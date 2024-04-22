「環保、時尚、科技」是京站時尚廣場自開店以來的核心理念，因此京站自開店便打造全台北最大植生牆，2萬8674株植栽每日可吸收48公斤二氧化碳，「會呼吸的牆」也代表京站長久以來對於環保與時尚的重視。在2022年時因為B1綠色心臟「綠美學專區」創立，京站更成為全台百貨綠色櫃位最多的商場，2023年至今京站持續以呼應植樹節、世界關燈日、世界地球日等做了一連串響應活動，表達支持永續環保的心意。



4/22為世界地球日，2050年全球淨零碳排是為各行各業共識，「淨零永續」除了是國際和政府致力於達成的目標，也是每個人都能透過像「節電」的日常生活習慣來做出貢獻的課題。京站以此為概念，透過「節電」延伸出「讓地球Q K一下」綠生活特企，透過每月節電動作邀請顧客與京站一同力行「綠生活」。





「讓地球Q K一下」綠生活特別企劃，京站定為每週一為京站關燈日，4/22世界地球日起宣誓，自5月起每個星期一，20:30分特定公共區域關燈到閉店。京站同時邀請Q卡友一同響應，只要於當天FB指定貼文下方留言並貼出響應京站關燈日照片或影片，並hashtag#從京開始讓地球Q K一下，京站即會在每月的30號抽出3名Q卡友贈送綠美學100元贈券。響應世界地球日，減少碳足跡，京站為鼓勵顧客使用電子載具推廣綠色消費循環的理念，4/22當天Q卡友出示當天累積消費滿4千元載具憑證，就可以兌換100元商贈券，可以在台北店指定綠色櫃位消費使用(限量1000份)。

京站攜手電幻1號所、讀冊二手書，每季推環保策展+工作坊

除了「讓地球Q K一下」綠永續特別企劃，京站在線上及線下的環保倡議也持續推廣，2024年京站攜手台灣電力公司，全台首件綠能場域品牌電幻1號所，與全台最大線上二手書買賣平台-讀冊生活TAAZE，以回收永續、二手時尚、珍惜糧食，在館內以每一季的方式進行策展及工作坊，從知識面及消費面倡導永續議題，邀請顧客和京站一同守護地球，本季進行的倡議主題為「花草永續」，電幻1號所帶來「知熱，之樂」策展，透過電幻綠燈泡新銳設計展中輔大同學的作品「知熱，之樂」之設計作品，探討鮮為人知的地熱發電的重要，以及與TAAZE讀冊生活協手合作，打造花草永續二手森活系書展，提供豐富的植物系書籍供顧客閱讀，若顧客喜歡還能把書籍免費帶回家，有助生態環保以及書籍利用最大化。





倡導綠色消費循環理念，京站邀請Q卡友參與5項自綠任務，守護地球日日行

1. 新會員開通綠色優惠：5月開通禮送2nd street環保購物袋抽獎券

2. 4/25(四)-5/12(日)在綠美學品牌消費即享Q點數5倍贈

3. 綠生活特企Q點數兌換：4/25(四)-5/12(日)食裝趣遊扣Q點就可以兌換綠生活商品

4. 一指綁定數位支付：4/25(四)-5/12(日)綁定Q PAY消費滿4千元就送Q點200點

5. 無紙化愛地球：4/25(四)-4/29(一)卡友在APP上點擊DM就會獲贈Q點30點





適逢女王節期間，京站也與易遊網期間限定合作推出「Q卡友為愛永續 低碳之旅」，Q卡友憑行動Q卡，在4/25(四)-4/28(日)，在台北店當日累計消費滿4千元，就可以兌換環島之星夢想號迪士尼主題列車套票800元優惠券(限量200份)；4/29(一)-5/12(日)當日累計消費滿5萬元就可以兌換環島之星夢想號花蓮福容大飯店平日雙人遊(限量10份)，邀請Q卡友一同搭乘大眾運輸夢想號入住環保飯店，用行動守護地球，一起出發綠色旅程吧！