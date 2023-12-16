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宮古島質感旅宿TABINO HOTEL Lit榮獲日本HIS HOTEL AWARD 2023年大獎，一晚2人不到5千台幣超划算。

2023-12-16 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：サンフロンティア 人氣：39
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特派員 Trish

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如果沖繩去膩了，不妨考慮附近的宮古島！郵輪的話自由時間又太少，可以在沖繩玩個幾天，然後再透過日本國內線轉機到宮古島。宮古島的價格又比沖繩便宜不少，購物、美食買起來都更不心疼。如果要去宮古島，就把這間新開的飯店 TABINO HOTEL Lit 列入清單吧！

TABINO HOTEL Lit

沖繩縣宮古島的海洋被譽為日本第一美，不只如此，宮古島還有日本最長的橋樑之一，長達3,540公尺的「伊良部大橋」，橫跨著湛藍的海洋；還有日本最大的珊瑚礁區之一，被列為史蹟名勝天然紀念物的「八重干瀨（やびじ）」。在宮古島，旅客除了能夠體驗豐富多彩的水上活動，還能在沿著海岸線延伸的高爾夫球場打球。TABINO HOTEL Lit位於宮古島市的中心地帶，具有便捷的交通位置，飯店面臨宮古島的主要街道西里通，可步行品味宮古島的美食。

▲圖片來源／サンフロンティア

 

標準單床雙人房

TABINO HOTEL Lit有111間客房，以雙人房為主，房間以木紋的裝潢營造出度假感。由於飯店周圍沒有高樓大廈，從客房就能直接俯瞰宮古島，享受開放的景色。

▲圖片來源／サンフロンティア

 

雙層床鋪房

雙層常舖房特別適合小家庭一起出遊。

▲圖片來源／サンフロンティア

 

角落單床雙人房

邊間有2面是落地玻璃，景色優美宜人。

▲圖片來源／サンフロンティア

 

客房洗衣機

飯店也提供可長期投宿的客房，房內配有廚房、微波爐和洗衣機，可滿足房客各種住宿需求。

▲圖片來源／サンフロンティア

 

餐廳 THE GOZERO GRILL

在開放感十足的餐廳，入住房客可以品嚐使用琉球食材的義大利料理和墨西哥料理。夜晚還設有酒吧。餐廳內，椅子和桌子就在吊扇的下方，十分舒適。

▲圖片來源／サンフロンティア




■飯店資訊
飯店名稱：TABINO HOTEL Lit
地址：沖縄県宮古島市平良西里596番
交通方式：西里通入口公車站徒步4分鐘
公共設施：大浴場、餐廳、停車場
官方網站

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宮古島 飯店 日本 沖繩 more
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