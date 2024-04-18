端午不再只是傳統佳節，有肉 SUCCULAND 推出「龍粽登場」植品設計禮盒，以破格的搶眼視覺，精心裝盛起實踐永續的盆器、賞心多肉植物與南蠻堂的加壽美味，用巧思與品味替尋常節慶賦予新意，即日起於官網訂購，並提供企業、品牌專屬客製化服務，為各種送禮需求更添心意。



用新綠表新意

「龍粽禮盒」從包裝便注入活躍的生命力，以跳躍的視覺語彙、大膽的配色和新潮的趣味重新詮釋端午，顛覆傳統刻板印象，創新的設計動能宛如熱鬧繽紛的龍舟，在湛藍中破浪,為生活激起如音符般舞動的水花。有肉SUCCULAND以植品設計的概念發想，持續探究如何讓植物成為日常每一種情境的萬用禮。有別於過往的意象，端午的到來象徵著忙碌的生活已經奮力奔跑了半年，是時候需要一些歡呼打氣，為親愛的夥伴，為我們自己，一份裝盛了驚喜的端午禮盒中，匯集了植栽和美食的獨特體驗 : 龍盆植品、粽盆植品、南蠻堂NANMANDO長崎蛋糕，療癒身心、重獲動能!



從盆器到植物，永續是帶給人們美好的獻禮

無論是充滿精神的討喜「龍盆」,還是簡約現代的「粽盆」，端午盆器特別選用「樂土水泥」製作獨家盆器，原料取自回收再利用水庫淤泥，藉由專業工法精製成防水、防熱的環保樂土水泥原料，讓永續的善循環成為好看、好用的美學材料，讓「永續」不再是沈重且有距離感的議，而是一種使人綻放微笑的生活方式。為了讓每份禮物對環境更為友善，端午禮盒 100% 採用台灣設計、生產、製造,確實減少碳足跡，並且從純粹而堅強的台灣軟實力出發，展現卓越的視覺品味、嚴謹思維與品質實踐。



好評連莊，再度攜手經典南蠻堂

台灣第一家本土長崎蛋糕南蠻堂NANMANDO，家傳三代的手感工藝，堅持以純粹原料製作長崎蛋糕，因材料簡單自然，食之有益，因此有「加壽蛋糕」的美稱，脫氧包裝確保潤口的蛋蜜甜韻，猶如台灣的濃醇民情，將祝福安康的心意包裹在美味中。



Here Weee GO! 這個端午節，不只平安健康，讓我們為彼此歡呼~以植品設計創造療癒的桌上風景，嚴選好吃又無負擔的點心帶來綿長的健康,「龍粽禮盒」每一個細節裡都是甜美的心意，就從今年開始,有肉 SUCCULAND 邀請你一起讓端午節動起來!





龍粽禮盒內容(1,290 元 / 組，四月底前早鳥9折優惠)

● Weee 龍舟盆(亮麗黃)1 入

● 粽盆 1 入(栗紅、米白、竹綠隨機出貨)

● 南蠻堂 × 有肉聯名加壽長崎蛋糕1 入

● 禮盒尺寸 : 直徑 19.6 × 高 18 公分

● 購買頁面 : https://reurl.cc/YE7D9D