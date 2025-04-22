你也是「螃蟹控」嗎？那你絕對不能錯過這間位在池袋的《蟹まみれTOKYO》（kanimamiretokyo）！不只是M Size的本ずわい蟹（本雪蟹）、紅ずわい蟹（紅楚蟹）任你吃，還有壽司、海鮮丼、炸物、甜點全都100分鐘無限享用，只要7,898円，完全佛心價格！！
主角登場：M Size本ずわい蟹（雪蟹） 🦀任你豪吃！
一坐下，店員講解基本點餐流程後，就端上一大盤滿滿的M Size本ずわい蟹（雪蟹），視覺衝擊感滿分！蟹肉飽滿又鮮甜，不管是直接吃還是用桌上的小火爐烤一烤，風味都超讚！
重點是，吃完可以一直追加，讓你吃到真正的「蟹まみれ」狀態！而且店家還很貼心地提供「螃蟹吃法指南」，就算是蟹蟹新手也能輕鬆上手。
🔍日語補及站｜【まみれ】是什麼意思？
「まみれ」的意思是「滿是～」、「沾滿～」、「被～包圍」，常用來形容某種東西大量存在、覆蓋的狀態，有點像中文的「滿滿的～」、「被～淹沒」。
所以「蟹まみれ」的意思就是？
➡️ 直譯是「滿滿都是螃蟹」、「被螃蟹包圍」。
這個詞會讓人聯想到「螃蟹吃到飽」、「一整桌都是蟹料理」、「視覺＋味覺雙重衝擊」的畫面，光聽餐廳名字《蟹まみれTOKYO》就超吸引人對吧！想要被螃蟹包圍？就衝這家沒錯啦🦀！
🍣不只有螃蟹！壽司、海鮮丼、炸物等40多款料理！通通吃到飽
這個方案除了螃蟹之外，還包含：
- 壽司：鮪魚、鮭魚、鰻魚、蔥花鮪魚軍艦…款式眾多
- 海鮮丼、蟹肉飯：吃完還想來點飯類很適合
- 炸物：蟹肉奶油可樂餅、炸章魚燒、起司薯球等都超唰嘴
- 沙拉與小菜：涼拌番茄、枝豆、韓式風味沙拉等等
- 甜點：香草冰淇淋、抹茶冰淇淋與季節雪酪
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選擇真的非常多，完全不怕吃膩！
其實《蟹まみれTOKYO》的吃到飽有好幾種方案，這次享用的是可以吃到 M Size本ずわい蟹 的方案，7,898円。
結果一上桌我就傻眼——M Size已經超大隻！
害我忍不住開始幻想：那2L Size的本ずわい蟹，到底會有多巨大！？（10,318円）下次一定要來挑戰看看！🦀
📍店鋪資訊
店名：蟹まみれTOKYO/kanimamiretokyo
地址：東京都豊島区東池袋1-42-8 第一イン池袋 B1F
交通：從池袋站23號出口步行約2分鐘，超方便！
詳情請參考此文章
https://flyjapan.tokyo/Japan_crab_allyoucaneat_Ikebukuro/
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About Haru
不專業日本人妻，不專業前旅遊記者，熱愛旅遊，最愛向左走向右走，遊走日本各縣各地吃喝玩樂，尋找日本人也不一定知道的地方，嘗試日本人氣熱話的好東西好食譜，探索新奇有趣的日本大小事。 帶大家遊走日本各地的特別好去處，美食，人妻食譜等日本生活日常！
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