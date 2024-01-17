再說鶯歌老街是全台十大老街最冷門試試！根據觀光署針對112年1月到9月期間十大老街人氣排名中，新北鶯歌老街以平均單月6.3萬人造訪，冠上倒數第一的名號。但對於鶯歌在地人而言，那是大家不懂鶯歌的好，隨著新北市政府以鶯歌為中心打造「新北藝術之城」，將鶯歌傳統陶藝文化與現今最新開幕的新北美術館串連，讓鶯歌成為文青最愛的新天地。







被譽為「台灣景德鎮」之稱的鶯歌老街，早在200年前便成為陶瓷窯廠重鎮，現如今雖然窯廠縮減，但老街上依然保留當時紅磚建築特色，以及近40年老煙囪和隧道窯，讓人可一探舊時的風光。也提供手拉胚、陶藝家工作室、陶藝DIY教室等體驗活動，讓人從新認識鶯歌陶瓷的美。這次特別集結11間鶯歌老街周邊美食，有鶯歌人從小吃到大「阿婆壽司、厚道飲食店」，也有隱藏在三樓的肉桂捲等，破除鶯歌老街是全台最冷門老街稱號。





▲圖為窩客島站內部落客「小噗」提供。



鶯歌老街美食推薦：古早味排骨飯「厚道飲食店」

部落客 揚子陵 造訪 厚道飲食店 說：

店裡裝潢是走古早味風格，有點懷舊味道，炸物不管是雞腿｜排骨都不錯吃，表皮裹粉酥脆，內肉嫩多汁，難怪在用餐時刻，這裡可是人潮擠爆。<全文介紹>



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#厚道飲食店

地址：新北市鶯歌區尖山埔路79號

電話：02-26777617





鶯歌老街美食推薦：4.2顆星好評「燧人炊事」

部落客 Loyal 吃喝玩樂🍻 造訪 燧人炊事 說：

剝皮辣椒醃豬五花披薩，舖上滿滿的雙色起司，烤出來的披薩真令人食指大動。這樣的價錢可以吃到這麼大份的披薩，真是CP值高！<全文介紹>



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#燧人炊事

地址：新北市鶯歌區重慶街62-1號2樓

電話：02-2679 6719







鶯歌老街美食推薦：隱藏在三樓「ESUWA 肉桂卷專売處」

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 ESUWA 肉桂卷專売處 說：

外層變得酥香有嚼勁，麵包體柔軟很有層次，肉桂加上檸檬乳酪醬的清甜，冷掉變得很耐吃，淡淡的香氣在口中留著很棒的韻味，用烤箱烤過更好吃。<全文介紹>



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#ESUWA 肉桂卷專売處

地址：新北市鶯歌區育英街67號3樓

電話：0916 116 936







鶯歌老街美食推薦：中式茶飲下午茶「Teaday喝茶天 茶家食堂」

部落客 阿芷、吃貨走跳日記 造訪 Teaday喝茶天 茶家食堂 說：

只要點茶藝獨享組就會附上一組小茶點，我們這一天附的是帶有淡淡黑糖香氣的黑糖糕，小巧精緻的黑糖糕在口中越嚼香氣越明顯，搭配清香回甘又帶有一點花香氣息的梨山烏龍茶更是絕配！<全文介紹>



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#Teaday喝茶天 茶家食堂

地址：新北市鶯歌區重慶街62-1號

電話：02 2678 2782







鶯歌老街美食推薦：老字號中餐館「富貴陶園人文藝術餐廳」

部落客 派熊 造訪 富貴陶園人文藝術餐廳 說：

東坡羊膝是『富貴陶園』開店十幾年來的招牌菜色，一上桌就成大家爭先恐後搶拍照的焦點，份量相當大可說是誠意十足。<全文介紹>



#富貴陶園人文藝術餐廳

地址：新北市鶯歌區重慶街98、96號

電話：02-2670-5250







鶯歌老街美食推薦：鶯歌人24小時宵夜「阿婆壽司」

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 阿婆壽司 說：

阿婆壽司在地營業已經超過40年，從原本的攤車到現在的三層樓店面，然後現在更猛賺到直接自己蓋一個新大樓，說是壽司界的傳奇也不為過啊！<全文介紹>



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#阿婆壽司

地址：新北市鶯歌區中正一路63號

電話：02-2670-9345







鶯歌老街美食推薦：排隊也要吃日式「八條壽司」

部落客 胖貓咪的奇幻旅程 造訪 八條壽司 說：

每一種漁獲都十分新鮮好吃！讓我印象最深刻最愛的還是鮭魚，油脂分布均勻口感Q彈，還帶有海鮮的鮮甜回甘。<全文介紹>



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#八條壽司(鶯歌店)

地址：北市鶯歌區南雅路435號

電話：02 2677 6880







鶯歌老街美食推薦：淡淡炭焦香的「阿嬤ㄟ豆花」

部落客 潔絲蜜 造訪 阿嬤ㄟ豆花 說：

阿嬤ㄟ豆花特色是帶有焦香味，而今天點的配料都好吃，該Q的有Q，該軟的也不會硬😂😂，是樸實好吃的甜品店。<全文介紹>



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#阿嬤ㄟ豆花

地址：新北市鶯歌區尖山埔路115號

電話：02-2670-5009







鶯歌老街美食推薦：IG爆夯棋盤麻糬「J歌古早味客家手工麻糬」

部落客 Irene 造訪 J歌古早味客家手工麻糬 說：

棋盤格麻糬的白麻糬是全糯米麻糬，黑麻糬則是全紫米麻糬，紫米的營養價值高，或是直接點棋盤格麻糬，糯米跟紫米兩種麻糬都吃的到。<全文介紹>



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#J歌古早味客家手工麻糬

地址：新北市鶯歌區尖山埔路245號

電話：09-83776219







鶯歌老街美食推薦：超台古早味下午茶「麵煎餅」

部落客 neru.foodie 造訪 麵煎餅 說：

這家麵煎餅看起來就超好吃的模樣，讓我雖然吃完午餐但還是被吸過去買，有黑糖芝麻花生口味可選，熱騰騰的切跟吃厚實的口感咬下去很滿足！<全文介紹>



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#麵煎餅

地址：新北市鶯歌區育英街67號







鶯歌老街美食推薦：隱藏版網美甜點「日和LiHer」

部落客 Winnie 造訪 日和LiHer 說：

是一棟7層樓高的清水模建築，咖啡廳只有一、二樓，這裡與鶯歌老街約步行6分鐘的距離。檸檬醬酸中帶甜的滋味很討喜，中間有兩塊香草檸檬皮凍，多了它Q彈的口感讓檸檬塔也多了一分趣味！<全文介紹>



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#日和LiHer

地址：新北市鶯歌區永昌街11號

電話：09-06377789



