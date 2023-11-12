苗栗9間特色咖啡廳要先收！苗栗四季有著桐花、繡球花等賞花勝地，近期則是蒜香藤、杭菊盛開期，不少網美都會趁賞花期順遊苗栗當地咖啡廳，窩客島這次便整理了「9間苗栗特色咖啡廳」，讓你下次來到苗栗賞花，不論是植物系咖啡廳、日式茶屋，還是歐風童話屋，通通都要拍過。





來到苗栗除了朝聖知名的「天空之城」、「綠葉方舟」等歐洲古堡風咖啡廳，也可以走訪日式玻璃茶屋「雙峰草堂」，供應多口味銅鑼燒、咖啡，超愜意氛圍讓人待到不想走；另外，鄰近鐵道的小木屋「3 Hills café」，綠意滿滿的植栽景觀，加上吸睛的提拉米蘇可頌，一開幕便成功吸引許多人潮打卡，是近期必拍的咖啡廳首選。



苗栗特色咖啡廳推薦：重成商號

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 重成商號 說：

走進去上二樓後有種別有洞天的驚喜感!我太喜歡重成商號，融合了現代與古早味與乾燥花裝飾出來的整體空間!在在都顯示了主人的超獨特品味!我非常喜歡!<全文介紹>



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#重成商號

地址：苗栗縣後龍鎮5鄰56-1號

電話：03-743-2128







苗栗特色咖啡廳推薦：三丘景觀餐廳 3 Hills café

部落客 阿華田 造訪 三丘景觀餐廳 3 Hills café 說：

除了有醒目的木屋外，更有置身在雨林植物森林般的用餐空間，很推薦可以選在綠色長廊的戶外座位區，可以飽覽舊鐵道的風光，真的隨便拍、隨便美！<全文介紹>



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#三丘景觀餐廳 3 Hills café

地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興36-9號

電話：03-787-6565





苗栗特色咖啡廳推薦：漫時光咖啡

部落客 SISI人妻 造訪 漫時光咖啡 說：

從這條小路穿過鐵軌，有些時段會有「舊山線鐵道自行車」經過，注意停看聽喔！，一路上都有指示，不用擔心走錯地方，超級美！當天還有起一點霧，整個超迷幻<全文介紹>



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#漫時光咖啡

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村9之5號

電話：03-787-8600







苗栗特色咖啡廳推薦：老屋六號咖啡

部落客 安妮與沙小郭 造訪 老屋六號咖啡 說：

一過橋就會看到，所以很容易被忽略，加上招牌其實也蠻隱密的。門口事個茅草屋頂，外圍都是紅磚牆圍住，非常的隱密。踏進去是個小巧別緻的三合院，雖然已經改建過，但仍看得出保留以往的格局。<全文介紹>



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#老屋六號咖啡

地址：苗栗縣南庄鄉西村12鄰6號

電話：03-782-5175







苗栗特色咖啡廳推薦：雙峰草堂

部落客 胖貓咪的奇幻旅程 造訪 雙峰草堂 說：

日式的裝潢加上廣大的戶外用餐區，讓整體看起來很Chill。內用空間有兩面落地窗，採光非常好。在店裡發現兩隻小奶貓，小可愛非常調皮，店家有特別交代不要摸她們喔！店家四處可以見多肉植物、花花草草植栽佈置，非常有山中小屋的情調呢！<全文介紹>



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#雙峰草堂

地址：苗栗縣銅鑼鄉雙峰路86-1號

電話：03-798-7198







苗栗特色咖啡廳推薦：天空之城景觀餐廳

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 天空之城景觀餐廳 說：

一下車就能看見這麼漂亮夢幻的景觀，山邊湖色與天空藍天白雲交錯，實在是賞心悅目，沿途的景觀也是瀰漫著舒適的放鬆氛圍<全文介紹>



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#天空之城景觀餐廳

地址：苗栗縣大湖鄉33號

電話：03-795-1815







苗栗特色咖啡廳推薦：Ho 珈琲

部落客 萍姐愛分享 造訪 Ho 珈琲 說：

沒想到早午餐可以吃到韓式炸雞，也太幸福了，外酥內嫩不乾柴，醬料甜甜的好好吃，法式吐司Q彈、完全不油膩，奶香奶香的，超滿足！<全文介紹>



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#Ho 珈琲

地址：苗栗縣頭份市東民一街36號

電話：03-766-1099







苗栗特色咖啡廳推薦：綠葉方舟 Green Ark

部落客 愛麗森 造訪 綠葉方舟 Green Ark 說：

坐在這欣賞眼前這片美景，真的會覺得好像掉入童話繪本裡，自然景觀跟水池庭院、像城牆一般的建築，用仙境來形容真的不為過。我好喜歡這個建築的外牆，很像西洋電影中古世紀那種城牆的歷史感。<全文介紹>



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#綠葉方舟 Green Ark

地址：苗栗縣三義鄉綠舟路1號

電話：03-787-5868







苗栗特色咖啡廳推薦：植感咖啡

部落客 胖嘎嘎食。旅地圖 造訪 植感咖啡 說：

這邊的佈置彷彿置身熱帶島國，很難想像怎麼有辦法將植物與裝潢搭配得如此完美，讓人越看越喜歡，待得越久越覺得舒服<全文介紹>



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#植感咖啡

地址：苗栗縣苗栗市英才路55號1F

電話：03-735-8177



