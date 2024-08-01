你出發了嗎？在38度的戶外高溫想要好好的涼快一夏！這次滙豐推薦8間優質飯店、2間戶外樂園，無論你是想要待在飯店玩好玩滿、在泳池好好降溫紓壓，又或是走到戶外跟可愛的動物水豚君互動，不管你喜歡哪一個，就是要給你今夏最不一樣的選擇！還不快跟著滙豐的腳步，來趟愉悅的消暑之旅吧！



H2O水京棧國際酒店

旅行就是一種放空，就是什麼都不要想，如果你嚮往這樣的旅行方式，那麼入住H2O水京棧國際酒店會是你不錯的選擇！座落北高雄市中心，完善的生活機能及便利的交通系統。運用頂級豪華的建材、營造時尚的氛圍、細緻入微的五感服務，使每位貴賓感受溫馨的第二個家及舒適辦公室的住宿＂心＂體驗，Home and 2nd Office，譽有「藝人指定住宿飯店」美名。





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地址：高雄市鼓山區明華路366號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 卓越理財卡、無限卡、御璽卡、鈦金卡、白金卡、運籌理財卡

享平日豪華單床房/雙床房

1. H2O假期一泊一食優惠價5,500元

2. 入住加贈紅酒乙支



台中金典酒店

以五星級酒店規格打造，座落於台中交通樞紐及最繁華的商業地段，不論您來自何方，都能感受台中金典酒店的貼心服務，並帶領您進入台中這個充滿創意與文化魅力的都市。內有222間精緻舒適的客房、四間國際美食料理餐廳、東方俱樂部及露天恆溫空中泳池，就是要讓你有個難以忘懷的回憶。





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地址：台中市西區健行路1049號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 全卡友不分平假日

預約酒店精緻房型，享定價5折



長榮桂冠酒店(基隆)

地處東岸出海口，擁有背山面海的美景，鄰近麗都蝶客花園、廟口夜市、海洋廣場、基隆塔、中正公園、正濱漁港彩色屋、和平島地質公園等多處打卡熱點。除了周邊的多個景點外，在飯店裡更有健身房、三溫暖、室內游泳池及遊戲室等，而18樓更有海景自助餐廳，以現撈新鮮食材精心烹調豐富菜餚，無論你是三五朋友、情侶約會或是家庭出遊都超級適合！





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地址：基隆市中正區中正路62之1號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 全卡友平日(週一~週四)

1.享山景雙人房優惠價4,000元

2.享海景雙人房優惠價4,600元

(均含早餐2客)



長榮桂冠酒店(台北)

位於台北市中心，距離捷運松江南京站僅約5分鐘步行路程。這家以超級豪華遊艇和海洋風情為主題，宛如陸上遊艇。隔音極佳的客房配有義大利國寶級Dubini家俱和荷蘭手工打造的鍍金臉盆，鬧中取靜；而餐廳提供靜謐的用餐環境和多樣的菜色，更於每週三推出限定「霸王鵝之夜」非常適合在私密包廂中舉行商務宴請或親友聚餐，是近期口碑爆棚的熱銷首選。





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地址：台北市中山區松江路63號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 全卡友平日(週日~週五)

享高級客房優惠價3,900元(含早餐2客)



長榮桂冠酒店(台中)

飯店內以銀白色系巧妙地營造質感風格，隨著晨昏天光，你會發現外牆色調由銀白轉為玫瑰金，除了質感非凡更帶了些驚喜感。這裡擁有354間雅致客房與貴賓專屬樓層，優雅恬靜的舒適空間讓您舒緩身心。





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地址：台中市西屯區臺灣大道二段666號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 全卡友平日(週一~週四)

1. 享標準樓層高級客房(一大床或兩小床)優惠價3,300元(含早餐2客)

2. 享標準樓層高級家庭房(二中床)優惠價4,600元(含早餐4客)



台糖長榮酒店(台南)

地處藝文氣息濃厚的東區，緊鄰演出節目多樣豐富的文化中心，與打卡熱點：「奇美博物館」，其建築具古典歐風，是台灣館藏最豐富的私人博物館，近期的「遇見斐梵(拉斐爾、梵谷)」特展更是一票難求。酒店提供寬敞舒適客房、健身房、及溫馨雅緻的用餐環境，提供多樣的精緻料理，滿足旅人的多元需求，是您充飽電、重新獲得滿滿活力的最佳場所。





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地址：台南市東區中華東路三段336巷1號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 全卡友平日(週日~週五)，享各式房型定價6折

旺日加價500元，假日及連續假期享定價8折 (免服務費，依房型贈送早餐)



長榮文苑酒店(嘉義)

緊鄰故宮博物院南區分院及蒜頭糖廠蔗埕文化園區。飯店設計以嘉義湖光山色的自然景觀，融入大量木質及綠化設計，房間簡約時尚並以明亮及穿透空間感呈現，咖啡廳運用嘉義在地食材及特色小吃，融入國際料理手法，提供各式無國界佳餚，並可依照房客需求提供各種精緻客房餐飲服務。無論商務出差或是家庭旅遊皆提供無微不至的貼心服務。





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地址：嘉義縣太保市故宮大道777號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 全卡友平日(週日~週四)

享各式房型定價6折(免服務費)



長榮鳳凰酒店(礁溪)

以水岸花園大門迎客，以簡潔俐落風格打造各式特色的客房，提供多樣的愜意空間，休閒中心有多樣的運動娛樂設施，慢活SPA區有空中戶外游泳池及多種設備讓徹底放鬆筋骨與心情，讓您在蘭陽平原的懷抱中「睏飽、呷飽~~心情伍告桑~~」。





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地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路77號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 全卡友平日享各式房型定價7折

頑皮世界野生動物園

南台灣最大動物園，採半開放式觀賞體驗，園區主要參觀動線為平坦的紅磚道，是全台灣最能親近動物的園區，並有寬廣草地，相當適合全家出遊。這裡擁有三百多種溫馴可愛動物，包含大小朋友們都非常喜愛的長頸鹿、水豚、袋鼠、黑腳企鵝及全台唯一的藪貓等。園內並設有互動區，遊客可以進入到羊駝區、兔子區、小羊區與動物們近距離互動，一同留下美好的回憶。





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地址：台南市學甲區三慶里頂洲75-25號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 全卡友不分平假日享優惠價450元(同全票團體票價)



劍湖山世界主題樂園

想要一票玩翻水陸樂園？就來劍湖山世界！搭上全新粉紅塗裝「幸福摩天輪」，一覽全園區景緻。搭上衝瘋飛車、飛天潛艇G5，驚聲尖叫顛覆你的High！再到亞洲第一小威の海盜村體驗全臺最長600秒鑽石浪。親子出遊更能玩各項設施及水上設施「大船塢」度過歡樂時光。走進「彩虹劇場」，世界級精彩特技及舞蹈，保證讓你目不轉睛、嘖嘖稱奇。





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地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 全卡友不分平假日 享雙人套票優惠價1,298元



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謹慎理財 信用至上

滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。