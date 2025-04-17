收好行李，我們從由布院駅周邊逛到湯の坪街道.....

目標，這次沒有設定，旅行嘛~有時沒有計畫就是最好的計畫，隨性、無束方為自由行之真諦 。

呦....娘子的甜點魂似乎又蠢蠢欲動，於是由布院的覓食首發就落在這兒【由布院Milch】 。

一進門迎接你的就是整冰箱的Donut，口味多造型繽紛，瞬間就把娘子吸了過去.......

暖色系的店裝相當柔和，滿場狀態不會讓你覺得擁擠，

瞧醬的桌距.....很舒適，不少人把大行李拉到座位旁也不至於影響通行 。

外面氣溫3度裡面有18度左右，每張桌子底下都有置物籃，籃子夠大夠深，卸下厚重的大衣往裡放很方便 。

包裝紙裡就是咱們點的甜甜圈，嗯~沒錯，一貫的甜甜圈作風，

Logo設計得真好，以山峰的曲線構成生乳英文的M字，象徵著由布院是個山中小鎮一般.....

第一回合的三甜點+2杯咖啡

抹茶Donut質地並非一般甜甜圈的麵感，而是類似馬德蓮般的蛋糕體，

不會過甜，可惜抹茶味沒有想像中濃郁，紅豆也不夠香，吃的就是個蛋糕的扎實感 。

要說香氣這兩個原味就吃得出濃濃的蛋糕香，外型平凡蛋奶香十足 。

美式咖啡出乎意料的香醇，是咱家喜歡不帶酸的輕烘焙氣味 。

老婆大人吃開了，於是第二回合劇本.....上桌 。

傳統的砂糖甜甜圈在這兒也是熱賣商品，質地一樣是扎實版的蛋糕體，

吃起來嘴裡多了砂糖的顆粒感，好食~

原味甜甜圈上了一層厚厚的巧克力，凝結後的巧克力咬起來帶有脆感，

除了不會膩口還非常可口，吃起來就像是多了層次感的巧克力蛋糕，大叔激推 !

既然店名叫由布院Milch(生乳)，當然得來嚐嚐生乳捲......

除了蛋糕體實在之外，中間的生乳果然濃醇，

利害的是聞起來並不明顯，但一進嘴裡化開後釋放出的香氣卻極為清晰，太正咯 ! 大叔激推Part2 !

挺舒服的一家店，不知不覺在這兒待了一個半小時，咖啡、甜點蛋糕有不錯的水準，

距離由布院車站步行約10分鐘，等車休息或下午茶是不錯的選擇 。

湯の坪街道【由布院Milch】推薦給各位 。

店名 : 由布院 Milch

地址 : 〒879-5102 大分県由布市湯布院町川上３０１５−1

電話 : +81 977-28-2800

營業時間 : 09:30~17:30

JR : 由布院駅 步行約10分鐘

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