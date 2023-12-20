中正紀念堂附近小吃一次收！中正紀念堂每年都舉辦了多場人氣展覽，園內也有絕美的水生生態、四季花卉等，常年都有許多人潮前來朝聖、散步，附近以南門市場為首，有著多家在地爆夯的小吃名店，窩客島這次便針對中正紀念堂周圍，蒐羅了在地高人氣的「7間古早味小吃」，讓你揪親友、閨蜜衝中正紀念堂，也能順路吃遍這些在地人氣美食。





想要品嚐在地人氣美食，一定要先朝聖知名的「金鋒魯肉飯」，肥而不膩的甜鹹滷肉，不論是淋在白飯、乾冬粉上面，都讓人忍不住一秒嗑光；而附近更有近期重新開幕的南門市場，除了是傳統市場，還有著多家經典傳統小吃攤，其中現揉現削的「合歡刀削麵」，一整碗滿滿配料加上鮮美的湯頭，是來到南門必吃的排隊美食之一。





中正紀念堂美食推薦：黃龍莊

部落客 Wing Tsay 造訪 黃龍莊 說：

小籠蝦餃一份有10顆，個頭不小，粒粒看來油亮飽滿。一口咬下，豬肉內饀鮮嫩爽口，吃得到整隻蝦仁的鮮甜美味，外皮不會太厚，搭配薑絲及醋，美味無法擋，這道點心每次來必點。<全文介紹>



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#黃龍莊

地址：台北市中正區牯嶺街43號

電話：02-2322-4295







中正紀念堂美食推薦：南門福州傻瓜乾麵

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 南門福州傻瓜乾麵 說：

傻瓜乾麵搭配桌上的醬料攪一攪就很好吃，完全是衝著紅糟排骨來的，排骨一上桌香氣四溢，外皮酥酥脆脆的不油膩，超級下飯👍<全文介紹>



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#南門福州傻瓜乾麵

地址：台北市中正區南昌路一段59巷32號

電話：02-2394-8108







中正紀念堂美食推薦：金峰魯肉飯

部落客 饅頭弟 造訪 金峰魯肉飯 說：

金峰魯肉飯，吃起來甜鹹好滋味，但是那種甜不會讓人覺得很死甜，反而還讓人一口接著一口吃不停，魯肉看似很肥，但是吃起來一點也不膩口，不敢吃肥的阿母都敢吃，還說好吃呢<全文介紹>



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#金峰魯肉飯

地址：台北市中正區羅斯福路一段10號

電話：02-2396-0808







中正紀念堂美食推薦：豆味行

部落客 ifunny艾方妮 造訪 豆味行 說：

甜不辣保留著Q度不軟爛，還有魚漿的香氣，表現得真的很優秀！最愛的是冬天的蘿蔔，顯得特別地甜！魚丸及貢丸也很Q彈，幾乎每一項單品都很好吃！<全文介紹>



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#豆味行

地址：台北市中正區南昌路一段64號

電話：02-2351-8939







中正紀念堂美食推薦：杭州小籠湯包

部落客 Alvita Fang 造訪 杭州小籠湯包 說：

他們家的小籠湯包皮不是非常薄的那種，這樣蠻剛好的，拿起來時皮沒破，且透過光可以看的到裡面有滿滿的湯汁，豬肉內餡飽滿，一咬下去時湯汁頓時全爆出來了好吃到要飛上天了啦～<全文介紹>



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#杭州小籠湯包

地址：台北市大安區杭州南路二段19號

電話：02-2393-1757







中正紀念堂美食推薦：合歡刀削麵

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 合歡刀削麵 說：

番茄煮牛肉麵，牛肉片一般牛肉麵的牛肉，是選用牛腱或牛肋條，燉煮後再切成塊狀或片狀。這是用牛肉切片現煮，吃起來是鮮嫩口感。<全文介紹>



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#合歡刀削麵

地址：台北市中正區羅斯福路一段8號2樓

電話：02-2396-4592







中正紀念堂美食推薦：建中黑砂糖刨冰

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 建中黑砂糖刨冰 說：

建中黑砂糖刨冰的黑糖煮得不錯，甜入心頭！配上顆粒感刨冰真的讓人透心涼！配料選了黑糖粉粿、粉圓、椰果、薏仁、布丁，黑糖粉粿是必點項目，口感超Ｑ，想直接加點一份<全文介紹>



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#建中黑砂糖刨冰

地址：台北市中正區泉州街35號

電話： 02-2305-4750



