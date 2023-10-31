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甜點控必訪再加一，青森蘋果甜點專賣店「à la ringo」神戶登場，青森特產蘋果打造的蘋果派、蘋果糖必吃。

2023-10-31 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社ワールド・ワン 人氣：26
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特派員 Trish

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提到日本的特產水果，一定會聯想到蘋果了！這次位於甜的兵家必爭之地「神戶」再開蘋果甜點專賣店，嚴選青森蘋果的「à la ringo」第五家分店於神戶市營地下鐵「西神中央」站旁登場！不管是喜歡蘋果，或是熱愛甜點的螞蟻人們趕快筆記囉！

青森蘋果甜點專賣店「à la ringo」再次插旗神戶！

「à la ringo」以「可愛、美味，有益於身體」作為其理念，致力讓人的五感都能充分感受到蘋果的魅力，於2019年5月在神戶的三宮地區開設了首家店鋪，這次再度於神戶瘩西神中央開設關西地區的第五家分店。
青森蘋果甜點專賣店「à la ringo」再次插旗神戶！
 ▲圖片來源／株式会社ワールド・ワン

以獨具特色的蘋果點心而聞名的「à la ringo」，最受歡迎的品項包括了各式品種的蘋果派、蘋果糖，以及被譽為蘋果甜點之王的塔丁蘋果塔（Tarte Tatin）等。食材更是選用了領先世界蘋果種植技術的青森地區產的蘋果，這些蘋果的風味及水分含量之高，一吃就讓人念念不忘！
以獨具特色的蘋果點心而聞名的「à la ringo」，最受歡迎的品項包括了各式品種的蘋果派、蘋果糖，以及被譽為蘋果甜點之王的塔丁蘋果塔（Tarte Tatin）等
 ▲圖片來源／株式会社ワールド・ワン

 

商品01 各式蘋果派（品種別アップルパイ）

「à la ringo」的經典蘋果派，嚴選了不同品種的蘋果製成，根據季節變化，提供「紅玉」、「TOKI（トキ）」、「津輕（つがる）」等品種蘋果製成的酥脆蘋果派。單個 480日幣（含稅）。
各式蘋果派
▲圖片來源／株式会社ワールド・ワン

 

商品02 蘋果糖（りんご飴）

超吸睛的蘋果糖「あら、りんご。」的蘋果糖果使用了青森的農夫新鮮採摘的蘋果。我們選擇當季最美味的品種，製成正宗的蘋果糖果。蘋果在冬季變得最美味。別錯過新鮮多汁的蘋果糖果。 單個 660日幣（含稅）。
蘋果糖▲圖片來源／株式会社ワールド・ワン

 

商品03 塔丁蘋果塔（タルトタタン）

蘋果甜點之王「塔丁蘋果塔」使用了5到6個蘋果製成的蛋糕，每一口都能嚐到蘋果香甜滋味，同時提供了不同品種的蘋果塔，經典滋味不容錯過！1份 680日幣（含稅）。
塔丁蘋果塔▲圖片來源／株式会社ワールド・ワン

■店舖資訊
店舖名稱：à la ringo（あら、りんご。）西神中央店
地址：神戸市西区糀台5-6-1　
　　　プレンティ専門店二番館1階　あら、りんご。西神中央店
營業時間：10：00～20：00

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#蘋果派
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蘋果派 青森 神戶 甜點 more
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