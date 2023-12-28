讓無數女性失眠的嘻哈男神瘦子 E.SO，首度為剛推出的台灣機能國民品牌『ONEBOY HOME』產品代言，一向對事情保持real的瘦子，對這次代言的ONEBOY HOME產品，也給了“很real”的想法：『每一個工作都像在打game，要全心全意去打。其實我非常不好睡很難入眠，尤其是壓力比較大的時候，肩頸就會很緊，睡不好就算了可能還會頭痛。所以我覺得選擇枕頭來講，就是頸部支撐是很重要的，它要能夠去貼合你的頸部，在一個完全放鬆的情況下好好睡一覺，也可以釋放壓力。』家裡的東西舒服、溫暖、好睡，能夠真正的休息，隔天才有辦法全神貫注地繼續出去打怪！



昨晚的熟睡程度，決定今天的精神專注

ONE BOY聆聽消費者需求，貼合消費者生活，透過不斷突破科技技術，打造了機能居家品牌『ONEBOY HOME』，創立以來在台一直熱銷魅力不減。這次，更是推出年度最強單品『熟睡夾芯枕』，主打Ｒ字雙枕芯分層設計、兩種記憶泡棉枕芯合而為一，上層灰色枕芯超慢回彈輕柔包裹，下層白色枕芯穩定支撐，吸收從頭到肩膀的壓力。



相信每個在台灣長大的小孩都有一樣的經驗 – 容易鼻子過敏，每天睡覺的被子跟枕頭套，一定要超級乾淨，只要有塵蟎或細菌，就容易有過敏反應睡都不用睡！尤其現代人忙碌的生活節奏，大家都是回家倒頭就睡，結果就是成了『落枕專業戶』！這枕頭最屌的地方，就是雖然外表看起來方方正正，不過因為裡面的泡棉設計，讓你怎麼躺都能輕易熟睡，也不會因為脖子沒有支撐而落枕！



深深包裹 安穩支撐，365天一覺到天亮，怎麼睡都好睡

『熟睡夾芯枕』的雙枕芯慢回彈護頸科技，由上層超慢回彈泡棉體，加上下層支撐記憶棉體穩定支撐、溫柔釋壓，雙面外枕套更是充分運用了ONE BOY一向擅長的面料科技，可根據季節變換選擇保暖的『暖心絨』材質，升溫科技抗菌蓄熱，或是順滑冰涼的冰鋒枕套材質，讓你夏天怎麼躺都涼，內外枕套皆通過SGS檢測，大於99.9%減菌率無毒抑菌，達到嬰幼兒級標準（嬰兒級別面料），枕套可以直接水洗機洗，輕鬆告別過敏惡夢！



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