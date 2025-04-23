相隔六年再來北海道，這次我重點幾乎都放在吃上面（笑）

而這趟在札幌的最後一餐，就選擇了google兩千多評論然後分數還4.0的老牌店舖 さっぽろ純連

さっぽろ純連在北海道有兩間分店，而因為我要南下前往洞爺湖，所以次去的是天神山旁邊的札幌分店

如果是開車來的話算非常方便，店門口跟馬路對面都是停車場

如果搭大眾運輸的話，可以搭乘地下鐵南北線到『橙川站』下車，走路約莫5分鐘可抵達

題外話是旁邊就是天神山，是札幌有名的賞櫻景點

如果有收集御朱印的話，旁邊相馬神社的御朱印是手寫的，非常值得紀念

雖然純連不是那種旅遊書、旅遊網站有的那種必去名店，但在日本、北海道在地還是非常有名

除了純連本家之外，在北海道各地還有許多“純連系”的拉麵店家

我們明明非用餐時段前往 (下午2點)，但我們抵達到用餐離開時，人潮都是排到店外的程度

而且除了一般的拉麵店之外，純連也有自己推出泡麵

店內座位已吧台為主，然後有兩張一般座位

多人的話店家會盡量安排一般座位，所以會先需要在窗邊的候位區等待一下

點餐方式就是最經典的點餐機，機器上都有照片可以看即使不懂日文都可以輕鬆點

點完餐拿到票卷，然後入座後再給店員即可

純連所有拉麵都可以單點或是點套餐，如果多人來的話建議可以點套餐加上飯食，吃起來更有飽足感

我點的是純連的招牌味增拉麵，配料有叉燒、溏心蛋跟筍乾

通常天氣冷時味覺會被降低，純連的味增拉麵湯頭濃郁，是那種喝一口就會很開胃的口感

他們也是因為這種“濃厚系”的湯頭出名

但題外話是純連拉麵湯上的油脂特別多，所以湯特別的燙口

聽說這個特色是為了讓拉麵不會太快冷掉（但真的燙到我花了超久才吃下第一口XD）

媽媽跟她同事點的是辛口味增拉麵

純連的辛口拉麵辣度比較高，無辣不歡的人肯定會喜歡

也讓本來就濃郁的湯頭更有層次

媽媽點的叉燒炒飯

雖然他們主要是販售拉麵，但這個炒飯也是受到媽媽跟她同事大大讚賞

每顆飯粒炒的粒粒分明帶著鹹香還帶著油亮的叉燒肉塊

（不過炒飯附上的清湯就比較沒特色...）

最讓我喜歡的應該叉燒飯

純連的叉燒飯叉燒大塊，上面淋著滿滿的美乃滋，完全是我喜歡那種鹹中帶甜的口味

裡面還有一些拉麵的筍乾，增添了不少口感上的變化

而且吃到一半還可以拌入一些拉麵的湯，吃起來就像湯飯一樣

用餐時就看得到窗外又開始下起了大雪，吃完拉麵身體熱呼呼的真的覺得好舒服

さっぽろ純連

地址：北海道札幌市豐平區平岸2條17丁目1-41

營業時間：11:00–21:00 （週一休）

電話：+81118422844



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