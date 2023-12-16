如果沖繩去膩了，不妨考慮附近的宮古島！郵輪的話自由時間又太少，可以在沖繩玩個幾天，然後再透過日本國內線轉機到宮古島。宮古島的價格又比沖繩便宜不少，購物、美食買起來都更不心疼。如果要去宮古島，就把這間新開的飯店 TABINO HOTEL Lit 列入清單吧！

TABINO HOTEL Lit

沖繩縣宮古島的海洋被譽為日本第一美，不只如此，宮古島還有日本最長的橋樑之一，長達3,540公尺的「伊良部大橋」，橫跨著湛藍的海洋；還有日本最大的珊瑚礁區之一，被列為史蹟名勝天然紀念物的「八重干瀨（やびじ）」。在宮古島，旅客除了能夠體驗豐富多彩的水上活動，還能在沿著海岸線延伸的高爾夫球場打球。TABINO HOTEL Lit位於宮古島市的中心地帶，具有便捷的交通位置，飯店面臨宮古島的主要街道西里通，可步行品味宮古島的美食。



▲圖片來源／サンフロンティア





標準單床雙人房

TABINO HOTEL Lit有111間客房，以雙人房為主，房間以木紋的裝潢營造出度假感。由於飯店周圍沒有高樓大廈，從客房就能直接俯瞰宮古島，享受開放的景色。



▲圖片來源／サンフロンティア





雙層床鋪房

雙層常舖房特別適合小家庭一起出遊。



▲圖片來源／サンフロンティア





角落單床雙人房

邊間有2面是落地玻璃，景色優美宜人。



▲圖片來源／サンフロンティア





客房洗衣機

飯店也提供可長期投宿的客房，房內配有廚房、微波爐和洗衣機，可滿足房客各種住宿需求。



▲圖片來源／サンフロンティア





餐廳 THE GOZERO GRILL

在開放感十足的餐廳，入住房客可以品嚐使用琉球食材的義大利料理和墨西哥料理。夜晚還設有酒吧。餐廳內，椅子和桌子就在吊扇的下方，十分舒適。



▲圖片來源／サンフロンティア

飯店名稱：TABINO HOTEL Lit地址：沖縄県宮古島市平良西里596番交通方式：西里通入口公車站徒步4分鐘公共設施：大浴場、餐廳、停車場