來到豐收的食慾之秋，就是要好好享受秋季的美味，尤其是嚴選秋季特產的栗子等食材製成的可口甜點，大大撫慰吃貨們的身心靈！現在位於橫濱的高島屋一次網羅了兩家橫濱超人氣的甜點店「可麗露專賣店galbe」及「PÂTISSERIE effet」，推出期間限定快閃店。

可麗露專賣店galbe聯手姊妹店PÂTISSERIE effet快閃橫濱高島屋

自2021年7月開業以來，即吸粉無數的可麗露專賣店「galbe」，每每吸引許許多多的甜點控到此朝聖，這次更攜手了於去年10月甫開幕的姐妹店「PÂTISSERIE effet」共同在橫濱高島屋舉行POP UP快閃活動，在橫濱高島屋地下1樓的食品區「Foodies’Port2」甜點市場快閃登場。



▲圖片來源／Stoked Creations合同会社



可麗露專賣店「galbe」及「PÂTISSERIE effet」這2家法式點心店，每一款甜點都由糕點師細心製作，受到許多甜點愛好者的推崇，每每過了中午就售罄了，晚來就買不到了！本次於11月15日至11月21日到橫濱高島屋地下1樓的食品區就有機會嚐到排隊名店的厲害法式甜點。



▲圖片來源／Stoked Creations合同会社



可麗露專賣店「galbe」在活動期間中，推出「可麗露 5入組合（カヌレ5種 5個入りBOX）」，包含最受歡迎的原味、開心果、焦糖和法蘭波菓子，每天早上還將販售三種新鮮出爐的Canule。



▲圖片來源／Stoked Creations合同会社





可麗露 5入組合

由銅模具和蜜蠟製成的正宗可麗露，不僅是風味迷人，就連可麗露頂部的裝飾也別具巧思，口味包含最受歡迎的原味、開心果、焦糖和覆盆莓等，另外也有10個組合。售價：2,000日幣（含稅）



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PÂTISSERIE effet則推出了這個季節最適合的「日式栗子蒙布朗」，以及充滿鮮奶油和卡士達奶油的「餅乾泡芙」、招牌司康等甜點控無法抗拒的華麗陣容！

日式栗子蒙布朗（和栗のモンブランタルト）

嚴選日本產的頂級栗子製成的蒙布朗，用料實在，毫不手軟，以實惠的價格就能嚐到如此頂級的甜點。售價：780日幣（含稅）



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餅乾泡芙（クッキーシュー）

嚴選添有馬達加斯加產的優質香草豆的鮮奶油，再搭配滿滿的卡士達奶油，每一口都帶有濃厚奶香。售價：430日幣（含稅）



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伯爵茶白巧克力司康（アールグレイとホワイトチョコのスコーン）

提到effet，就不能錯過他們的司康！外皮酥脆內裡溫潤，再配上法國Valrhona的白巧克力，更添奢華風味。售價：400日幣（含稅）



▲圖片來源／Stoked Creations合同会社



■快閃活動資訊

活動期間：2023年11月15日〜11月21日

地點：横浜髙島屋 地下1階食料品「Foodies’Port2」スウィーツマーケット

營業時間：10：00〜21：00