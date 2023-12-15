經過全國近2百萬張選票按讚、18位觀光界產官學專家現地勘察評審，第一屆「觀光亮點獎」評選成績揭曉，共選出10大活動體驗獎、10大景點設施獎、最佳國際推薦獎、最佳國旅潛力獎及最佳人氣獎等獎項，各觀光亮點創新的趣遊模式，得到觀光產業界熱烈迴響，全力推薦臺灣新穎玩法，將捲動臺灣旅遊新熱潮。
第一屆「觀光亮點獎」由交通部觀光署主辦，首屆觀光亮點獎評選活動，全臺共有42個政府機關推薦123個觀光亮點參選，均推出各自的新穎創意體驗、設施或遊程，並全力衝刺全民票選，獲入圍的36個亮點再由18位專家學者組成評選團現地勘查，經過幾個月的激烈競爭，於今日公布評選結果。交通部長王國材致詞時特別感謝各個參與的中央部會，包括文化部、經濟部、教育部、農業部、客委會、退輔會、原民會、內政部國家公園署，以及各縣市政府與國家風景區管理處共襄盛舉，合力行銷臺灣風光特色。
觀光署周永暉署長指出，這次推出「觀光亮點獎」評選活動，目的在打造一個整合行銷平臺，讓這些新亮點可以被看見，推薦民眾臺灣新穎玩法捲動國旅；其次，透過地方與中央觀光資源的整合，藉由活動互相觀摩、共同行銷，創新模式得到觀光產業界很大迴響，未來交通部及觀光署將持續擴大與各機關間的合作模式，結合資源並挖掘競爭優勢，提升旅遊體驗內涵，從觀光亮點獎出發，攜手打造臺灣觀光界的奧斯卡獎。
第一屆「觀光亮點獎」最大贏家為阿里山國家風景區管處，以老景點新設施、新體驗抱回5項獎座；其次為內政部國家公園署讓史前活化石山椒魚打頭陣，為雪霸國家公園摘下觀光亮點。
觀光署也強調，首屆觀光亮點獎評審分數都非常接近，難免有許多遺珠，除了鼓勵2025年第二屆觀光亮點獎再接再厲，也邀請民眾明年探訪獲獎的觀光亮點，不必出國，臺灣就有許多值得探索的打卡亮點。觀光署對於獲獎亮點將邀請國外踩線團參訪、提供亮點資訊給旅行社包裝產品，以及辦理系列活動鼓勵民眾出遊，除了維持亮點熱潮外，並希望恢復疫前旅次水準，振興旅遊市場。另外，「2023觀光亮點壯遊記」活動自12月16日開跑，活動將持續至113年3月8日為止，邀請民眾到獲獎觀光亮點親身體驗，只要與觀光亮點現場手拿牌合影，上傳照片到指定LINE官方帳號就能參加抽獎，完成10處亮點壯遊可參加「神人級」抽獎抽旅遊金5萬元，完成5處、3處壯遊體驗者則分別可參加「達人級」與「鐵粉級」抽獎，將抽出包含飯店總統套房、高鐵假期、夜宿燈塔等超過100項超值好禮。
另外，12月29日至31日也將在臺北市松菸文創園區舉辦觀光亮點獎「我的2024旅遊夢想清單」微策展，臺灣觀光新亮點一次看，旅遊行程不漏接，邀請民眾到各地觀光亮點走透透，旅遊臺灣新發現！活動詳情請見觀光亮點獎網站。
第一屆「觀光亮點獎」最大贏家阿里山，雪霸山椒魚帶路奪海拔最高亮點。
經過全國近2百萬張選票按讚、18位觀光界產官學專家現地勘察評審，第一屆「觀光亮點獎」評選成績揭曉，共選出10大活動體驗獎、10大景點設施獎、最佳國際推薦獎、最佳國旅潛力獎及最佳人氣獎等獎項，各觀光亮點創新的趣遊模式，得到觀光產業界熱烈迴響，全力推薦臺灣新穎玩法，將捲動臺灣旅遊新熱潮。
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