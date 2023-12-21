全球永續轉型刻不容緩，淨零碳排行動需積極前進，Uber Eats 與 Gogoro再次跨界合作，推動「綠色永續外送方案」，協助外送合作夥伴選用綠色運具，購車、養車更輕鬆，率先帶領業界響應台灣政府 2050 淨零排放政策，加速推動永續外送綠色新潮流。



Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「企業是加速落實台灣 2050 年淨零排放的重要力量，透過科技創新打造更乾淨、更智慧、更安全的城市，在台灣，已經有 26% 的機車物流使用 Gogoro 的電池交換系統，與 Uber Eats 再次聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，鼓勵更多人輕鬆加入綠色運具行列，樹立產業永續轉型的新典範。」





Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「Uber Eats 期許以隨點即送的便捷服務滿足各種生活所需，為消費者創造優質和精彩的生活，更致力於帶動外送產業的綠色轉型，號召消費者、外送合作夥伴及商家合作夥伴一同響應綠色行動。Uber Eats 目標於 2040 年於全球營運市場達到 100% 的零排放運具使用率，並於 2030 年實現全面汰除一次性塑膠包材，很高興能與率領智慧交通能源轉型的 Gogoro 成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，搭配 Gogoro 智慧電動機車和佈局綿密的能源基礎建設，帶給外送合作夥伴安全、易取得、利多的永續電動機車與智慧電池交換技術的最佳選擇。」





環境部次長沈志修與經濟部次長林全能應邀出席記者會，都高度認同「綠色永續外送方案」。環境部次長沈志修表示，很榮幸見證Uber Eats 與Gogoro 攜手合作響應政府淨零政策，為淨零碳排啟動加速引擎，「大氣環境治理」是環境部的核心使命之一，政府與民間合力推動運具電動化，期待全民與企業共同響應，為下一代創造更優質的綠色家園。經濟部次長林全能表示，樂見Uber Eats 訂定目標在2年內要將電動機車比例從 20% 提高到 40%，經濟部會持續穩定推動補助政策，與業者共同達成淨零目標，期許Gogoro相關方案能成為對外送產業的示範案例，引領更多同業投入電動機車的應用領域。



攜手「挺」外送，淨零一騎 GO，最高省 $70,800 元

即日起，Uber Eats 與 Gogoro 展開兩年合作案，針對 Uber Eats 外送合作夥伴，推出專屬購車與電池資費方案等四重好康，促進綠色里程與永續外送。



早鳥限量購車優惠及獎勵方案：

2024/3/19 前， 首 1,000 名 Uber Eats 外送合作夥伴購買全新指定 Gogoro 車款，並登錄新購電動機車資訊至 Uber Eats 夥伴端 App，即享以下購車優惠：

第一重：新購入手 Gogoro 指定車款，可享車價現折 $3,000 元。

第二重：換騎指定新購電動機車上線跑行程，再享 $3,000 元油轉電早鳥獎勵金。

永續外送專屬資費方案，減碳好康月月加碼：

2025/12/19 前，Uber Eats 外送合作夥伴購買全新指定 Gogoro 車款，並登錄新購車輛資訊至 Uber Eats 夥伴端 App，可選購專屬 $969 元（綁約 24 個月）高用量自由省電池資費方案，每月還有機會獲得 Uber Eats 加碼提供減碳趟次獎勵。

第三重：專屬 $969 元（綁約 24 個月）高用量自由省電池資費方案包含每月 $5,000 元電池使用費折抵金，總計可騎近 2,600 公里。

第四重：活動期間每月外送趟次達 600 趟次以上，Uber Eats 加碼提供該月 $700 元減碳趟次獎勵。



目前 Uber Eats 在台灣的外送趟次中，有近 20% 是由綠色運具完成的外送訂單，結合能源創新科技與外送產業的社會影響力，目標於 2025 年將 Uber Eats 的綠色里程提升一倍，達到 40%，共創永續城市新篇章。Uber Eats 外送合作夥伴選用專屬購車與電池資費方案，兩年活動期間最高可省下 $70,800 元，在日常生活中兼顧經濟效益與環境永續。



欲知更多活動資訊，請前往官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2023-dec-ue/

