美國潮戶外第一品牌TEVA,日前舉辦『歡慶TEVA 40 Summer Gathering』夏日派對,力邀知名節目藝人吳映潔站台,透過她外景節目的演藝經驗,示範一雙舒適輕巧的好鞋走向冒險的旅程。



呼應本次Teva以『Where to Next? 』期待下一趟的精彩,為其年度標語,現場展示以 80s和90s到現今TEVA經典鞋款所啟發的「Revive」復刻系列鞋款,讓忠實的Teva冒險家能重溫過去與TEVA造訪過的城市與探索過的戶外,回顧一起上山下海的冒險旅程,現場除了展示TEVA 40經典鞋款,亦邀請視覺創作者和手作體驗課程,帶領大家進入TEVA的冒險精神。





吳映潔更在現場親自示範 TEVA Original Alp Revive鞋款,羅馬鞋型的設計,讓腿型更能得到曲線的發揮,不論在戶外或是城市中的穿搭,都能輕鬆地顯現出夏日穿搭核心的潮戶外感,織帶上的幾何圖案靈感更是取自峽谷的壯麗岩壁,火紅艷橘如同峽谷的日出 這些美麗的配色為90 年代的戶外風格,由吳映潔演繹後勢必掀起一股復古的涼鞋搭配風潮!



你知道世界上第一雙織帶涼鞋是由哪個品牌所推出的嗎?沒錯!就是TEVA起源於1984 年美國大峽谷科羅拉多河,由一位足智多謀的河川嚮導本來為了尋求一種可以防止涼鞋漂走進而得到設計靈感而誕生了TEVA,也因此向世界推出了第一款運動涼鞋開啟了40年的傳奇故事。



40年後的今天,TEVA點燃了全球對運動涼鞋的熱情與關注,和無數的冒險家一起踏上的冒險旅程,從過去到未來、從城市到戶外,Teva是您冒險的嚮導不斷的在自由中追尋每種嚮往,在世界的角落留下了足跡寫著自己的冒險故事。





今年為了慶祝40週年重要的里程碑,以『Where to Next? 』為其年度標語,推出了以 80s和90s至現今經典款所啟發的「Revive」復刻系列,讓忠實的冒險家能重溫過去與TEVA造訪過的城市與探索過的戶外,回顧一起上山下海的冒險旅程。



經典40 重返80s | Original Sandal Revive and Original Universal Revive系列

復刻回歸商品的主軸推出以Original Sandal Revive and Original Universal Revive兩個系列揭開重返80年代的序幕,來致敬TEVA創始的第一雙涼鞋Original Sandal,織帶上的波浪圖騰印記著如同美國大峽谷科羅拉多河的意象傳遞著品牌生於戶外的根源,並以明亮的霓虹藍和豔陽黃等光線移轉的色調呈現映照在岩紅色大自然峽谷的風景來演繹經典十年,經典再現復刻穿搭風潮再起,從戶外吹向城市街頭,讓經典融入現代穿搭完美結合的Revive系列,在翻玩復刻時尚的同時也能凸顯強烈的個人穿搭風格。





經典40 重返90s | Hurricane XLT2 Revive and Original Alp Revive系列

春夏將回顧90年代的Teva,重新詮釋其代表性的Original Alp和 Hurricane XLT2鞋款,Original Alp Revive羅馬綁帶設計奠定運動涼鞋的結構,Hurricane XLT2為個性的經典設計一雙強調舒適、抓地、耐磨等卓越機能且適合多功能多場域穿著的水陸運動涼鞋,同時演繹戶外及城市穿搭的各種樣貌,是你即興冒險的個性新主張,在織帶圖騰的設計上則以幾何線條來呈現大峽谷鋸齒狀的壯麗岩壁,搭配如同太陽光火紅豔橘的大膽配色,更能襯托壯闊山河的奇幻多變,將大自然的美景盡收腳底,經典的延續將戶外風格全新定義,就讓我們再次放大生命的極限,放大生活的美好,用雙腳紀錄冒險的『新』里程Where to Next?





