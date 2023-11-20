九州最美耶誕夜就在豪斯登堡！提到九州的耶誕點燈活動，內行人都知道不能漏掉位於長崎佐世保的「豪斯登堡」，這裡每年年底限定的「光之街耶誕節」可說是一年當中最美的絕景之一，以歐洲建築為背景，伴隨著精彩的彩色燈飾與燦爛煙火，讓人一輩子都難以忘懷，而且最棒的是豪斯登堡的「2023光之街耶誕節」活動期間從即日起舉行至2024年1月8日，足足一個多月的時間，讓這段期間造訪長崎的遊客都能留下美好回憶。



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▲圖片來源／ハウステンボス株式会社



每年只要一到11月，日本各地就會因應聖誕節的到來，紛紛祭出繽紛燦爛的燈飾，特別是長崎的豪斯登堡在全國燈飾當中，規模絕對可說是數一數二壯觀，而豪斯登堡今年也從2023年11月10日起，再度舉辦了萬眾矚目的「光之街耶誕節」，由1,300萬顆不同顏色的燈泡領軍點亮整座寬廣的歐式園區，搭配紐約福音劇團的獻唱、以運河為舞台的溜冰場、聖誕市集、聖誕煙火與日本唯一的三層樓高「天空旋轉木馬」，供來場的遊客度過夢幻的聖誕假期。

▲圖片來源／ハウステンボス株式会社



亮點1、日本唯一「三層樓旋轉木馬」

豪斯登堡在2022年12月落成的日本首座三層樓高「天空旋轉木馬」，高度達15公尺，可以選擇自己喜歡的樓層、木馬或馬車等，享受居高臨下的歐式耶誕夜風景。由於這些旋轉木馬皆是由義大利製造，因此設計相當精美，開放遊玩以後立刻就成為豪斯登堡近年最搶手的打卡拍照地區。

▲圖片來源／ハウステンボス株式会社



亮點2、日本首次出現的「運河滑冰」

豪斯登堡跟日本其他遊樂園很不一樣的亮點之一，就是在園區內擁有一條長約50公尺的運河，這條運河在今年夏天施放過天燈、以往也曾在冬季以投影與水柱打造出浪漫的水舞秀，而2023年冬天則是玩法更升級，將利用氣溫降低而結冰的現象，打造出全日本首座「運河滑冰場」，屆時運河兩岸的樹木會被籠罩在銀白色的燈光當中，連帶讓冰面因反射而散發出燦爛的白光，營造出仙氣十足的景象，而溜冰場也會提供雪橇和兒童輔助設備，讓有小孩的家庭也能一起同樂。

▲圖片來源／ハウステンボス株式会社



亮點3、香檳金夜景與聖誕市集

在欣賞遊樂設施之餘，遊客也可以走在仿造比利時布魯日建成的「娛樂設施城（アトラクションタウン）」，香檳金的燈光和鮮豔的屋瓦形成壯觀的夜景，散發出復古的氛圍，整座城鎮也將能找到100個與聖誕老人相關的裝飾品，相當應景，而且如果你有機會碰到聖誕老人的話，也可以與他拍張照留念！此外這裡也將會舉辦精彩的聖誕市集，市集有提供熱啤酒或熱紅酒，其中熱紅酒只能在冬天喝到，是不容錯過的限定飲品。

▲圖片來源／ハウステンボス株式会社



亮點4、阿姆斯特丹城耶誕頌讚

提到豪斯登堡的經典設施之一，也不能忘了被打造成大型教堂的「阿姆斯特丹城」，在2023年「光之街耶誕節」的活動當中，首次邀請到來自紐約的福音劇團，將在夜晚於阿姆斯特丹城前獻唱聖歌，隨著歌聲響起，整個阿姆斯特丹廣場全區的燈光也會同時被點亮，精彩的燈效投影、雪景效果和煙火都將襯托出阿姆斯特丹城最美艷動人的一面，讓旅客們雀躍的心情來到最高點。

▲圖片來源／ハウステンボス株式会社

亮點5、聖誕煙火秀

最後當然少不了精彩的聖誕煙火秀，在2023年12月16日、23～25日的4天之中，園內將舉辦「聖誕煙火秀」，搭配一系列歐洲著名歌曲以及2,000發絢爛的煙火，為難忘的耶誕夜劃下完美的句點，遊客也可以選擇直接住在園內直營的飯店，使整趟假期更加具有聖誕節的感覺。

▲圖片來源／ハウステンボス株式会社







豪斯登堡「2023光之街耶誕節」

活動場地：豪斯登堡（長崎県佐世保市ハウステンボス町1-1）

舉辦日期：2023年11月10日～2024年1月8日