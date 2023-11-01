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東京近郊新玩法！埼玉縣「行田市一日遊」簡易版攻略，3大打卡點領軍開玩，世界最大級「行田稻田藝術」、浪漫滿點「花手水巡禮」通通超好拍。

2023-11-01 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：埼玉縣行田市觀光局提供 人氣：1,151
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編輯 林奕如

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埼玉原來有這麼美的地方！如果你經常到訪東京旅遊，想試試看不同於逛街、吃美食這類標準行程的玩法，不妨從上野搭乘約1小時的電車，來埼玉縣的行田市規劃一日遊之旅！行田市最知名的就是世界最大級的「行田稻田藝術」、古色古香的「埼玉古墳公園」、蘊含歷史淬鍊的「行田八幡神社」及「忍城」，來這裡一趟就能一口氣收集到美麗的自然風景與古城遺跡，可說是新一代的東京近郊療癒新玩法。

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行田市花手水特別活動

前往神社或寺廟參拜時，首先必須先來到「手水舍」潔淨身心，而近年來流行以季節花卉來裝飾點綴手水舍，還得到了「花手水」的浪漫稱呼。從2020年春季開始，為了療癒疫情期間前來行田八幡神社參拜的遊客，神社也開始用花手水妝點神社，同年10月在地居民一同響應，因此現在除了天氣炎熱的7、8月之外，每個月為期兩周在埼玉縣行田市裡都能觀賞共計超過百處的花手水。在這座小小的城市裡，五顏六色繽紛美麗的花手水吸引無數人到此朝聖美拍打卡，因而在網路上掀起話題。


行田市在2023年11月18日、12月2日這兩天，將加碼舉辦特別活動，不僅有武士忍者表演、巨型花手水展示、希望之光點燈，還特別針對海外旅客還提供免費中文導覽服務，推薦喜歡探索秘境景點的旅人，一定要租借花手水提燈，漫步小鎮來場浪漫無比的埼玉縣行田市「花手水巡禮」。

埼玉縣行田市花手水特別活動
活動時間：2023年11月18日、12月2日 中午12點～晚上8點
活動地點：埼玉縣行田市忍城、行田八幡神社周邊

 

世界最大級的「行田稻田藝術」

既然來到行田市，千萬別錯過了世界最大級的「行田稻田藝術」！每年都會使用水稻以不同主題創造出大型文字與圖騰，在2015年時還被金氏世界紀錄認證為世界第一稻田藝術，其壯觀程度絕對超乎你想像。

 

古色古香的「埼玉古墳公園」

喜歡歷史遺跡的朋友，也非常推薦到「埼玉古墳公園」，感受古色古香的歷史文化氣息。遊客可利用原地存在古墳設置的自然公園，登上最大的古墳頂端，不僅可以眺望行田市的景觀，到了春天也是著名的賞櫻名所。

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