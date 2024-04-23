統一企業集團致力於拓展生活服務平台，秉持創辦人高清愿先生創新求進精神，各關係企業持續優化消費者多樣化生活體驗，統一企業集團新世代複合商場「Par K* Avenue」因應登場，7-ELEVEN、康是美、星巴克及統一精工攜手相伴，匯聚美食佳飲、美麗服務、美感建築展現未來新零售樣態，讓消費者體驗全新美好生活！



適逢台南建城400年，統一企業集團在永康區費時三年打造新世代複合商場，選名「Par K* Avenue」，結合集團主要民生服務，高聳流線浪形外觀，融合層層波浪綿延交錯的設計，表徵統一集團歷時半世紀多以來的乘風破浪，為地區繁榮再盡心力，全新生活體驗，美好生活由您OPEN!!

「Par K* Avenue」由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工一體建物構成，佔地近1,500坪的新世代複合商場，其中，7-ELEVEN Fresh康橋門市，首度呈現「Fresh」全新現做餐飲型態，超過50種現做餐點，涵蓋主食正餐、輕食小點到冰品甜點、咖啡飲料，主打「一站全餐」，並攜手五星級「台南晶英酒店」，由飯店主廚指導，合作開發多款美味餐點；更首創全新「星饗Bar」、「星饗堡」等星級美饌，提昇大眾對於超商鮮食期待，同時複合超級市場業態，嚴選生鮮肉品、居家調理、起司專區、全球精品巧克力、紅酒專區等，半數以上商品均為超商首度引進。



康是美深耕社區，關懷全民的健康與美麗，以「精緻美學生活館」為理念，將戶外公園綠意與南台灣湛藍天空蜿蜒入內，繽紛花園主題櫃台映入眼簾，與輕柔藍天白雲呼應，國際美妝保養、香水髮品等商品，宛如在花園中恣意展演，更導入藥妝首創健康管理服務與調劑藥局，並設置統一企業食品與聖德科斯專區。





星巴克則以優雅浪漫的星巴克女神意象迎接晨曦，猶如綠洲海灣般的流動線條，由戶外緩緩入內，並推出門市限定的「康橋之戀」飲品與多款商品，竭誠歡迎顧客悠遊於咖啡香氣瀰漫中。統一精工的Smile汽車美容門市，以明亮具科技感的設計打造專業洗車空間，秉持「快速」、「亮潔」、「專業」的服務精神，用心呵護每位顧客的愛車。



歡慶「Par K* Avenue」即日起至25日於商場內7-ELEVEN、康是美、星巴克、統一精工消費滿額888元即贈刮刮卡一張(同日可累贈，數量有限送完為止)，即有機會抽中黃金及OPENPOINT點數。

