甜點控必訪的文青風提拉米蘇專賣店「箱根てゑらみす」就位在人氣觀光勝地「箱根」，不僅風味吸引人，就連外包裝費盡心思，從盛裝的玻璃罐、手提紙盒到紙袋都充滿巧思，吃完也捨不得丟！現在再加碼冬季限定風味「焙茶黃豆粉」，獨家滋味只在這裡才能嚐到！

箱根湯本必訪！文青系提拉米蘇專賣店「箱根てゑらみす」

開業迄今已有3年歷史的提拉米蘇專賣店「箱根てゑらみす」，選址在熱鬧的箱根湯本車站前，吸引不少前來箱根旅遊的遊客們停下腳步。店名的日文意思結合了「提拉米蘇」與「照亮」的概念，期待能成為照亮箱根湯本未來的存在。



▲圖片來源／小田急箱根ホールディングス株式会社



本店最大的亮點之一莫過於獨特的LOGO設計了！該店的角色LOGO設計靈感來自於歷史上與箱根的發展有深厚關係的歷史人物，如「日本資本主義之父」澀澤榮一、「近代日本的啟蒙思想家」福澤諭吉和「日本三井財閥創辦人」益田孝等人物。在盛裝提拉米蘇的玻璃罐、紙袋上都能見到獨特的人物LOGO。而盛裝玻璃罐的紙盒也充滿巧思，特別設計成燈籠造型，與店名呼應外，也方便旅人拿取，且每個紙盒的設計也根據口味有所不同，處處都能感受店家的用心。



▲圖片來源／小田急箱根ホールディングス株式会社



▲圖片來源／小田急箱根ホールディングス株式会社



本店的重頭戲「提拉米蘇」更是不容錯過！使用經過精心烘焙的咖啡豆，仔細沖煮出濃郁的濃縮咖啡，再搭配滑順的北海道馬斯卡彭起司，呈現出口感順滑的風味，不過甜膩。現在還有機會品嚐到季節限定的「焙茶黃豆粉提拉米蘇（ほうじ茶きなこ）」！使用了由神奈川縣產的足柄茶焙茶，以及融入黑糖蜜的奶油製作，最後再加上黃豆粉及杏仁片作為裝飾。綿密的焙茶香氣與香濃的黃豆粉風味相得益彰，是最適合冬季享用的和風提拉米蘇。



▲圖片來源／小田急箱根ホールディングス株式会社



■新品資訊

品名：焙茶黃豆粉提拉米蘇（ティラミス ほうじ茶きなこ）

售價：1個550日幣（含稅）

販售地點： 箱根てゑらみす（神奈川県足柄下郡箱根町湯本706-1）

營業時間：10：00～17：00

公休日：每週三、12月31日、1月1日

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