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【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) - 白飯、飲料、雞湯無限享用，CP值超高的中式砂鍋料理

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2025-04-28 21:52:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
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雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

 

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

 

上次吃到了極黃燜雞米飯新竹長春店後對黃悶雞飯一直意猶未盡，查了一下發現原來竹東也有，元爵味黃悶雞飯竹東店位在長春路三段上，有寬敞新穎的店面，內用白飯、雞湯和飲料都是無限暢飲CP值很高，是許多上班族和學生族群的最愛，砂鍋料理有多種口味，從招牌的黃悶雞到黃悶珠、麻辣牛、麻辣魚...等等都有，誰不會被香噴噴的黃悶雞所誘惑呢？

附近停車較不方便，開車可停長春路路邊停車格，搭乘火車至榮華車站下步行約7分鐘可抵達。

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

▲元爵味黃燜雞米飯新竹竹東店有個灰底白字招牌，機車可直接停面門口。

 

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

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【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

▲內用空間幾乎為四人座座位，與鄰桌間距寬敞，用餐環境極為舒適沒有油膩感。

 

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) - 白飯、飲料、

▲元爵味黃燜雞米飯菜單：除了招牌黃悶雞外，還有多達20種口味，選擇非常多樣化。

 

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

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▲內用可使用手機掃碼點餐，可直接使用LINE PAY 付款非常方便。

 

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

▲自助區提供免費飲料、白飯、雞湯和餐具可自行取用。

 

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

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【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

▲當天有黑面蔡楊桃汁和仙草甘茶兩種飲料，我兩種都有試喝，味道蠻濃的甜度適中，很有誠意的飲料。

 

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▲蘿蔔燉雞湯呈現乳白色，使用大骨熬煮味道香醇濃郁，並有帶有淡淡的蘿蔔香氣非常好喝。白飯粒粒分明有Q度，不會黏糊糊的一團，黃悶雞實在太下飯了當天忍不住不小心吃了三碗飯....。

 

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

黃悶雞飯 190元：使用砂鍋來裝保溫效過極好，內有主菜黃悶雞和配料青椒、香菇、馬鈴薯、木耳，配料整體而言比極黃悶雞新竹長春店的少一些，但味道處理得不錯，有濃濃鍋氣和蔬果的清甜。

 

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

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▲雞肉是帶骨雞腿肉，燉得極為軟爛，輕輕一夾即骨肉分離，肉質軟嫩入味，非常下飯的菜。

 

【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

 

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【新竹食記】元爵味黃燜雞米飯(新竹竹東店) -

▲我都習慣把湯汁直接淋在白飯一起吃，Q彈的白米配上鹹甜的醬汁整個就是美味！

 

雞蛋糕短評：店內飲料白飯和雞湯都可無限暢飲，黃悶雞是招牌，可自由選擇辣度或不辣，雞肉燉得極為軟爛，輕輕一夾骨肉分離，還有馬鈴薯、青椒等配料，CP值真的很高！


用餐環境★★★★
餐點★★★★    
服務★★★★
CP值★★★★☆


【元爵味黃燜雞米飯新竹竹東店美食資訊】

地址：新竹縣竹東鎮長春路三段330號
電話：035958998
官網：facebook
營業時間：10:30–22:00
外送：foodpanda
線上預定：iding
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：有(可LINE PAY)

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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元爵味黃燜雞米飯新竹竹東店

phone03-5958998
place新竹縣竹東鎮長春路三段330號
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美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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