虎航特價機票來了！今年第一飛就先搶訂虎航特價機票，看準新春出遊的人潮，台灣虎航於即日起至1/19 23:59期間快閃下殺，日本、韓國、澳門、泰國航線都有超殺折扣，最便宜只要899就能出發飛出國玩，是小資族每次都要手刀搶的超值特價機票。







台灣虎航新春優惠於即日快閃登場，旅遊時間從今天一路到五月底任選，等於今天訂、今天就能馬上飛出國玩，讓人衝動一次飛出國。這次特價機票台北、高雄起飛都有，有台灣人最愛的日本航點，大阪、福岡、北海道、東京人氣城市之外，就連仙台、茨城、新潟、佐賀等都有在優惠其中，飛日本單程未稅最低1,899元就有。







而韓國則是以首爾、釜山、大邱和濟州島為主，最低1699元帶你到韓國大邱吃烤腸、燉排骨和瘋狂購物。想要避冬的話，也提供台北-曼谷的特價機票，1799元帶你到泰國時尚之都之餘，還能天天按摩Chill一下。



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加碼看韓國大邱韓屋咖啡：星巴克大邱鐘路古宅店

韓國玩才不只有首爾、釜山！近年爆夯的「釜山、大邱雙城旅行」是出國旅遊選擇，尤其是去年星巴克在大邱首度進駐百年韓屋，以絕美老宅特色星巴克讓「大邱」討論度瞬間飆升，是許多網美、文青搶著朝聖的新景點。這次窩客島實際探訪「星巴克大邱鐘路古宅店」，整理7個攻略告訴你避開人潮的最佳拍攝時間、和韓英文地址全都奉上，直接幫你做好功課整篇帶著走。



全文介紹：大邱韓屋星巴克！文青網美都想衝「星巴克大邱鐘路古宅店」7個攻略必看，「避開人潮最佳打卡時間、必拍重點」不藏私曝光。







韓國大邱景點推薦：7個大邱免費散步景點攻略

對於吃貨而言，大邱代表的是韓式炸雞的發源地，連台灣人最愛的「橋村炸雞교촌치킨」也是從大邱起家。對於文青而言，大邱則是漫步穿梭在胡同中，探詢歷史遺留下來的古蹟美景。這次特別整理7個大邱免費散步景點攻略，邀請大家走進大邱胡同中，慢下腳步、靜下心來細細欣賞專屬於大邱的美好。



全文介紹：韓國大邱一日漫遊攻略！7個「大邱免費景點」每個點步行5分鐘內就到，宛如小歐洲「第一教會、桂山聖堂」鑽進大邱胡同拍出最美IG限動。











台灣虎航 新春特價機票

促銷期間：2024/1/18 10:00 - 2024/1/19 23:59

旅行期間：2024/1/18 - 2024/05/31

注意事項：高雄大阪/澳門/曼谷航線旅遊區間:2024/1/18 - 2024/3/30



台灣虎航 新春加碼韓國/澳門優惠

新年期間：2024/2/08-2024/02/14 優惠88折

折扣碼：ITMOKR24



台灣虎航 日本特價機票

台北/高雄-成田 TWD2,099起

台北/高雄-關西 TWD2,099起

台北/高雄-福岡 TWD1,999起

台北-新千歲 TWD2,599起

台北-羽田 TWD2,099起

台北-仙台 TWD3,099起

台北-茨城 TWD1,899起

台北-岡山 TWD1,899起

台北-函館 TWD3,299起

台北-新潟 TWD2,699起

台北-佐賀 TWD2,299起



台灣虎航 韓國特價機票

台北-仁川 TWD 1,999起

台北-釜山 TWD 1,999起

台北-大邱 TWD 1,699起

台北-濟州 TWD 2,299起

高雄-金浦 TWD 1,999起



台灣虎航 泰國特價機票

台北-曼谷 TWD1,799起



台灣虎航 澳門特價機票

台北/台中/高雄–澳門 TWD899起



以上票價皆為單程未稅。