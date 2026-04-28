來到廈門，如果沒來「中山路步行街」走一趟，感覺沒來過廈門一樣！這裡不僅是廈門最繁華的商圈，更是整座城市的靈魂縮影。

中山路步行街不只是單純的商圈，還是一條融合歷史、建築、美食與生活感的老街，我們把第一天的行程幾乎都安排在這一帶，邊走邊吃真的超滿足。

廈門旅遊「中山路步行街」南洋風情騎樓美學，必吃百年黃則和花生湯，朝聖瑞幸咖啡第10000家旗艦店！

中山路步行街位於廈門市最繁華的思明區，接近鼓浪嶼碼頭，交通便利好抵達。

如何前往？

由於中山路周邊屬於核心商圈，建議利用大眾運輸工具最為便利：

✔ 地鐵： 乘搭地鐵1號線至「鎮海路站」，從1號或2號出口步行約3-5分鐘即可抵達步行街入口。

✔ 公車： 廈門市區有多線公車可到達「中山路站」或「輪渡郵輪中心站」，班次非常密集。

走在街道上，滿眼都是帶著濃郁南洋風情的騎樓建築，粉紅與乳白交織的主色調，讓這條百年老街在斑駁牆體與古舊木窗的襯托下，散發出一種獨特的復古神韻。



這條街不僅好逛好拍，還藏著許多文物古跡，像是小走馬路、陳化成故居，甚至是「中華第一聖堂」新街禮拜堂等，每一步都像在閱讀廈門的歷史。

當然，身為吃貨的我們，重點絕對是鎖定這裡琳瑯滿目的閩台小吃！

黃則和花生湯

這間可以說是中山路的代表性老店之一，很多人來這裡一定會來上一碗花生湯，歷史悠久且在地人氣高。

📍店家資訊｜黃則和花生湯店（中山路總店）

住址：福建省廈門市中山路22-24號

營業時間：07:30–22:00

內部空間比想像中還要寬敞舒適，明亮的燈光搭配整潔的桌面，讓這家百年老店顯得活力十足。

採自助式點餐，進入店內後，直接前往點餐櫃檯，餐點上方有清楚的價目表，雖然店名掛著「花生湯」，但走進店內，你會發現這裡餐點選擇豐富！

櫃檯櫥窗裡擺滿了各式餐點，從招牌的花生湯、現炸的甜鹹炸棗、紮實的包子，到各式各樣的閩南特色糕點與熱騰騰的小點應有盡有。

我們點了：花生湯、油條、包子，三樣商品總共人民幣14元！

花生湯真的很厲害，花生燉到綿密、湯頭甜而不膩，配上油條一起， 吸滿湯汁超加分！

再加上一顆紮實的包子，簡單卻很有飽足感，整體搭配起來很有在地早餐或下午茶感。

瑞幸咖啡中山路旗艦店

這間很特別，是瑞幸咖啡的第10000家門市！可以說是地標型門市，二樓有品牌歷程展示以及紀錄片可以看。

📍店家資訊｜瑞幸咖啡 中山路旗艦店

住址：廈門市思明區中山路36-48號

這家旗艦店空間很大，裝潢簡潔現代化，環境舒適，一樓是充滿咖啡香的開放式櫃檯及寬敞的座位區。

走上二樓，像是一個小型的品牌博物館，牆上展示著瑞幸的成長歷程與紀錄片，一旁還有一整排的窗邊桌位可以悠閒喝咖啡。

我們點了一杯人氣的生椰拿鐵，清爽的椰香配上濃郁咖啡，在熱鬧的中山路走累了，來這裡吹冷氣歇歇腳真的太享受了！

漫步在 中山路步行街 ，看著老建築上的古舊木窗與斑駁光影，彷彿能與這座城市的歷史對話，這裡有百年不變的花生湯甜香，也有引領潮流的旗艦咖啡香，傳統與現代在這條老街上優雅地共存，無論你是為了朝聖古跡而來，還是單純想在南洋風情的街道中尋找道地小吃或逛街、買伴手禮，中山路都能用它最親切的姿態，填滿你的旅行記憶。

下次來到廈門，別忘了留一個悠閒的午後或夜晚給這裡，用腳步慢慢品味這座城市最真實的靈魂。

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⚠️注意事項說明：

每個人對旅遊、景點或餐飲的體驗與感受都不同，文章僅為個人經驗分享，歡迎大家參考後自行評估是否前往。

建議出發前多查詢資訊，確保用餐或是行程更順利愉快！

































































































































