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【南庄咖啡廳】山裡躲雨邂逅的老屋六號咖啡 超美山景盡收眼裡

2023-08-28 15:15:05 安妮與沙小郭 人氣：1,475
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窩客好文

安妮與沙小郭

發表篇數：317篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 南庄鄉

造訪商家：老屋六號咖啡
place苗栗縣南庄鄉西村12鄰6號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【南庄咖啡廳】山裡躲雨邂逅的老屋六號咖啡 超美山景盡收眼裡

 

前些日子安妮的老友溫蒂來找我玩耍，我們相約好到南庄的山上走走，沒想到午後大雨整個把我們困在南庄老街，老街也逛得很膩了正覺得有些掃興，突然想起口袋裡的名單，位於南庄老街不遠處有間隱密的老屋咖啡廳–六號老屋咖啡。

驚喜總是這樣的，不在規劃之內的行程，越容易讓人感到是個浪漫的邂逅，因為一場雨，邂逅了三合院咖啡廳還有一到彩虹，和一壺手沖咖啡的時光。

老屋六號咖啡就位於跨越中港溪的西溪大橋，往蓬萊溪的方向，其實很特別的位置，一過橋就會看到，所以很容易被忽略，加上招牌其實也蠻隱密的。門口事個茅草屋頂，外圍都是紅磚牆圍住，非常的隱密。

踏進去是個小巧別緻的三合院，雖然已經改建過，但仍看得出保留以往的格局。

不熱的天在門口喝咖啡吹涼風也是很棒。

推開木製的老門，先印入眼簾是櫃台工作區，有各式的咖啡機器。

在尋覓座位時，一轉過身看到這扇窗外的山景，令人驚豔。

也是老屋六號咖啡最美的風景。

屋子的結構有些挑高，走到二樓，也有許多的座位區。

由於老屋結構屋內空間有限，所以二樓保留櫃檯的空間，讓整個沒有那麼密閉。

由於沒有其他客人，安妮和溫蒂包場，老闆對於我們這樣意外的訪客也很驚喜，也跟我們分享起當初空間規畫的巧思。

 

二樓窗邊的風景也是超級無敵的，來山裡忘憂吧！

還有老屋保留的樣式花窗。

看到牌子上寫著老屋六號咖啡的主理人是杯測師、烘豆師、義式咖啡師等執照。

咖啡有許多的風味，而牆上這張海報也把各感官梳理得很清楚，大家來找找你喜歡怎樣的咖啡。

那天忘了拍菜單，主要以飲品為主，沒有熟食，還有一些選項的甜點蛋糕。

若不太懂得挑選自己喜歡手沖咖啡，菜單上也會有個咖啡豆的風味介紹做為參考。

分別是夏茉$170，屬於淺焙的單品，有著紅茶、龍眼蜜的香氣。

夏洛特小農瑰夏$180，茶香感，帶些微酸甜的水果氣味。

這兩款安妮覺得喝起來都很順口，當然不會苦澀，怕酸的安妮覺得也不會太酸頗清爽的。

 

學習喝手沖咖啡可以感受到不同風味的咖啡，鼓勵大家也可以嘗試看看。

一陣大雨雨停後，老闆叫我們趕緊去看彩虹，天空出現繽紛的彩虹。

仔細看是很大的圓弧呢！老闆說南庄容易午後雷陣雨，而這個位置很容易看到彩虹機率超高。

近期有著浪漫台3縣藝術季的活動，老屋六號咖啡也有許多的相關資訊。

也非常適合當作旅遊的第一站來認識苗栗唷！

 

在老屋裡待了很久，邊啜飲著咖啡，與好友邊暢快聊天，完全忘記大雨的侵擾。

很開心避雨還能找到這麼棒的空間，可以獲得愜意的時光，離開時已經出現太陽了。

一掃行程被打落的陰霾，反而邂逅了一間小巧可愛的三合院咖啡廳，希望分享給大家。

老屋六號咖啡

地址：苗栗縣南庄鄉西村12鄰6號

電話：037-825175

營業時間：週二~五公休：周六日10：00~18：00；周一12：00~18：00

 
 

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安妮與沙小郭

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小郭是熱愛衝浪和品嘗美食的男孩；安妮是喜歡到處冒險趴趴走的女孩 喜歡旅行與美食的我們，希望與你分享台灣美麗的風景，街道裡的巷弄美食，以及關於生活的點點滴滴

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