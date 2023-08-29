來宮島先別急著衝嚴島神社！不少人來到廣島，都會選擇搭渡輪前往宮島欣賞嚴島神社與大鳥居，或是抓緊時間大啖牡蠣等美食，但你知道宮島地區有一間人氣爆棚的「烤星鰻便當店」，米飯放越久反而越好吃嗎？還有在宮島上只需花費不到一千日圓的材料費，就能輕鬆做出屬於自己的超夯伴手禮「紅葉饅頭」！宮島還有哪些必吃、必玩、必住的最新玩法，趕緊跟著編輯的腳步，一起來開箱做筆記吧。



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烤星鰻便當上野商店

誰說到廣島一定要吃牡蠣和廣島燒？有很多觀光客為了一嚐宮島超人氣烤星鰻店「烤星鰻便當上野商店」的美味，就甘願特地到這裡排隊排到天荒地老，而且不管你是在平日或假日前來，一定都會看到超誇張的排隊人潮！「烤星鰻便當上野商店」之所以會讓美食饕客趨之若鶩，原因在於招牌的烤星鰻吃起來帶有一股獨特芬芳的炭烤香氣，略甜略鹹的蒲燒醬汁令人越吃越唰嘴，最棒的是底下的米飯放久了會更Q彈美味，完全不怕拍照拍太久而失去口感。





但好不容易出國來日本玩，相信大家都不想花這麼多時間排隊，所以在這裡要偷偷告訴讀者們，其實可以在上野商店買好外帶的烤星鰻便當，再帶到隱藏在後方的老宅咖啡廳「みやじまぐちの思い出shop epilo」用餐，這裡不僅販售許多飲品、小點心、書籍，只要低消一杯飲料，就能在店裡大啖外帶的烤星鰻便當，據說連許多在地人都不知道這個小秘訣，這麼厲害的隱藏免排隊方法，大家千萬要記下。



烤星鰻便當上野商店

地址：廣島縣廿日市市宮島口1-5-11

電話：082-956-0006





宮島水族館「初戀庵」

曾到廣島旅遊的人，幾乎都會搭渡輪前往宮島，觀賞絕美壯麗的「嚴島神社」與海上鳥居、或是與溫馴的小鹿們合影，但除了這些標準行程之外，宮島還有許多迷人的景點值得探訪，像是豐臣秀吉所建造的豐國神社的五重塔、擁有1,200年歷史的大聖院等，如果是情侶結伴或親子家庭同行，也很推薦來到宮島水族館與2021年新開幕的「初戀庵」展示館，這裡不只有萌度爆表的水獺、企鵝、海豹以及鮮豔的金魚和鯉魚，還有互動式的光影體驗，讓網美們拍到都不想走。



宮島水族館「初戀庵」

地址：日本廣島縣廿日市市宮島町10-3

電話：082-944-2010

營業時間：09:00～17:00





山田屋紅葉饅頭DIY

說到廣島最有名且最具代表性的伴手禮，就是外型如同楓葉一般的「紅葉饅頭」了，不只是最經典的紅豆內餡，抹茶、卡士達奶油、巧克力等各種口味都有忠實的愛好者，其中非常多觀光客都曾買過的老字號「山田屋」還提供DIY紅葉饅頭的體驗，一個人只需花費770日圓，就可以獲得製作兩顆紅葉饅頭的原料，老師還會在學員前方親切指導教學，短時間內就能超輕鬆做出屬於自己獨一無二的紅葉饅頭。





如果現場吃完自己做的紅葉饅頭還有些意猶未盡、或是想帶回台灣與親友分享，還可以到一樓直接購買現成的禮盒，口味更豐富且組合更多樣化，小心一個不注意可能就會買到失心瘋。



山田屋紅葉饅頭DIY

地址：広島県廿日市市宮島町835-1

電話：082-944-0511

營業時間：9:00～18:00





宮島住宿推薦：安藝Grand Hotel

雖然「安藝Grand Hotel」並非真正位於宮島上，但由於地理位置與宮島相對，所以從飯店內可直接眺望宮島，且提供宮浜溫泉大浴場與露天溫泉等服務，館內還有洋式與日式不同風格的客房，加上價格又合理，所以非常推薦在宮島一日遊之後，選擇在這裡入住。





不光是無敵島景和精美的客房，料理的部分也是安藝Grand Hotel相當驕傲的領域，特別是「七浦小路」餐廳以獨有精緻的烹調方式，運用瀨戶內海在地的蔬果、海鮮等食材，打造出非常豐盛的會席料理，無論是蛤蜊炊飯、蒸牡蠣、黑毛和牛壽喜燒等，都有機會可以在七浦小路品嚐到這些在地美味。





值得一提的是，安藝Grand Hotel還特別針對入住者推出限定的「世界遺產夜間遊船」，在飯店內用完晚餐後可以來到碼頭搭上遊艇，觀賞日落以後的大鳥居、嚴島神社、五重塔被點亮燈火的絕美景色，點點星火倒映在充滿神祕感的瀨戶內海上，30分鐘的奇幻浪漫巡航將為宮島一日遊劃下完美的句點。





早餐的部分則可以來到「和食堂 嚴島」，品嚐豐富多樣化的自助式早餐，洋式與和式加起來共多達數十種的菜單，瞬間就讓人選擇困難，不管你是愛吃麵包、鬆餅、飯糰、玉子燒、焗烤牡蠣或漬物小菜，這裡將能滿足老女老少各種族群的味蕾。



安藝Grand Hotel

地址：広島県廿日市市宮島口西1-1-17

電話：082-956-0111

