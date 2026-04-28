每年春末初夏，北海岸除了看海，其實還有一個很值得走訪的隱藏版景點「嵩山百年梯田」。

這裡在4～5月會迎來浪漫的鳶尾花季，搭配層層堆疊的百年石砌梯田風光，整個畫面真的美到像走進世外桃源。

雖然這次來的時候花已經沒有盛開那麼多，但梯田本身的景色依然很迷人，很適合安排一趟輕鬆散步的小旅行。

新北石門「嵩山百年梯田」鳶尾花季限定美景！百年石砌梯田宛如山中秘境！

嵩山梯田位在石門山區，靠近尖山湖一帶，環境清幽，平時不像熱門景點那麼擁擠，但花季時人潮還是會明顯增加。

📍景點資訊｜嵩山百年梯田

地址： 新北市石門區北19鄉道

📍交通方式

開車：導航「嵩山梯田」或北19鄉道

機車：山路騎乘也OK，但需注意安全

大眾運輸：較不方便，建議自行開車

⚠️ 小提醒：

山路較窄，部分路段會車不易，假日車多時容易塞車，建議平日前往會更舒適！

📍停車資訊

現場有少量停車位，但花季期間幾乎供不應求。

嵩山梯田最大的特色就是全台唯一用陽明山火山岩砌成的百年石砌梯田！

早在三百多年前，先民利用「三角鼎立法」一塊一塊堆疊出穩固的石牆，形成現在看到的梯田地形，層層交錯的石頭紋理，就像天然的幾何藝術作品一樣，非常壯觀！

我們這次是為了鳶尾花而來！沿著阡陌步道走入梯田中央，可以看到紫色的鳶尾花正在田邊搖曳生姿。

雖然目前的鳶尾花數量已經不像盛開期那麼多，但散落在翠綠田園間的姿態依然優雅。

即使花不多了，光是走在蜿蜒的田間小徑，呼吸山間清新的空氣，看著梯田水面上映照著天空的倒影，就覺得身心都被療癒了。

沿著田間小徑慢慢走，可以深入梯田之中，一邊散步一邊欣賞層層堆疊的景色，真的很放鬆。

另外也可以走到觀景台，從高處俯瞰整片梯田，視野更開闊、也更壯觀！

走在嵩山梯田的步道上，你會發現這裡的鳶尾花不只有常見的深紫色。

還有純潔的白色、優雅的淡紫，甚至是帶點神祕感的藍紫色，都在這片綠色梯田中交錯綻放。



在探索嵩山梯田的路上，絕對不能錯過這座充滿故事的「許家石頭厝」，這棟建築同樣延續了當地的石砌傳統，厚實的牆面見證了歲月的流逝，散發出一種寧靜而堅韌的美感。

走進石頭厝，最令人驚喜的不是建築本身，而是這裡的一群「小小主人」，我們在這裡遇見了好多可愛的貓咪，牠們慵懶地在石牆邊曬太陽，或是輕盈地在古厝間穿梭，完全不怕生。

若是假日到訪，這裡還會變得熱鬧一些！石頭厝旁會有在地居民擺設的小攤位，販售著自產自銷的農產品。

如果你錯過了鳶尾花也別難過，六月中下旬緊接著還有大波斯菊花季，到時候整片花海與梯田交織的景象，絕對又是另一番絕美姿態！

📍推薦順遊路線：石門一日小旅行

✔ 青山瀑布： 距離梯田不遠，可以順道去走走步道，享受森林芬多精。

✔ 石門洞： 下山回到濱海線，去看看著名的海蝕洞景觀，踏踏浪。

✔ 石門美食： 回程別忘了買顆著名的石門肉粽當點心。

嵩山百年石砌梯田真的是一個值得旅遊的地方，它不只是一處風景區，更是一份活生生的文化遺產。

不管是來賞鳶尾花，還是純粹想看梯田風景，這裡那種「採菊東籬下」的寧靜感，絕對值得你特地跑一趟。

記得，山路狹小，請小心開車，並把垃圾帶走，一起守護這片絕美的百年地景！

⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！