躬到我們搭電梯離開為止，

分享沖繩這間BAR Daisy的酒吧體驗給大家～

 

[沖繩那霸]BAR Daisy (バー デイジー)｜視覺饗宴延伸閱讀：沖繩吃喝住

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