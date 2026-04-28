在廈門旅遊的第一天，我們在中山路步行街吃飽喝足後，接著開啟了這趟文化與心靈的洗禮。

下一站，我們來到了廈門極負盛名的千年古剎「南普陀寺」，這裡依山面海，氣氛莊嚴卻又帶著一絲生活的愜意，是來到廈門絕對不能錯過的必訪景點。

南普陀寺怎麼預約？2026廈門南普陀寺免費預約、交通及順遊廈大一日遊懶人包！

南普陀寺位於廈門市思明區，地理位置非常優越，就在最美校園「廈門大學」的旁邊，進入南普陀寺，為了保障參觀品質並控管人流，全面採取分時段免費預約。

預約方式： 提前透過微信小程式（要下載微信）的「南普陀寺」預約系統進行登記。

注意： 雖然入口處也可以掃碼預約，但建議大家記得先網路上預約，以免現場額滿撲空！

📍 景點資訊｜南普陀寺

地址： 廈門市思明區思明南路515號

開放時間： 08:00 – 18:00

📍交通方式：

地鐵： 搭乘地鐵1號線至「鎮海路站」下車，由3A出口出站，出站後可打車或轉乘公交至廈大（南普陀）站。

公交： 市內乘坐1路、45路、100路、87路、17路、18路、29路、47路、751路、841路等多條路線，在「廈大（南普陀）站」或「南普陀站」下車，步行即達。

打車： 廈門打車非常方便且費用便宜，我們從中山路步行街打車過來很快就到了。

南普陀寺始建於唐代，是一座擁有千餘年歷史的佛教寺廟，坐落在五老峰下，面臨海灣，規模在廈門僅次於同安梵天禪寺。

因為供奉觀世音菩薩，且地理位置在浙江普陀山以南，故得名「南普陀」。

走進南普陀寺之後，整體的節奏會自然慢下來，沒有太多吵雜聲，空氣也感覺比較清新，就算只是隨意走走，也會讓人覺得很放鬆。

在寺院裡，可以感受到閩南建築特有的精緻，飛簷翹角與古樸的木造結構，讓人心情不自覺地跟著沉靜下來。

參拜後，別急著離開，往後山走去，你會被這裡巍峨的巨石群所震撼！南普陀寺坐落在五老峰下，整座山體遍布著巨大的花崗岩石，這些巨石不僅是天然的屏障，更是千年來文人墨客留下印記的畫布。

除了莊嚴的佛殿，南普陀寺最吸引人的還有那片波光粼粼的水池，池子裡有非常多大大小小的烏龜，看著牠們慢條斯理地爬動，感覺時間都跟著慢了下來。

另外，還有成群的麻雀吃著飼料以及可愛貓咪在悠閒地在一旁休息，那副愜意的模樣真的很療癒！

順遊建議：南普陀寺 + 廈門大學，南普陀寺的門口緊鄰著廈門大學，非常適合安排一起走走！要注意的是要先預約，如果也想進入廈大，記得也要先在微信小程式的「廈大預約入場系統」登記成功。

一日行程： 逛完南普陀寺感受佛門清靜，接著走進廈大校園感受文藝氣息，再到白城沙灘走走看夕陽，或是到廈門園林植物園參觀，這就是最完美的廈門式浪漫！

南普陀寺 像是一個能讓旅程「稍微靜一下」的地方，在吃了很多小吃、走了很多景點之後，來這裡停留一下，反而會讓整體旅行更有層次。

如果你來廈門，不只想吃美食，也想留一點時間給自己靜靜感受一下城市的另一面，那南普陀寺，會是一個很不錯的選擇。

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⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！

































































































































